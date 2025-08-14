鉅亨網編譯段智恆 2025-08-14 23:10

《路透》周四 (14 日) 報導，美國 7 月生產者物價指數 (PPI) 強勁攀升，幾乎完全抹去市場對聯準會 (Fed) 在 9 月祭出 2 碼 (50 個基點) 降息的預期，但維持下月小幅降息 1 碼(25 個基點)，並在 10 月再降 1 碼的看法依舊。

美7月PPI超預期飆高！Fed大降息2碼沒戲了 預料僅降1碼

根據美國勞工部統計局 (BLS) 公布數據，7 月 PPI 月增 0.9%，漲幅大幅超過市場預期，主要受到商品成本上升以及機械與設備批發等服務價格攀升帶動。

分析指出，儘管川普政府持續加徵進口關稅，但整體消費者物價漲幅仍不明顯，不過這些批發端成本未來可能會轉嫁至消費端。Nationwide 資深經濟學家 Ben Ayers 表示，預期未來幾個月關稅成本將更明顯反映到消費者物價，推動下半年通膨溫和上升。

服務類通膨的走高令部分聯準會官員擔憂。芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 日前表示，他正密切留意通膨是否已擴散至與關稅無直接關係的服務價格。本周二公布的消費者物價指數 (CPI) 亦顯示服務價格上升，凸顯通膨可能更具持久性。

美國財長貝森特 (Scott Bessent) 近期主張 9 月應採取更大幅度降息，理由是通膨溫和，但他周四改口稱可先從降息 1 碼開始。數據公布前，市場認為 Fed 在 9 月降息 2 碼的機率僅約 3%，大部分押注為降息 1 碼；數據公布後，2 碼降息預期已被完全排除。

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 日前表示，隨著勞動力市場轉弱，她對降息的態度愈加開放，但在《華爾街日報》(WSJ)周四刊出的訪問中，她強調 2 碼降息將釋出對就業市場高度緊急的訊號，而她並未感受到那種迫切性。

Crown Agents Investment Management 固定收益主管 Slawomir Soroczynski 形容，這份 PPI 數據如同一桶冷水澆熄了市場對 2 碼降息的期待。

數據公布後，利率敏感的美國 2 年期公債殖利率一度跳升逾 5 個基點至 3.722%，較前一日上漲 3 個多基點；10 年期公債殖利率上漲約 2 個基點至 4.264%。

Northlight Asset Management 投資長 Chris Zaccarelli 指出，雖然 CPI 數據相對溫和，但 PPI 的意外大漲顯示通膨壓力仍在經濟中流動，這將削弱市場對 9 月「穩降息」的樂觀情緒。