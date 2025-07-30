鉅亨網編譯段智恆 2025-07-30 00:00

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《CNBC》周二 (29 日) 公布最新調查顯示，美國財長貝森特 (Scott Bessent)、聯準會(Fed) 前理事華許 (Kevin Warsh) 與國家經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett) 為接替現任 Fed 主席鮑爾的三大熱門人選，三者支持度幾乎呈現「三強鼎立」。調查同時顯示，市場對經濟前景的不確定性有所緩解，未來一年衰退機率降至 31%，失業率預估將小幅上升但維持穩定。

調查：Fed主席熱門人選呈「三強鼎立」 鮑爾評價回升(圖：REUTERS/TPG)

三大熱門人選角逐 Fed 主席

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調查顯示，24% 的受訪者認為川普總統將任命貝森特接任 Fed 主席，另有 24% 支持華許，哈塞特則以 22% 緊追在後；現任 Fed 理事華勒 (Chris Waller) 則獲得 14% 支持。鮑爾的主席任期將於 2026 年 5 月屆滿，雖可續任理事至 2028 年，但川普屢次批評他延遲降息，甚至曾考慮解職。

近期，川普還指責鮑爾誤管 Fed 總部翻修案，但隨後在視察工程後態度轉趨緩和，並暗示不會提前撤換鮑爾。調查顯示，高達 84% 的受訪者認為川普不會在任期屆滿前解職鮑爾。經濟學家納羅夫 (Joel Naroff) 直言，Fed 內部已出現角逐下任主席的氛圍，央行獨立性恐受侵蝕，並已推升長端利率、削弱美元。

整體而言，受訪者給予鮑爾的整體評等為 B-，高於 2023 年的 C+，在領導力、透明度與溝通等面向獲得 B 等，但在經濟預測上僅獲 C-，雖優於去年的 D。相比之下，前主席柏南克 (Ben Bernanke) 離任評分為 B，葉倫 (Janet Yellen) 則為 B+。

降息時點聚焦 9 月 不確定性降溫

調查顯示，Fed 本周會議預料將維持利率不變，僅有 27% 認為 Fed 應當降息，且 42% 受訪者認為川普的降息施壓反而降低降息可能性。不過，65% 的受訪者預期 Fed 將於 9 月降息一次，並可能在年底前再降一次，使聯邦基金利率降至約 3.9%；2026 年進一步降至 3.5%，仍高於 3.3% 的中性利率估值。

貿易與政策不確定性也有所緩解。調查指出，對關稅影響經濟的擔憂比例由 6 月的 71% 降至 62%，預期美中達成貿易協議的比例從 54% 升至 65%。與此同時，51% 受訪者認為關稅僅將導致一次性物價上漲，不會引發廣泛通膨。Decision Economics 首席經濟學家 Allen Sinai 表示：「川普時期的不確定性開始趨緩，對股市有正面作用，但社會、地緣政治與非經濟性風險仍高企。」

美國國內生產毛額 (GDP) 成長預測自 6 月的 1.1% 升至 1.4%，低於年初的 2.4% 預期，但 2026 年平均預估成長率為 2.2%。

就業市場與股市評估

美國失業率目前為 4.1%，預期年底將微升至 4.4%，並在 2026 年維持此水準。受訪者指出，就業市場顯現降溫，招聘動能與房市疲軟恐抑制經濟活動。MetLife 首席策略師 Drew T. Matus 警告：「就業表現不如預期，加上房市問題與波動性，恐導致年底前經濟明顯放緩。」

對股市展望，受訪者預估標普 500 指數年底將降至 6,344 點，低於目前水準，但 2026 年有望升至 6,936 點，年增約 9%。不過，84% 受訪者認為美股估值偏高，創一年來最高比例。