三大趨勢支持 新興債前景俏
鉅亨研報
聯準會開啟降息循環，債券投資前景看好，今年以來表現出色的新興市場債券有望更上一層樓？對此，高盛新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人胡璋健 (Leo Hu) 表示，新興債市在「資金從 DM(成熟市場) 轉向 EM(新興市場)」、「追求收益」以及「信評提升」的三大趨勢支持下，前景持續看好。
胡璋健指出，今年成熟市場不確定性與波動度升高，因此，投資人開始採取分散投資以降低風險的作法，部分資金自今年初開始從成熟市場移出並轉進新興市場，預計這股從 DM 轉到 EM 的資金潮仍將延續。
有利新興債市的第二個趨勢是追求收益 (Search for Yield)，隨著聯準會進入降息循環，希望提升債券收益的投資人尋找殖利率較高的債券，新興美元主權債目前到期殖利率 (YTM) 為 7.04%，邊境市場債的到期殖利率更高達 10.14%(資料來源：Bloomberg; 日期：2025/9/24)，成為投資人的投資選擇之一。
第三個趨勢是新興國家的信評調升，新興國家的財政持續改善，負債比穩定且較已開發國家低，2024 年以來新興主權債信評上修動能逐漸轉強，權值國家土耳其因財政改善，獲得惠譽及標普連續升評 2 次；巴拉圭、亞塞拜然、阿曼由非投資等級升至投資等級，被稱為明日之星 (Rising Star)；迦納則因債務重組順利而得以恢復信評，新興市場債券持續增強的基本面亦成為吸引投資者的一大誘因。
技術面亦有利新興債市。胡璋健指出，在經歷多年資金流出後，全球投資人在新興市場債券的部位相對偏低，自 2021 年以來，整體新興市場債券基金淨流出金額達 1600 億美元 (資料來源：LHS，JPM，高盛資產管理，2025/08)；不過，截至 2025 年 9 月 11 日，新興市場債券基金已連續 21 週出現淨流入，其中美元債資金流入量為近一年新高水準，一反過去三年的情況，2025 年初至今，新興市場債券基金共流入 564 億美元 (資料來源：EPFR, BofA Global Research；數據期間：截至 2025/9/18。)。由於市場流動性充裕，以及投資人尋求分散配置的動機，可能推動新興市場資產的配置比例上升。
根據歷史經驗，美國的降息循環對新興市場美元主權債普遍具有正面影響，以 2001 年美國非經濟衰退的降息循環為例，當時新興美元主權債累積報酬率達 48%(資料來源：JPM，高盛資產管理；2025/08，投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。)。目前美國就業市場雖有降溫跡象，但整體經濟表現並不差，若美國經濟能保持韌性，未來新興美元主權債的表現值得期待。惟個別新興市場體質強弱有別，藉由專業投資團隊的深入分析，將有助於掌握投資契機並降低風險。
【野村投信贊助刊登】
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2024 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台 7,630 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信五度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司 (2018~2020，2024~2025)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2022/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2025/01)
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券 (包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱 CoCo Bond 及 TLAC 債券)，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。本基金或投資之子基金可投資於可轉換公司債，由於可轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險、發行人違約及可提前贖回 / 清償風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之可轉換公司債所承受之信用風險相對較高。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。
野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】
本公司提供之新聞稿，均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若須重製或編製新聞稿，應以公司公開資料為主，不得誇大不實。 AMK01-250900203
野村證券投資信託股份有限公司
