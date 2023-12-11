〈走進中國〉華為手機回歸 經銷商又滿血復活了嗎？

華為創始人任正非曾在 2022 年 8 月的內部講話中說：「把活下來作為最主要綱領，邊緣業務全線收縮和關閉，把寒氣傳遞給每個人」。當時華為正經歷成長路上的第三次危機。

這一年，華為手機出貨量只有 4,000 萬支，即便加上榮耀的 5,900 萬支，和 2019 年相比，跌幅也超過了一半。在手機用戶從 4G 轉向 5G 的浪潮中，沒有了麒麟晶片加持，華為手機失去了靈魂號召力。

華為的經銷商也迎來職業生涯的低谷。位於山東某四線城市的華為經銷商徐亮（化名），決定關閉了自己的另外兩家手機店，收縮戰線，屯糧過冬。他和數千家經銷商一樣期待奇蹟發生，東山再起。

Mate 60 系列仍然緊俏

熬過了 1,566 天後，華為 Mate 60 系列成為了手機市場最閃耀的新星。中信建設的數據顯示，華為推出 Mate 60 系列前，華為手機銷量的市佔率約 10%；在華為推出 Mate 60 系列後，市佔率擴大至 19.4%，位居中國市場第一。

Counterpoint 的統計數據也顯示，10 月華為手機的成長率超過 90%。

即便華為已經推出 Mate 60 系列三個月，Mate 60 系列仍然緊俏。「根本沒有想到會賣這麼好」。一位華為經銷商說。

轉機

沒有任何預兆，安徽的華為經銷商劉靜（化名）接到了通知：八分鐘後，華為 Mate 60 系列正式開售，比原本確定的發售時間提前了兩個星期。

據《界面新聞》旗下《Tech 星球》報導，劉靜憶起 8 月 29 日中午的情形，「賣了 20 年手機第一次經歷這樣的事情，所有經銷商都懵了，原本我們是要 9 月 10 日去拿貨的」。

從那一刻起，和劉靜一樣，全國數千家華為經銷商即將從谷底走出。不過，他們大都沒意識到——因為在正式發售前，經銷商不能打開手機查看。8 月 29 日 12 時零 8 分，Mate 60 系列開售後，1 分鐘內售罄，一些華為經銷商才發現，形勢變了。

「根本沒有預料到可以這麼暢銷」，一位華為直供經銷商表示，「華為保密工作做得好，我提前接到通知，第一批預定了不到 50 台，都被提前預定，一天就被賣空了。」

一位河南的經銷商稱，現在已經摸不清華為的策略了。他在 9 月 4 日拿到了 Mate 60 512G 的第一批貨，但這批貨連第一批預定消費者都滿足不了，「每次預訂都訂超」。

華為手機再次成為了搶手貨。為了買到 Mate 60，消費者在上海南京東路的華為旗艦店排起長龍，熱情又回到了兩年前。

幾乎所有經銷商都想分到一杯羹。他們心理清楚，Mate 系列和 P 系列是華為所有產品中最暢銷的，也是最賺錢的。

但不是所有人都夠幸運。一位華為鄉鎮級經銷商說，華為是按照過往銷售成績配貨，現在鄉鎮經銷商很少拿到現貨，大部分是給了大商。

「大商是我們當地的通訊大佬，少則幾家店，動輒 10 幾家店。我們市 80 萬人口，只有 2 家是 KA（Key Account，關鍵客戶）。今年 Mate 60 就是讓大商掙錢的」。他表示。

但他相信自己很快可以吃到紅利，因為接下來更便宜的華為 Nova 12 即將推出。「據說也是 5G 手機，這是鄉鎮經銷商的主場」。

任正非曾經把華為手機業務比喻為一架飛機，被「擊中了油箱」。現在，飛機已經開始重新起航。

天風國際分析師郭明錤社交平台上表示，Mate60 Pro 下半年的出貨計畫已提升約 20% 至 550 萬～600 萬支，發售 12 個月後的累積出貨量至少會達到 1,200 萬支。

Mate 60 系列的火爆帶火了華為全線產品。Counterpoint 分析師說，Mate 60 撬動了 Mate 30、P30 用戶復購。

一位華為直供經銷商表示，現在經銷商指望 Mate 60 系列賺錢。他們一般選擇搭配手機螢幕保險，如果是分銷裸機，就會搭配華為其他融合產品，比如 IoT（Internet of Things，物聯網）產品。