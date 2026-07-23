鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-23 11:34

金價近期在 4100 美元附近震盪整理，瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）表示，雖然地緣政治與央行購金提供支撐，但面對聯準會鷹派信號與債券市場對政策利率走高的預期，投資需求尚未全面顯現，短期金價恐面臨下探 3850 美元的壓力，不過長期來看，基於去美元化與債務擔憂，目標價仍上看 5200 美元。

金價還沒見底？瑞銀點破短期盤整關鍵：投資需求未現 短期恐下探3850。（圖：shutterstock）

金價近期維持在 4100 美元附近盤整，受到美國與伊朗緊張局勢升級影響，油價上行可能推高利率的前景持續帶來壓力。雖然美國 6 月消費者物價指數資料讓投資人稍微寬慰，意味著短期內沒有立即升息的必要，且中國與波蘭等地區央行購金報導令市場受到鼓舞，但最終仍未能有效推動金價走高。

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瑞銀 CIO 認為，黃金市場仍在消化聯準會主席釋放的鷹派信號，以及債券市場對美國政策利率走高的預期。倘若美國經濟活動意外上行且新增就業資料顯示勞動力市場趨緊，疊加油價進一步走高，黃金的近期前景可能仍將面臨挑戰，金價可能再次面臨下行壓力。在此背景下，預計金價或將下探 3850 美元，且下行風險進一步加大。

持續的投資需求和強勁的央行買盤，是金價維持在 4000 美元上方的關鍵。受到各國希望長期降低美元資產持有比例支撐，預計央行購買量或仍將保持高位，全年處於 750 到 1000 噸區間。但儘管央行購金有助於穩定金價，卻不足以推動金價進一步上漲。黃金協會計畫於 7 月 29 日發布的黃金最新供需趨勢報告，有望提供更多有關央行購金行為的清晰資訊。

目前黃金市場真正所需的是更強的投資需求。預計每季度約 500 噸左右的投資需求，才足以推動金價上行。要使投資需求加速，美國增長敘事需要為更寬鬆的貨幣政策背景提供支撐，或轉向具有挑戰性的增長與通膨組合，例如滯脹。隨著消費者支出放緩、實際工資增長趨於溫和，以及人工智慧相關投資增長於明年出現環比緩和，預計美國政策利率最後仍將下降，下一次降息有望於 2027 年 3 月開啟。市場對未來利率走勢的重新定價應會與美元走軟以及去美元化的回歸同步發生。

黃金目前處於什麼位置？短期來看，市場似乎陷入僵局，如果投資活動沒有回升，風險或將偏向下行。儘管如此，長期而言，金價走弱至 3850 美元或更低水準的概率不大。短期走低不是放棄黃金的理由，黃金更長期的敘事仍然清晰且具支撐性。