2026-03-13

《路透》報導，白宮發言人李威特 (Karoline Leavitt) 周四 (12 日) 表示。為了應對與伊朗相關的供應中斷問題，美國川普政府正考慮在一段有限期間內暫停適用已有百年歷史的《瓊斯法案》(Jones Act)，以確保能源與農產品能在美國各港口之間順利運輸。

李威特在聲明中表示，「基於國家防衛利益，白宮正考慮在有限期間內暫停適用《瓊斯法案》，以確保重要能源產品與農業必需品能自由流向美國各港口。」她並補充稱，「這項行動尚未最終確定。」

根據《瓊斯法案》，在美國港口之間運輸的貨物必須使用美國建造、懸掛美國國旗且大多數由美國企業持有的船隻。這項規定大幅限制了可用於國內運輸的油輪數量，但長期以來受到海事工會強力支持。

兩名熟悉相關計畫的消息人士透露，為期 30 天的暫停措施最快可能在周四宣布，目的在於因應美國與以色列對伊朗開戰後燃料價格飆升及其他供應中斷。

汽油價格高漲對美國總統川普與共和黨而言具有顯著政治風險。共和黨長期主張其能源政策能讓美國消費者維持較低的燃料價格。

如果加油站油價持續上升，可能削弱這項說法，也會讓民主黨批評政府未能保護家庭免於成本上升衝擊。特別是在 11 月期中選舉前，選民對通膨問題十分敏感。

川普政府目前正研究多種壓抑能源價格的方案，但分析師與能源專家表示，只要伊朗持續在荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 攻擊油輪，政府能採取的有效措施其實不多。

可能減緩油價上漲

若暫時豁免該法案，將允許外國船隻在美國港口之間運輸燃料，可能降低運輸成本並加快配送速度。不過，七個海事工會強烈反對此舉，指出汽油價格上漲的主要原因是原油價格，而非航運成本。

工會在一封信中表示，暫時豁免措施將讓，「懸掛外國國旗的船運業者受益，這些業者避免繳納美國稅負、依賴低薪勞工，並在規避國際勞動與船舶安全標準的監管體系下運作，這與美國的國家安全與經濟利益直接衝突。」

燃料價格追蹤機構 GasBuddy 分析師 Patrick De Haan 表示，豁免措施可能幫助西岸與美國東北部等依賴進口的地區減緩油價上漲，但整體價格趨勢仍將取決於中東局勢發展。

他認為，「以每日來看，這項豁免措施可能讓油價漲幅減少約每加侖 5 美分。」

美國最大農業遊說團體 American Farm Bureau Federation 在 3 月 9 日致函川普，要求政府豁免《瓊斯法案》，以提升國內運輸能力。

該團體警告，由於荷姆茲海峽航運受干擾，農民使用的化肥價格可能大幅上漲。