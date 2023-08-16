【資產配置】日本製造業回流引領經濟蓬勃發展！哪些潛力基金標的值得布局？

一、 擺脫通縮，日企加薪幅度衝破 3%

日本自 1990 年代初發生泡沫經濟後，陷入長期通貨緊縮與經濟停滯的惡性循環，國人消費意願低落、物價持續下跌，被大家稱「失落三十年」，長期以來令日本政府為之苦惱的「不是通膨，而是通縮」，日本消費者對物價具有高度敏感性，漲價對日本企業來說似乎成了禁忌。

然而現況已不同，疫情解封全球通膨急遽升溫，日圓匯率大幅度貶值，國境開放後更吸引觀光客大幅回流，消費支出因而強勁增長，支撐日本經濟體，日本製造業加速回流創造企業加薪，加薪幅度衝破 3%，創 30 年最多，引領日本經濟進入薪資成長帶動國內內需市場的消費，消費帶動企業獲利成長的正向循環，並且進一步推升日股的好表現。

從今年日本央行 BOJ 的動作觀察，日本已經逐漸走出通縮的陰霾，日本央行於 7/28 決議對殖利率曲線控制 (YCC) 採彈性舉措，表示公債殖利率上限 0.5% 僅為參考點，而非硬性限制，同時將公債的固定利率操作將由原本 0.5% 調整為 1.0%，並針對每月購債計畫給予更彈性空間，日本央行已開啟貨幣正常化之門，上修 2023 年度通膨預期至 2.5%。



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二、 日股估值偏低，外資持續作多

日經 225 指數創下泡沫經濟崩壞後，約 33 年來 (1990 年 3 月以來) 收盤新高紀錄，年初至今上漲約 25%，全球股市排行中僅次於美國那斯達克指數。外資也用資金來證明對於日股的信心，根據日本公布的國際收支統計資料，2023 年第二季外資買超金額約 9.5 兆日圓，創 1996 年以來的新高紀錄。

儘管日股攀至 1990 年來新高，但根據統計，日大型企業股價仍較歐美市場便宜，尤其超過一半的公司股價淨值比小於 1 倍，日本東證指數股價淨值比僅 1.3 倍，預估未來 12 個月本益比僅 14 倍，兩者都低於美國標普 500 指數的 4.3 倍及 18 倍。

顯示日股存在許多潛力標的，成為外資回頭擁抱的首要目標，儘管上半年日股的漲幅明顯，但就已開發國家市場而言，日股仍顯得相對便宜，且目前尚未吸引全球資金全面進駐，中長期看漲空間仍大。

三、國際投行看好日股的 3 大原因

原因 1：經濟基本面轉佳

過去 30 年來，日本企業提高資本效率和改善企業體質的成果，提升了獲利能力，並回饋到勞工的薪資與待遇，進一步帶動民間消費，推升核心通膨。

原因 2：政府對企業要求長期結構性改革

日本企業開始加速實施庫藏股買回與提高股利發放，近期日本企業庫藏股買回占市值的比重已超越美國，為推升日股表現的一大助力，日本政府推動的公司治理改革收到正面效果，企業更願意活用手中現金，將有利後續日本股市估值的上升。

原因 3：避險因素

日圓本身即為避險貨幣，再加上日本在全球經濟體仍不可忽視，隨著歐美經濟可能陷入衰退，以及地緣政治和大陸對外資監管的不確定性，長期資金開始重新配置。

四、日股基金怎麼挑?–大戶豐 APP 找出潛力基金

日股漲勢才剛開始，不少投資人希望透過布局主動式基金參與日股漲勢，但市面上有 30 多檔日本基金，投資人最想知道的問題「近期有哪些熱門日股基金標的？」也可以直接在大戶豐 APP 找到解答。

三步驟教你挑日股基金

基金選股邏輯聚焦潛力產業、跟上消費復甦以及產業獲利成長 經理費低且短中長期表現優於同類型基金 因應日圓貶值時機，選擇日圓級別，或選擇美元避險亦可達避險效果

近期日本股市的漲勢主要源自大型股的推動，相形之下，目前小型企業估值偏低，仍然具有吸引力，總體來說，短期的周期性因素加上長期的結構性變化，為日本股市帶來了令人鼓舞的前景。

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