2024年企業盈餘成長達兩成 看好AI等長期趨勢股

今年以來台股震盪走高，兩成以上的漲幅在全球主要股市中名列前茅。展望 2024 年，隨著美國通膨持續走低，2024 年景氣由谷底回溫，台股企業獲利預估為兩成的成長率，整體環境有利於台股表現。建議投資人於市場回檔時布局長期趨勢看好族群，科技股首推 AI 相關，半導體、高速運算、伺服器與電動車等持續看多，傳產類股方面以綠能、機電為主。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，從總體經濟來看，經過 2023 年的整理打底後，預估 2024 年全球 GDP 將是持穩的表現，根據 IMF 今年 10 月份的預估，除了歐洲與中國的經濟較為遲緩，其他地區在 2024 年的經濟成長均有調升，因此整體而言，全球景氣緩步復甦，對於企業獲利與股市是正面訊息。至於 2023 年持續進行的庫存修正，目前庫存水位已在低檔，雖然受到先前調整庫存的影響，現階段企業在下訂單時仍偏向保守，但以 2024 年全球景氣溫和成長的態勢來看，未來應可回歸至正常水準。

相較於全球，台灣的基本面更為突出。姚郁如指出，根據主計處預估，2024 年台灣 GDP 成長率為 3.32%，景氣對策訊號底部開始反彈，10 月份外銷訂單雖然年減 4.6%，但訂單減幅收斂，未來有望恢復成長，且電子中上游的表現良好。再以企業獲利而言，目前市場預估 2024 年將自 2023 年的衰退 30% 轉為約 21% 的正成長 (資料來源：UBS；2023/11/02)，且單季的獲利預估將自今年第四季即恢復正成長。獲利轉正主要是由科技股所帶動，這也是 2024 年投資焦點。

2023 年 AI 熱潮帶動台股漲勢，而這僅是長期趨勢的開端而已。就半導體產業發展迄今的四波浪潮來說，第一波為 1990 年代初期大型電腦主機，當時半導體業產值為 500 億美元，第二波開始進入個人電腦與網際網路興起，在 2002 年時半導體業產值成長至 1700 億美元，第三波進入行動通訊與雲端時代，半導體業產值在 2018 年已高達 4660 億美元，而由 AI 與物聯網所掀起的第四波浪潮，在 2022 年半導體業產值為 5730 億美元，預估到 2030 年將成長至 1 兆美元，這也是迄今半導體產業最大的成長浪潮。由於半導體庫存修正，價格及出貨量皆下滑，2023 年半導體產值為 5350 億美元，年成長率 - 10.9%。2024 年庫存修正完後，半導體產值可望復甦，產值回到 6240 億美元，年成長率 16.8%。

不只是半導體，AI 需求所帶動的族群還包括伺服器、散熱與電源供應、高速運算等，也是持續看好的標的；近來討論度升溫的 Edge AI(邊緣 AI)，將 AI 功能搭載至 PC、NB 與手機等終端電子產品，是值得關注的發展方向。姚郁如指出，全球智慧型手機庫存去化完畢，進入備貨階段，若利率開始下降，將可望帶動智慧型手機消費復甦。

傳產方面，政策面加持的綠電與機電是持續看好的族群，台電公告將以 10 年共計新台幣 5645 億元預算完成電網韌性建設計畫，根據預估，2023 年電網支出成長率為 3%，2024~2025 年將分別成長 10% 與 15%(資料來源: 台灣電力公司，野村投信整理及預估，2023/11)。因再生能源的加入，需從集中式走向分散式，涵蓋發、輸、配電乃至儲能設備的新增或更新，推估 2028 年前國內重電業者皆可受惠顯著成長動能。同樣的需求在全球亦然，特別是美國電力設備老舊，汰換疊加綠能需求，將重電設備交期顯著延長，引起美國政府關切電力變壓器的供給狀況，未交訂單比率估計維持高檔數年不墜，因此，國內長期經營重電設備外銷的公司可受惠內外皆佳的需求動能。

2024 年台股投資建議

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