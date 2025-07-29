鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-29 21:42

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美股主要指數周二 (29 日) 開盤走高，其中標普 500 指數突破 6,400 點與那斯達克一同刷新紀錄新高。投資人聚焦企業財報與經濟數據，以評估當前高估值的合理性，同時關注聯準會 (Fed) 即將召開的兩天政策會議。美元升至逾五洲高點，美債價格走揚。

〈美股早盤〉標普與那指齊創紀錄高位 聚焦Fed政策與企業財報(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 30 點或近 0.06%，那斯達克綜合指數漲近 120 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 1.3%。

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投資人情緒受益於近期美國與歐盟、日本達成的關稅協議。BMO Private Wealth 首席市場策略師 Carol Schleif 指出，這些貿易進展為企業帶來一絲明朗，投資人得以重新關注財報與市場基本面。

Fed 主席鮑爾與決策官員周二起展開兩天會議，市場普遍預期本次將按兵不動，並押注 9 月降息一碼 (25 個基點)，未來 12 個月總降息幅度約 100 個基點。Algebris Investments 投資組合經理 Gabriele Foà 表示，「在通膨未升溫、勞動市場轉弱的情況下，維持當前偏高的實質利率將愈加困難。」白宮近期持續對 Fed 施壓，要求立即降息。

美國周二將公布消費者信心與 JOLTS 職缺數據，周三 (30 日) 則有經濟成長與通膨數據，市場期待進一步看到經濟韌性的訊號。此外，美國財政部將於周三公布最新國債發行計畫，市場預期隨龐大赤字籌資需求，短期國債發行量將擴增並延續至 2026 年。

在貿易方面，美中官員本周展開兩天會談，討論將現行「關稅休戰」延長至 8 月中之後，並尋求兼顧經濟安全下維繫雙邊貿易往來的方案。歐盟官員則表示，歐美將力爭在 8 月 1 日前達成非具法律約束力的聯合聲明，以擴展上周末談判成果。

截至台北時間周二（29 日）21 時許：

焦點個股：

優比速 (UPS-US) 早盤股價下跌 6.48%，至每股 95.00 美元

全球物流巨擘優比速 (United Parcel Service, UPS) 周二美股盤前公布第二季 (截至 6/30) 財報，受中國低價電商貨品被課徵「小額豁免」關稅及市場需求疲軟衝擊，營收與獲利雙雙下滑，並連續第二季拒絕提供全年財測，凸顯貿易政策與經濟不確定性給營運帶來的壓力。

寶僑 (PG-US) 早盤股價下跌 1.08%，至每股 155.42 美元

全球最大民生用品製造商寶僑 (Procter & Gamble, P&G) 周二公布 2025 會計年度第四季 (截至 6/30) 財報與全年財報，儘管該季營收獲利均優於市場預期，但在消費者在通膨與關稅壓力下愈發謹慎，該公司預測新會計年度業績將低於市場預期。就在前一天，寶僑宣布任命資深主管 Shailesh Jejurikar 為新任執行長，接替將轉任董事長的莫勒 (Jon Moeller)，領導公司因應關稅與消費疲軟挑戰。

默沙東 (MRK-US) 早盤股價下跌 7.73%，至每股 77.56 美元

美國製藥巨擘默沙東 (默克 / Merck & Co.) 周二宣布啟動重整計畫，預計每年削減 30 億美元成本，並將裁撤部分行政、銷售與研發職位，同時縮減全球房地產規模及優化製造網絡。此舉旨在應對其抗癌明星藥「Keytruda」即將失去專利保護、面臨學名藥競爭及美國政府價格下調的壓力。消息公布後，默沙東 (MRK-US) 美股盤前股價下跌逾 3%，暫報 81.30 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月經濟評議會消費者信心指數預期 95，前值 93

美國 6 月 JOLTS 職位空缺數預期 750 萬，前值 776.9 萬

華爾街分析：

儘管目前市場對估值已變得過高的擔憂日益加劇，但來自滙豐、摩根士丹利和瑞銀集團的策略師們仍維持其長期看漲的觀點，並認為任何下跌都將是短暫的。他們認為，強勁的企業獲利和經濟數據、日益明朗的關稅前景以及人工智慧的順風，將推動股市明年繼續走高。