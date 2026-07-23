掌握AI時代新局，野村全台首檔主動式ETF連結基金7月20日開募，領航台股長線獲利動能

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本基金經金融監督管理委員會申請核准，惟不表示本基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

有關基金應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書 (或中譯本或投資人須知)，投資人亦可至基金資訊觀測站 (https://www.fundclear.com.tw) 中查詢。

基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。

基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書。

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

投資人申購的是經理公司所募集發行之本連結基金受益憑證，而非申購在臺灣證券交易所掛牌交易的野村臺灣智慧優選主動式 ETF 證券投資信託基金 (以下簡稱「野村臺灣智慧優選主動式 ETF 基金」或「主基金」)。主基金之參考績效指標為臺灣證券交易所編製之「臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數」，主基金之參考績效指標係為基金績效評量之參考，但主基金並無追蹤、模擬或複製參考績效指標之表現。本基金雖以達成單一連結主基金之績效表現為投資目標，惟仍可能受到 (1) 基金應負擔之費用；(2) 投資主基金之比重未達淨資產 100%；(3) 期貨交易等因素影響，使本基金績效與所單一連結主基金績效略有差異。

本基金為 ETF 連結型基金，主要投資於主基金野村臺灣智慧優選主動式 ETF 基金受益憑證，主要收益來源包含可能的資本利得及股利收入，投資人應充分了解基金投資特性與風險，因本基金主要投資單一連結之主基金，故本基金無法避免投資標的過度集中之風險，適合能夠承受相關風險之投資人。

投資人申購的是本連結基金受益憑證，而非直接投資於主基金。本連結基金投資於主基金受益憑證之部位，經理公司將不收取經理費。受益人應負擔之費用包括本連結基金及所投資主基金之相關費用。本連結基金經理費收取之釋例及受益人應負擔之費用評估表請詳見公開說明書。

本基金配息主要來自於連結主基金發放之配息金額，於本基金做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同。

本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。

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