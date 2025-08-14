鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-14 21:45

美股主要指數周四 (14 日) 開低且從歷史高點回落，主因是美國 7 月生產者物價指數 (PPI) 增速高於市場預期，削弱投資人對聯準會 (Fed) 下月甚至全年降息的信心。標普 500 指數與那斯達克指數自紀錄高位回落，道瓊工業指數一度下跌逾 200 點；美債殖利率同步走高，反映市場對降息預期的降溫。

〈美股早盤〉美7月PPI升溫動搖Fed下月降息預期 主要指數開低(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌逾 180 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌逾 20 點或 近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數跌逾 1.0%。

美國最新生產者物價指數 (PPI) 高於市場預期，令投資人調整對聯準會 (Fed) 下月降息的押注，美股期貨下跌，美債殖利率走高。

標普 500 指數期貨下跌 0.4%；對政策動向更為敏感的美國 2 年期公債殖利率上升 1 個基點至 3.69%。美元指數盤中震盪。利率期貨顯示，市場對 Fed 在 9 月降息的預期由前一天的百分之百降至約 90%。

數據顯示，美國 7 月批發物價年增率創三年來最大升幅，主因關稅相關的進口成本上升，使企業利潤率飆高。PPI 月增率為 0.9%，遠高於 6 月的零成長；年增率則達 3.3%。服務成本單月上升 1.1%，為 2022 年 3 月以來最大增幅。

CalBay Investments 的 Clark Geranen 指出，PPI 走強而消費者物價指數 (CPI) 相對溫和，顯示企業在吸收關稅成本，而非將其轉嫁給消費者。不過，他警告，企業未來可能改變策略，把成本轉嫁出去，進一步推升消費端物價。

截至台北時間周四（14 日）21 時許：

焦點個股：

強鹿 (DE-US) 早盤股價下跌 8.09%，至每股 472.02 美元

全球經濟風向球、農業機具設備大廠強鹿 (Deere & Co.) 周四美股盤前公布 2025 會計年度第三季 (截至 7/27) 財報，受美國總統川普關稅衝擊及農產品價格下滑影響，淨利與營收雙雙下滑，並下修全年獲利預測高標，消息拖累股價盤前一度重挫逾 8.1%，但今年以來股價仍上漲逾 20%，並在 5 月創下歷史新高。

京東 (JD-US) 早盤股價下跌 0.19%，至每股 32.45 美元

中國電商巨頭京東 (JD.com)(09618-HK) 周四公布公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，受惠於中國政府消費補貼與積極拓展新業務，營收達人民幣 3,566.6 億元 (約 497.3 億美元)，年增 22.4%，優於市場預估的 3316.3 億元。財報發布後，京東美股 ADR 盤前股價一度上漲約 3%，但隨後漲幅收窄至 1.2%。

Meta(META-US) 早盤股價下跌 0.31%，至每股 777.66 美元

根據《路透》周四取得的一份 Meta Platforms 內部文件顯示，這家社群媒體巨擘對旗下聊天機器人的行為規範，曾允許人工智慧 (AI) 系統與兒童進行曖昧或浪漫對話、生成錯誤醫療資訊，甚至協助用戶編寫帶有種族歧視色彩的言論。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月 PPI 年增率報 3.3%，預期 2.5%，前值 2.4%

美國 7 月 PPI 月增率報 0.9%，預期 0.2%，前值 0.0%

美國 7 月核心 PPI 年增率報 3.7%，預期 2.9%，前值 2.6%

美國 7 月核心 PPI 年增率報 0.9%，預期 0.2%，前值 0.0%

美國上周初領失業金人數報 22.4 萬，預期 22.5 萬，前值 22.7 萬

美國上周續領失業金人數報 195.3 萬，預期 196 萬，前值 196.8 萬

華爾街分析：

DWS 全球首席投資總監 Vincenzo Vedda 形容，當前市場情緒為「在高風險時代下審慎樂觀」。他指出，美股估值雖高，但今年的「領漲股」分佈較過往更為均衡，不再如過去幾年幾乎只有「美股七雄」一枝獨秀，這種平衡性無疑對市場有利。