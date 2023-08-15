【一分鐘看圖論市】通膨指標現分歧

通膨數據現分歧，9 月停升仍是共識

7 月扣除能源及食品的核心 CPI 年增率降至 4.7%，月增率持平在 0.2%，創兩年半以來的最小連續增幅。核心 CPI 自從 2022 年 9 月達到 6.6% 的峰值以來，幾乎每個月都在放緩，然而 PPI 年增率卻逆轉持續一年的降溫趨勢，年增升至 0.8％，不僅較前月的 0.1％大幅加速，也超過市場預期。通膨指標出現分歧，市場仍預期 Fed 將於 9 月按兵不動，但也提升 11 月升息的預期。

資料來源：(左)Bloomberg，2023/08/10，(右)CME Group，2023/08/11；註：藍色框為利率期貨定價之最高機率者。

領先歐美，新興央行抗通膨速度快狠準

當美國在 2021 年還堅持「通膨是暫時性現象」，新興國家央行早已著手對抗通膨。First-in, First out：率先升息的新興國家通膨在 2022 年提早獲得控制，因此 2023 年可以提早展開降息行動 (例如巴西與智利 2023 年 8 月已進入降息循環)。

資料來源：Bloomberg；資料日期：2023/6/30。

全球金融市場重點回顧 (08/05~08/11)

【成熟市場】

美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 年增率有所上升，但當月物價壓力仍然溫和

美國 7 月 CPI 年增 3.2%，因基期效應 13 個月來首度回升，但低於市場預期，且以月增率來看，逐月物價漲幅持穩，反映房租、保險等費用的核心通貨膨脹也持續緩和；剔除食品與能源價格的核心 CPI 年增率則降至 4.7%，月增率持平在 0.2%，創下逾兩年來最小增幅。

資料來源：Bloomberg；資料時間：2023/08/11。

美國生產者物價指數 (PPI) 不降反升，通膨降溫添變數

美國 7 月 PPI 逆轉已持續一年的降溫趨勢，年增 0.8％，不僅較前月的 0.1％大幅加速，也超出市場預期，剔除食品與能源項目的核心 PPI 年增 2.4％，與上月持平，也高於市場預期，受服務業價格上漲推動，服務業最終需求指數成長 0.5%，為 2022 年 8 月以來最大增幅。

【新興市場】

中國 7 月 CPI 首次負成長，陷入通縮

中國 7 月 CPI 年減 - 0.3%，為 2021 年 2 月以來首次落入負區間，7 月 PPI 年減 4.4%，連續第 10 個月下降，但降幅比 6 月的 5.4% 小，這是 2020 年 11 月以來 CPI 與 PPI 同步下降，顯現通縮跡象。

資料來源：Bloomberg；資料時間：2023/08/11。

中國經濟疲軟，出口衰退幅度持續擴大

中國 7 月出口年減擴大至 - 14.5%，連續三個月下降，續寫疫情以來最差表現，進口年減 - 12.4%，進出口都持續衰退，顯示中國經濟情況不樂觀，內外需求都面臨重大壓力問題。

【債匯市】

美 PPI 超預期，推高殖利率、及美元指數

美元指數周線連四紅，升逾 0.8% 至 102.84；10 年期美國公債殖利率上升至 4.15%。

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