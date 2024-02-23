亞股聲勢消長，中國跌下神壇，日、台、印三強鼎立
鉅亨研報 2024-02-23 10:49
亞股聲勢消長，中國跌下神壇，日本、台灣、印度三強鼎立
隨著 2018 年中美貿易戰開打、政治衝突不斷升溫，再到 2020 年全球新冠疫情大爆發，投資中國充斥著高度不確定性，讓原先深受全球供應鏈高度依賴、外資愛戴的中國，開始出現了資金撤離潮，過去三年，隨著外資出走中國，MSCI AC 亞太股票指數國家權重出現關鍵變化，陸股權重顯著縮水 (26%→15.53%)，市場資金外溢至地理位置接近的日本、印度、台灣等亞洲國家 (如圖一所示)，又以印度股市權重增加最為明顯，從 6% 幾近倍增來到 11.22%，而日本則從 32% 增加至 35.22%，台灣則是 9% 增加至 10.37%。
圖一、MSCI AC Asia Pacific Index 國家權重（%, 左：2020/12/31；右 2024/01/31）
近期指數編纂公司明晟 (MSCI) 於 2 月 12 日公布最新的指數季度調整結果，66 間中國公司從具有權威代表性的 MSCI 全球指數 (MSCI ACWI) 中遭到剔除，此舉將加速資金從中國外移，並進一步推動資金流向日本和印度及台灣。中國股市跌落神壇，日本、印度、台灣三強鼎立，日股一舉攻上 3 萬 8 千點，逼近歷史新高；印度 Sensex 指數站上 7 萬點大關、成就連續 8 年上漲的佳績；台股則是衝上 1 萬 8 千點，寫下歷史新高。
日本脫胎換骨，外資蜂擁而入，東證市值重返亞洲第一
去 (2023) 年日股表現一馬當先，TOPIX 指數漲幅達 28.3%，在全球主要股市當中表現最佳，進入今 (2024) 年以後，日股仍持續受到外資的追捧，截至 2 月 2 日，外資已連續 5 週買超日股，累計買超金額高達 2.8 兆日圓，激勵日經 225 指數站上 3 萬 8 千點大關，截至 2 月 15 日收盤價已來到 38,157.94 點，逼近歷史新高，年初以來的漲幅更是高達 14.03%，再度繳出雙位數的亮眼表現，在全球主要股市當中繼續領漲。東京證交所總市值更是在 1 月 11 日達到 6.32 兆美元，超越中國上海證交所(6.27 兆美元)，重返亞洲證券交易所之中的首位！
圖二、2023 年與今 (2024) 年以來，日本股市與全球主要股市表現一覽
資金之所以持續湧入日股、帶動日股續創新高有 2 項最主要的原因，其一為人工智慧 (AI) 掀起的投資熱潮，半導體產業已儼然是全球投資人關注的焦點，在全球各國加速投入半導體製造、對生產設備需求不斷增長的推動下，激勵稱霸全球半導體材料及設備領域的日本半導體類股指數持續領漲日股，今年以來截至 2 月 15 日，日本半導體指數漲幅高達 24.9%，遙遙領先美國費城半導體指數 (+9.3%) 和台灣半導體類指數 (+11.7%)。其二為日本企業持續進行的結構性改革，根據日媒報導，2023 年日本上市企業股票回購總額高達 9.6 兆日圓，已連續 3 年增長，致使日股股東權益報酬率(ROE)、股價淨值比(PB Ratio) 不斷提升，亦使得日股仍有價值重估(Re-Rating) 空間。
未來日本央行（BoJ）貨幣政策走向與日股漲勢能否持續，將成為投資人接下來關注焦點，建議投資人應正面看待終將到來的「日銀貨幣政策正常化」，因為這代表日本正式擺脫長期通縮環境，對日本經濟與股市反而是項利多。投資團隊認為，4 月以後日銀貨幣政策可能出現調整，屆時若使日股出現短期震盪或回檔，反而是提供投資人一個良好的進場加碼時機。
