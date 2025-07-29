〈美股早盤〉標普與那指齊創紀錄高位 聚焦Fed政策與企業財報
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美股主要指數周二 (29 日) 開盤走高，其中標普 500 指數突破 6,400 點與那斯達克一同刷新紀錄新高。投資人聚焦企業財報與經濟數據，以評估當前高估值的合理性，同時關注聯準會 (Fed) 即將召開的兩天政策會議。美元升至逾五洲高點，美債價格走揚。
截稿前，道瓊工業指數漲近 30 點或近 0.06%，那斯達克綜合指數漲近 120 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 1.3%。
美股期貨周二攀升，標普 500 指數期貨上漲 0.2%，美元指數則觸及逾五周高點，市場預期即將公布的一系列經濟數據將顯示關稅影響暫時可控，投資焦點逐漸轉向聯準會 (Fed) 利率決策及企業財報。
投資人情緒受益於近期美國與歐盟、日本達成的關稅協議。BMO Private Wealth 首席市場策略師 Carol Schleif 指出，這些貿易進展為企業帶來一絲明朗，投資人得以重新關注財報與市場基本面。
Fed 主席鮑爾與決策官員周二起展開兩天會議，市場普遍預期本次將按兵不動，並押注 9 月降息一碼 (25 個基點)，未來 12 個月總降息幅度約 100 個基點。Algebris Investments 投資組合經理 Gabriele Foà 表示，「在通膨未升溫、勞動市場轉弱的情況下，維持當前偏高的實質利率將愈加困難。」白宮近期持續對 Fed 施壓，要求立即降息。
美國周二將公布消費者信心與 JOLTS 職缺數據，周三 (30 日) 則有經濟成長與通膨數據，市場期待進一步看到經濟韌性的訊號。此外，美國財政部將於周三公布最新國債發行計畫，市場預期隨龐大赤字籌資需求，短期國債發行量將擴增並延續至 2026 年。
與此同時，企業財報季進入高峰，蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜(AMZN-US)、微軟(MSFT-US) 及 Meta(META-US)等大型科技股將於本周陸續發布業績。Schleif 指出，「目前財報季不論營收或獲利，超預期比例都高於平均，反映經濟穩健與企業在貿易及政策不確定性下展現的靈活應對。」
在貿易方面，美中官員本周展開兩天會談，討論將現行「關稅休戰」延長至 8 月中之後，並尋求兼顧經濟安全下維繫雙邊貿易往來的方案。歐盟官員則表示，歐美將力爭在 8 月 1 日前達成非具法律約束力的聯合聲明，以擴展上周末談判成果。
截至台北時間周二（29 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 26.17 點或 0.06%，暫報 44,811.39 點
- 那斯達克綜合指數上漲 100.35 點或 0.47%，暫報 21,278.94 點
- 標普 500 指數上漲 12.61 點或 0.20%，暫報 6,402.38 點
- 費半上漲 55.41 點或 0.97%，暫報 5,792.51 點
- 台積電 ADR 下跌 0.07% 至每股 242.55 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.402%
- 紐約輕原油上漲 0.99% 至每桶 67.37 美元
- 布蘭特原油上漲 0.88% 至每桶 69.93 美元
- 黃金上漲 0.34% 至每盎司 3,321.20 美元
- 美元指數升至 98.885
焦點個股：
優比速 (UPS-US) 早盤股價下跌 6.48%，至每股 95.00 美元
全球物流巨擘優比速 (United Parcel Service, UPS) 周二美股盤前公布第二季 (截至 6/30) 財報，受中國低價電商貨品被課徵「小額豁免」關稅及市場需求疲軟衝擊，營收與獲利雙雙下滑，並連續第二季拒絕提供全年財測，凸顯貿易政策與經濟不確定性給營運帶來的壓力。
寶僑 (PG-US) 早盤股價下跌 1.08%，至每股 155.42 美元
全球最大民生用品製造商寶僑 (Procter & Gamble, P&G) 周二公布 2025 會計年度第四季 (截至 6/30) 財報與全年財報，儘管該季營收獲利均優於市場預期，但在消費者在通膨與關稅壓力下愈發謹慎，該公司預測新會計年度業績將低於市場預期。就在前一天，寶僑宣布任命資深主管 Shailesh Jejurikar 為新任執行長，接替將轉任董事長的莫勒 (Jon Moeller)，領導公司因應關稅與消費疲軟挑戰。
默沙東 (MRK-US) 早盤股價下跌 7.73%，至每股 77.56 美元
美國製藥巨擘默沙東 (默克 / Merck & Co.) 周二宣布啟動重整計畫，預計每年削減 30 億美元成本，並將裁撤部分行政、銷售與研發職位，同時縮減全球房地產規模及優化製造網絡。此舉旨在應對其抗癌明星藥「Keytruda」即將失去專利保護、面臨學名藥競爭及美國政府價格下調的壓力。消息公布後，默沙東 (MRK-US) 美股盤前股價下跌逾 3%，暫報 81.30 美元。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 7 月經濟評議會消費者信心指數預期 95，前值 93
- 美國 6 月 JOLTS 職位空缺數預期 750 萬，前值 776.9 萬
華爾街分析：
儘管目前市場對估值已變得過高的擔憂日益加劇，但來自滙豐、摩根士丹利和瑞銀集團的策略師們仍維持其長期看漲的觀點，並認為任何下跌都將是短暫的。他們認為，強勁的企業獲利和經濟數據、日益明朗的關稅前景以及人工智慧的順風，將推動股市明年繼續走高。
高盛的客戶報告顯示，在標普 500 指數創下歷史新高的同時，避險基金在最近一周以過去 12 個月以來最快的速度拋售科技股。同時，消費必需品股成為最近一周對沖基金淨買入最多的美國股市類股之一。
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