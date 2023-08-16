AI長線趨勢正起步，逢低佈局真 AI 正是時候！

美國 7 月 CPI 年增 3.2%，低於預期之年增 3.3%；核心 CPI 年增 4.7%，預期與前值為年增 4.8%，創 2021 年 10 月以來新低。7 月 CPI 結果符合預期，雖然後續基期效應減緩，但核心項目中二手車，房租通膨呈降溫態勢，使得 Fed 官員對是否持續升息的態度中立。上週美國銀行股遭降評，亞股漲跌互見，台股表現相對抗跌，展望後市，市場持續觀望財報表現，AI 相關族群仍是市場優先關注焦點。

台灣 PCB 產業 6 月合計營收達新台幣 504 億元 (-6.2%MoM，-27.7%YoY)，累計營收年減為 - 19.0%。載板產業 2023 年第一季受到 PC 以及伺服器庫存調整影響，不過第二季起受惠 PC 及伺服器供應鏈庫存去化完畢，以及國際間產能擴充速度放緩，供需獲得改善。銅箔基板（CCL）及伺服器 PCB 族群，2023 年第一季受到伺服器供應鏈庫存調整，以及 Intel 及 AMD 新款型滲透率提升速度低於預期拖累，但第二季伺服器庫存應已去化完畢，同時 Intel 與 AMD 新款伺服器平台量產，需求將明顯好轉。AI 硬體需求強勁已是高能見度的事實，預期整體趨勢至少可延續三至五年，甚至更長。

野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，受惠今年 AI 狂潮，台美兩地 AI 概念股的股價狂漲，讓人擔憂股價是否已經太貴，但從本益比（PER）來看，美國尖牙股 PE 的確是位在歷史高位，不過台灣相關次產業 PE 仍在 5 年均值附近，相較之下更具有投資價值。此外，台灣作為 AI 伺服器的重要生產基地，無論是組成伺服器的 AI 晶片、ABF 載版（以 ABF 材料做的 IC 載板）、ODM 組裝廠，亦或是增加運算效能的 IP 矽智財、HPC 高速傳輸、散熱等等，都能在台灣找到這些關鍵次產業的指標性公司。

謝文雄指出，隨著 AI 的趨勢繼續走下去，就如同過去手機、網路一樣，有望陸續拓展到生活及各個行業中，所有 AI 產業鏈裡的公司都能持續受惠，進一步推動台灣科技股走出價值重估行情。以 AI 趨勢而言，目前的應用仍僅止於如 ChatGPT 等功能較強大的聊天機器人，微軟商用版 AI 服務 Copilot 才剛推出，更多完整的應用可能在一年後才會看到，目前仍在初期階段。只要長期趨勢不變，短線的修正反而能讓籌碼稍作沉澱，有利醞釀後續的上漲動能。接下來每季財報都是檢驗基本面的好機會，現階段「真假 AI」已經慢慢現形，那些只有 AI 概念但沒有切入 AI 供應鏈的公司，股價表現很快就會落後，而真正的 AI 供應鏈公司股價短期雖然也會被市場氛圍拖累，但股價相對會更抗跌，回檔反而提供了絕佳的佈局點。

展望未來，通膨如預期已由高檔緩步下滑，經濟成長雖然趨緩卻不致於出現衰退，製造業庫存去化中，預期需求在下半年回升，但恢復強度略低預期。AI 應用引領風潮，推動需求成長優於其他次產業，2023 年盈餘成長下調預期接近谷底，建議投資標的仍以長期受惠 AI 發展趨勢產業為主，無需在意短期的波動，逢低布局真 AI 才不會 BI(悲哀)。根據過去經驗，每個生產力循環裡，股市有起有落，若因市場震盪而在中間出場，之後會在更高的價位回補，反而得不償失，最佳的策略是「以長護短」，只要確認長期趨勢持續看好，中間的拉回都是加碼的好時機。由於 AI 的相關應用與需求都僅在初期階段，未來仍有極大的成長空間，未來十年 AI 市場規模年複合成長率達 40%，企業持續增加 AI 投資，產業方向仍持續看好 AI、半導體、高速運算 (HPC)、AI 伺服器、雲端受惠、設計服務(Design Service) 等產業，傳產則以電動車 (EV) 包含自動駕駛 (ADAS) 上下游、電動輔助自行車 (E-bike) 相關類股為主。

S&P500 各類股 EPS 成長預估

資料來源: Bloomberg，資料日期：2023/7

野村 e 科技基金績效

績效 (%) 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年 新台幣 46.00 69.77 83.78 72.99 47.46 118.81 同類型平均 27.13 36.80 47.26 37.75 15.06 65.75 四分位排名 1 1 1 1 1 1

資料來源：理柏 ，資料日期：2023/7/31

* 同類型係採 SITCA 分類台灣股票之科技股票型