外資看多台股，內資順勢而為，AI + 半導體成為台股領漲雙引擎
回顧 2023 年，外資在上市櫃合計買超台股約 864 億元，持股比例自 37.52% 回升至 38.47%，帶動加權指數全年上漲 26.8%，而代表內資動向的櫃買市場，市值大幅反彈至 5.8 兆的新高點，呈現外資、內資同步加碼台股的情況。
對外資而言，台灣經濟溫和成長，產業具競爭力，匯率波動風險比其他新興市場低，加上殖利率長期在全球平均水準之上，成為吸引外資長期買盤的誘因；對內資而言，外資買盤進駐有助股市行情水漲船高，不只能穩定市場情緒，對於股性較為活潑的中小型股也可帶來正面助益。
進入 2024 年後台股表現氣勢如虹，AI 好表現仍是漲勢延續的主因，台積電日前法說表示 CoWoS 產能有望倍增，可望加速高階 AI 晶片出貨，此外美國三大雲端巨頭投資 AI 金額持續增加至 20% 以上、AI PC 等邊緣 AI 新產品挹注，顯示 AI 的長多趨勢沒有改變，台系供應鏈包括：IP / Design Service、高速傳輸、組裝、散熱等，可望持續受惠，值得偏好台股的投資人留意。
台股新春開紅盤，2 月 15 日以 18,644 點收盤價刷新歷史新高，護國神山台積電功不可沒，1 月法說會上台積電預估 2024 年營收成長 21%~26%，全年 300 億資本支出不變，且 AI 需求強勁，3 年內將佔整體營收的 2 成以上，整體看法可說相當樂觀，從全球半導體銷售額連續 2 月轉為正成長來看，半導體產業已重新步上復甦軌道。
展望今 (2024) 全年，隨著電子業庫存回歸正常水準、新興科技應用持續發展，台灣出口可望快速回溫，而內需的穩健成長也為台灣經濟提供支撐，2024 年經濟成長有望回升至 3% 以上；此外隨著 AI 持續發展，對台系供應鏈後續的帶動效益是無庸置疑的，預估將帶動整體上市櫃企業 EPS 重回雙位數的高速成長，支撐大盤持續上攻。而從 PEG 角度來看，根據 Bloomberg 數據預估台股未來 12 個月 EPS 成長 29%，但本益比卻只有 18 倍，台股評價仍相當便宜，依舊值得投資進場。
改革翻新、政策鍍金，錢進印度－下一個新興股市火車頭
印度人口總數在 2023 年 4 月正式超越中國，成為世界第一的人口大國，坐擁豐富的年輕人口紅利與龐大的內需消費市場，加上總理莫迪 (Modi) 自上任以來積極投入國內基礎設施計畫，讓印度經濟得以不受全球經貿減緩的影響，維持高速成長。
同時政府持續推動印度製造 (Make in India, MII) 政策，陸續吸引全球供應鏈前往印度設立生產線及據點，過去八年印度的電子製造業以高達 17% 的年複合成長率快速增長，正取代中國成為全球的製造業中心、新世界工廠，IMF 預期印度 2022 年至 2024 年 GDP 的平均增長達 6.3％，遠高於中國 4.2%。
印度的快速崛起，讓原屬於中國的新興市場龍頭地位受到挑戰，自從中美貿易戰開打以來，市場的投資偏好便已出現轉變，不再追逐中國，根據 MSCI 新興市場指數最新數據 (截至 1 月 31 日)，中國權重持續下降至 24.9%，印度比重則是持續上升至 18%，此舉也讓印度取代中國成為最受外資青睞的新興股市，去(2023) 年累積淨買超金額高達 214 億美元，金額居新興市場各國之冠，激勵印度 Sensex 指數站上 7 萬點、全年上漲 20.3%，成就連續 8 年上漲的佳績。建議投資人現在可伺機入手主動型印度股票基金，交由專業團隊操盤，迎接印度黃金十年大行情，現在便是進場佈局的好時機。
2023 年，外資對新興市場各國買賣超金額（單位：億美元）
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