鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-13 07:00

2026 年中國家電及消費性電子博覽會 (AWE) 周四 (12 日) 在上海開幕，特斯拉以最新一代人形機器人 Optimus 亮相，引發廣泛關注。這款銀白色的第三代 Optimus 是特斯拉首款量產型人形機器人，被外界視為其「從概念走向現實」的重要節點。

此前，特斯拉曾在 2 月預告第三代 Optimus 將在第一季亮相，工程原型在本次 AWE 現場直接登場，與 Cyber​​truck 同台展示，彰顯技術實力。

‌



根據官方介紹，該機器人打算今年底啟動量產，初期年產能約 5 萬至 10 萬台，長期目標為年產 100 萬台，遠超過此前兩代累計數百台的產量。

分析認為，這或意味著特斯拉已解決關鍵零件標準化問題，但能否如期實現仍有待觀察。

價格方面，第三代 Optimus 目標成本控制在 2 萬美元以內。部分網友認為，此價格讓「家用全能助理」成為可能，未來有望承擔家務、育兒等工作，但也有人質疑，初期實際售價或因研發與生產成本較高而高於預期。

與前兩代相比，第三代 Optimus 進步顯著。2022 年亮相的第一代動作笨拙、續航不足，需要人工遙控，第二代雖能完成搬箱、簡單組裝等任務，但應用場景侷限於特斯拉工廠，而此次展出的第三代擁有 37 個自由度，手部精度達 0.08 毫米，可完成捏雞蛋、繫鞋帶等精細操作，並能連續工作 24 小時，預示其有望真正改變人類生活方式。

本屆展會以「AI 科技、慧享未來」為主題，首次採用「一展雙區」的創新模式，在上海新國際博覽中心與上海東方樞紐國際商務合作區同步舉行，總展覽面積突破 70 萬平方公尺，吸引超過 1200 家國內外頂尖企業電子展，成為 AWE 歷史上規模最大的一屆，可跟 CES 展與 MWC 大會相媲美。

「一展雙區」模式是本屆 AWE 最大亮點。新國際博覽中心作為主展區，集中呈現全屋智能、AI 家電及智慧出行等面向消費者的完整解決方案；東方樞紐國際商務合作區則聚焦晶片算力、具身智能、新型顯示等前沿硬核科技，並為境外參展商提供免簽入境、快速通關等便利，實現「下飛機即觀展」的高效對接。這種空間與功能的連結，不僅展現超大規模平台的承載能力，更體現中國高水準開放的產業自信。

參展陣容堪稱「萬商雲集」，既有海爾、格力、海信、TCL、索尼等傳統家電巨頭，也有華為、小米、中興等通訊與消費電子領袖，更有百度、聯想、京東方等算力與顯示領域的「硬核」力量。

值得關注的是，追覓科技、宇樹科技、智元機器人等具身智能與 AI 領域的「新勢力」集中亮相，展現了中國科創企業在垂直領域的深厚底蘊。