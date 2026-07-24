鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-24 11:32

近期國際股市震盪劇烈，科技股首受其害，繼輝達（NVDA-US）執行長黃仁勳重磅挺台「救了美國半導體」，瑞銀財富管理投資總監辦公室 （CIO）亞洲資產配置主管胡俊禮今 (24) 日表示，瑞銀最新報告指出台灣 AI 晶片需求強勁，並強調企業獲利與資本支出展現韌性，支撐全球股市向上動能。不過，市場仍須留意 AI 投資回報驗證以及地緣政治與通膨引發的利率變數等兩大挑戰，建議投資人採取分散布局策略以因應波動。

瑞銀指出，美國企業獲利成長持續擴散，標普 500 首季盈利年增約 20%，第二季有望進一步提升至 28%，且十一大產業今年皆有望實現盈利增長。AI 仍是最重要的長期成長主題，雲端運算、資料中心與先進晶片需求保持旺盛。

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對台灣而言，AI 需求爆發正持續推動半導體產業成長，台灣晶圓代工龍頭第二季營收年增 36%、獲利大增 77%，並上調全年資本支出目標，反映 AI 晶片需求依然強勁，台灣作為全球高階晶片設計、製造與先進封裝重鎮，仍將持續受惠於全球 AI 基建浪潮。胡俊禮說明相關市場趨勢。

在全球市場布局方面，瑞銀上調歐洲與印度股市觀點，歐洲受惠製造業改善與通膨減輕，搭配電氣化與國防等結構性主題帶來增長動力；亞洲市場則在印度經濟改革與日本企業改革及外資回流帶動下維持正向發展。除了少數科技巨頭外，市場機會正延伸至金融、醫療保健、航空與工業等更廣泛產業。胡俊禮分析，投資機會已不再局限於美國市場。