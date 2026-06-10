鉅亨研報
野村投信投資策略部副總經理樓克望表示，NVIDIA 最新財報出爐，再度為全球 AI 產業注入強勁動能。樓克望指出，AI 資本支出正進入高速擴張階段，預估至 2030 年全球 AI 基礎設施支出規模將達 3 至 4 兆美元，顯示 AI 產業仍處於長線成長初期，相關商機持續擴大。值得關注的是，NVIDIA 此次亦首度將 Vera CPU 的財務貢獻具體化，揭露其在今年已具備約 200 億美元營收能見度，正式切入長期由 x86 架構主導、規模高達 2,000 億美元的 CPU 市場，象徵 AI 運算架構正進入新時代。
野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文進一步分析表示，首先，AI 基礎建設規模持續放大。張繼文預估，2027 年超大型雲端服務商（Hyperscaler）資本支出將突破 1 兆美元，而 2030 年全球 AI 基礎設施支出更有機會上看 3 至 4 兆美元。張繼文強調，「計算能力就是營收與利潤」，意味 AI 投資已從單純技術競賽，轉變為具高度商業回報的結構性成長循環。
其次，AI 發展正邁入 Agentic AI（代理型 AI）新階段。未來數位世界將由數十億個 AI 代理人（AI Agents）及其子代理（Sub-agents）協同運作，進行任務拆解、工具調用與決策執行。此一模式將帶動推論需求呈現非線性甚至指數型成長，進一步推升 GPU、網路設備與 AI 基礎設施的長期需求。
第三，CPU 角色全面重估。Vera CPU 不再只是 GPU 的輔助元件，而是 AI 系統中的「協調中樞」，負責管理多個 AI Agents 之間的互動與任務分配。隨著 AI 應用日益複雜，CPU 的重要性顯著提升，NVIDIA 亦藉此正式進軍 CPU 市場，與傳統架構展開競爭。
樓克望接著指出，在這樣的產業背景下，台灣科技供應鏈被視為 AI 浪潮中不可或缺的核心。面對這場結構性成長機會，台股投資人正處於難得的「AI 黃金成長周期」，而掌握供應鏈關鍵企業，將有機會直接受惠於 AI 支出持續擴張。
野村臺灣新科技 50 (00935)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 經理人林怡君進一步分析表示，00935 聚焦 AI 浪潮中的關鍵領域，包括半導體、AI 基礎建設、邊緣運算與高速傳輸等，透過指數設計導入「研發費用」與「股價動能」等因子，篩選具創新能力與成長潛力的企業，成為投資台灣 AI 產業鏈的重要工具。NVIDIA 本次財報進一步確認，AI 產業仍處於成長初期，而非成熟末端；特別是 Agentic AI 的興起，將使 AI 應用從單一模型運算，進化為高度協作的數位生態系，帶動算力需求長期擴張。
林怡君認為，在全球 AI 投資規模邁向數兆美元的趨勢下，台灣不僅是供應鏈的重要一環，更是 AI 硬體核心製造基地。透過 00935 的配置，投資人不只是參與 AI 產業成長，更是直接布局支撐全球 AI 運作的關鍵企業。
野村投信表示，整體而言，當資金持續湧入 AI 基礎建設，市場關注焦點也從短期題材轉向長期趨勢。如何擁有一籃子具備競爭力的科技龍頭，將成為掌握這波 AI 浪潮的關鍵。
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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2025 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 9,638 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信六度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司 (2018~2020，2024~2026)，以及五度獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023，2026)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2025/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2026/01))
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