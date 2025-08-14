鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-14 21:22

‌



美國 7 月生產者物價指數 (PPI) 增幅大超預期，創下三年來最大單月增幅，顯示批發端通膨壓力再度抬頭，可能影響聯準會 (Fed) 下月的降息步調。數據公布後，美股期貨走低、短天期美債殖利率上揚，市場對 9 月降息的押注略有降溫。

美7月PPI月增率飆上3年新高 Fed下月降息恐不再穩(圖：REUTERS/TPG)

根據美國勞工統計局 (BLS) 周四 (14 日) 公布數據，7 月 PPI 月增 0.9%，為 2022 年 6 月以來最大漲幅，高於市場預期的 0.2% 及 6 月的零成長；年增率達 3.3%，創下今年 1 月以來最大漲幅。

‌



7 月 PPI 月增 0.9%，為 2022 年 6 月以來最大漲幅。(圖：ZeroHedge)

7 月核心 PPI(剔除食品與能源) 月增 0.9%，也遠高於預估的 0.3%；若再進一步剔除貿易服務，核心 PPI 月增 0.6%，是 2022 年 3 月以來最大增幅；按年來看成長 3.7%，也遠超市場預期的 2.9% 與前值 2.6%。

7 月核心 PPI(剔除食品與能源) 月增 0.9%，也遠高於預估的 0.3%。(圖：ZeroHedge)

服務業通膨成主因 關稅成本推高利潤率

觀察報告細項，服務類成本單月上漲 1.1%，同樣創 2022 年 3 月以來最大增幅，對整體 PPI 的推升貢獻逾七成。其中，批發與零售貿易服務利潤率跳升 2%，主要來自機械與設備批發利潤率大增 3.8%，占服務類漲幅的 30%。此外，投資組合管理費用暴增 5.8%，航空客運服務價格上漲 1%，旅宿服務、汽車零售及貨運價格亦同步走高。不過，醫院門診價格下跌 0.5%，家具零售與能源管道運輸價格亦見下滑。

觀察報告細項，服務類成本單月上漲 1.1%，同樣創 2022 年 3 月以來最大增幅，對整體 PPI 的推升貢獻逾七成。(圖：ZeroHedge)

商品價格方面，最終需求商品價格上漲 0.7%，其中食品價格占漲幅的 40%，主因新鮮及乾燥蔬菜價格飆升 38.9%；肉類、柴油、噴射燃料、有色金屬廢料及鮮蛋價格也有上漲。能源項目中，汽油價格下跌 1.8%，部分禽肉製品及塑膠原料價格亦走低。

(圖：ZeroHedge)

分析指出，關稅衝擊導致進口成本上升，部分企業調整商品與服務售價以避險成本，反映在批發端的利潤率顯著上揚。CalBay Investments 的 Clark Geranen 表示，近期消費者物價指數 (CPI) 相對溫和，顯示企業先前吸收了關稅成本，但 PPI 數據顯示企業可能開始轉嫁成本，未來或對消費端通膨造成壓力。

政策與市場影響：降息預期遭考驗

PPI 雖非 Fed 的主要通膨指標，但部分組成項目將計入其偏好的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數，因此市場對其高度關注。此次 PPI 中，航空客運服務及投資組合管理費用大幅攀升，與近期股市上行有關，健康照護相關類別則相對疲弱。

在本周稍早 CPI 數據符合市場預期後，投資人一度幾乎完全押注 Fed 將於 9 月降息。然而，批發端物價的強勢反彈讓部分決策者可能重新評估降息節奏。CME FedWatch 工具顯示，數據公布後，9 月降息機率從 100% 降至約 90%。