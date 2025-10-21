【台股操盤人筆記】AI投入仍處於早期，基本面穩健支撐長期成長

‌



野村腳勤觀點： 稀土議題升溫，供應鏈具韌性 過去一週，美中貿易緊張再度升溫，稀土議題重新成為市場焦點。誠然，稀土對美國科技產業至關重要，從半導體上游材料到晶圓製造，供應鏈多個環節都可能受到影響。不過，也正因為牽動甚廣，無論是中國或美國，雙方都不會希望供應鏈真正中斷。我們認為，最終仍會回到談判桌，較可能的劇本是：美國降低部分關稅，中國則有條件開放稀土出口，雙方各自讓步以維持穩定。而從市場反應來看，雖然股市短線回檔，但整體情緒仍屬冷靜，與今年 4 月的劇烈波動相比明顯可控，台積電也表示稀土庫存充足，短期應影響有限。因此，儘管稀土議題敏感，目前看來仍在可控範圍內。這波修正更像是漲多後的獲利了結，而非對景氣的悲觀反應，市場尚未出現明顯轉折。

經理人視角： 大盤利多因素： （一）降息循環開啟：9 月 FOMC 會議如預期降息 1 碼，點陣圖顯示 2026 年底前還有 3 碼降息空間 （二）經濟穩健成長：聯準會上修 2025~2027 年經濟成長率預測並同步下修失業率，顯示經濟仍具韌性 （三）AI 需求強勁：2026 年 Rubin 伺服器推動相關供應鏈升級，電源與散熱需求暢旺，後續成長動能無虞 大盤利空因素： （一）連漲後回調壓力：大盤連續 5 個月上漲，市場動能恐面臨鈍化，獲利了結賣壓可能升溫，需審慎因應 （二）美中貿易緊張升溫：中國加強稀土出口管制，供應鏈中斷風險升高，成為壓抑股市表現的潛在利空因素 AI 投入仍處於早期，基本面穩健支撐長期成長 近期多家 AI 巨頭展開策略合作與交叉投資，進一步強化市場對 AI 長期成長性的共識。然而，每逢此類積極擴張期，市場總有對 AI 投入過多、投資架構過於複雜的質疑，甚至擔憂可能引發泡沫，但若從宏觀角度來看，目前全球 GDP 約 100 兆美元，而 AI 總投資僅約 3 兆，佔比約 3%，甚至低於美國國防預算佔 GDP 的 3-5%，這顯示 AI 資金投入仍處於早期階段，成長空間仍相當可觀。而就「AI 投資是否有回報」而言，美國五大 CSP 與主要科技股的獲利穩健成長，AI 已對企業營運產生實質貢獻，展望 2026 年，輝達 Rubin 系列伺服器量產進度順利，供應鏈未見明顯瓶頸，反而因技術經驗累積與規模擴大，整體效率與穩定性持續提升。綜合以上因素，我們認為 AI 趨勢未見改變，基本面穩健。只要企業獲利能夠持續跟上資本投入的步伐，就無需過度擔憂市場修正風險。

註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

野村證券投資信託股份有限公司 110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓)

客服專線：(02) 8758-1568 野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw AMK01-251000087

上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或投資人須知)。有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書 (或其中譯本) 或投資人須知，投資人亦可至基金資訊觀測站或本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。【野村投信獨立經營管理】