掌握AI時代新局，野村全台首檔主動式ETF連結基金7月20日開募，領航台股長線獲利動能
鉅亨研報
隨著 2026 年全球能源轉型與地緣政治重組帶來的通膨隱憂，全球金融市場正密切關注兩大核心議題：一是聯準會面對膠著通膨的利率路徑，二是半導體關鍵製程的升級迭代。在此多變的總體經濟環境下，全球 AI 資本支出強勁不墜，成為支撐多頭實質獲利的關鍵引擎。為協助投資人精準掌握此趨勢，野村臺灣智慧優選主動式 ETF 連結基金於今日 (7/20) 開募，這不僅是全台首檔主動式 ETF 連結基金，更為台灣主動式資產管理市場樹立了全新的里程碑，帶領投資人以更具彈性的策略，靈活參與台股科技龍頭的長線成長機會。
野村臺灣智慧優選主動式 ETF 連結基金經理人林怡君表示，今年台股漲勢主要受惠於人工智慧推動的獲利上修。儘管市場憂心產能瓶頸，但四大雲端服務商高達 7,250 億美元、年增近八成的資本支出，實則奠定了堅實基礎。預估 2026 年台灣半導體供應鏈面臨先進封裝與記憶體產能吃緊，部分未完成的資本支出延遲認列，反而能將企業獲利動能拉長至 2027 年。雖然第三季面臨籌碼面零星調節與通膨波動帶來的震盪，且高估值科技股承受美債壓力，但野村投信預估台灣企業整體每股盈餘仍可望增長 56%。在基本面支撐下，建議投資人無須過度擔憂短線震盪，應在市場波動中續抱具備實質接單動能的 AI 核心權值股。
野村投信策略暨行銷處主管張繼文指出，美國勞工統計局公布最新數據，因能源與汽油價格大幅下跌，6 月消費者物價指數（CPI）經季調後月減 0.4% 低於市場預期，並創 2020 年 4 月以來最大單月降幅，為今年以來急遽升溫的物價壓力帶來喘息，促使投資人降低對 Fed 近期升息的疑慮。同時，從全球科技龍頭大廠的實際動態來看，台灣晶圓代工龍頭高階封裝產能利用率在 2026 年初已逼近 95% 以上甚至滿載，全球 AI 伺服器出貨量年增率亦維持高雙位數成長。這些堅實的硬體出貨數據與產業巨擘持續調升的資本支出計劃互相呼應，充分印證了本公司對於供應鏈瓶頸僅是遞延而非消失的研判，更強化了台灣電子代工與晶圓代工在全球 AI 供應鏈中不可或缺的霸主地位。
野村投信表示面對動態變化的全球金融局勢，短期的市場波動實為長線布局的極佳契機。投資人應採取多元分散且攻守兼備的資產配置策略，積極配置於具備主動操盤優勢的台股科技基金。藉由主動式經理團隊的深度研究，更能精準鎖定實質獲利能見度高、受惠於 AI 資本支出遞延效應的優質權值股，以理性的策略克服市場震盪，在控制波動風險的同時，謀求資產長線增值的成果。
附圖：ETF 連結基金的優勢
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2025 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 9,638 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信六度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司 (2018~2020，2024~2026)，以及五度獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023，2026)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2025/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2026/01))
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