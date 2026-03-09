鉅亨網新聞中心 2026-03-09 17:20

戰略與國際問題研究中心（CSIS）高級研究員 Scott Kennedy 近期發布了一份長達 147 頁的研究報告《創新的力量：中國高科技驅動的戰略價值》（The Power of Innovation: The Strategic Value of China’s High-Tech Drive），深入分析中國科技創新如何轉化為地緣政治影響力，並探討不同產業為何在科技競爭中出現截然不同的發展結果。

報告同時提出一個核心問題：在「科技脫鉤」論逐漸失去現實基礎的情況下，全球科技競爭未來將走向何方。

科技政策轉型：從技術引進到自主創新

報告指出，過去十年間，中國科技政策出現明顯轉向。早期以「市場換技術」為主，之後進入「引進—消化—吸收」階段，而近年則逐漸轉向以「自主創新」與「科技安全」為核心。

特別是 2019 年美國政府將華為等中國企業列入出口管制清單後，外部壓力反而加速中國推動科技自主化的進程。

數據顯示，2023 年中國研發支出按購買力平價計算已達約 1 兆美元，相當於將超過 2.6% 的 GDP 投入科學研究。部分年份中，各類產業補貼與政策基金規模甚至超過 2500 億美元。

大規模投入也帶來可見成果。例如在世界知識產權組織發布的全球創新指數中，中國於 2025 年排名升至全球第 10 名，並擁有 24 個全球百強創新集群，其中珠三角更位列全球第一。

然而報告也指出，專利數量並不能完全反映創新品質。中國每萬人專利數量已達 13.3 件，但不同專利之間的技術含金量差異相當明顯。

結構性問題仍然存在

報告認為，儘管投入巨大，中國科技體系仍面臨一些結構性挑戰。

首先是全要素生產率（TFP）長期停滯。這意味著雖然研發支出快速增加，但整體經濟效率並未同步提升，大量補貼有時也會導致資源配置效率下降以及產能過剩。

其次是人才結構問題。中國每年培養約 400 萬名理工科畢業生，工程師數量遠高於美國，但在最尖端的基礎科研突破以及基礎教育體系方面仍存在差距。

此外，知識產權與原始創新能力仍是外界關注焦點。中國科技體系在「工程化疊代」與「大規模複製」方面效率極高，但在需要長期自由探索與跨學科合作的基礎創新領域，制度環境仍面臨挑戰。

四象限模型：產業表現高度分化

報告提出一個「產業差異化框架」，以「國內產業生態完整度」與「全球市場耦合程度」為兩個面向，將中國科技產業分為四種類型。

顛覆性成功（Disruptive Success）：新能源車與電池產業

在顛覆性成功象限中，電動車與動力電池是最典型案例。

中國電動車市場競爭極為激烈，新車型從概念到量產平均僅需 18 個月，而歐洲車廠通常需要 36 至 48 個月。激烈競爭迫使企業快速迭代並壓低成本。

例如比亞迪 (002594-CN) 2024 年投入 219 億美元研發，擁有約 11 萬名工程師。另一家電池巨頭寧德時代 (03750-HK) 目前掌握約 38% 的全球電池市場，透過高度垂直整合建立競爭優勢。

適應性成功（Conforming Success）：生物醫藥產業

在另一個成功象限中，生物醫藥產業採取不同策略：深度融入全球創新體系。

中國在 2023 年已占全球臨床試驗約 39%。由於醫院體系龐大，患者招募速度快，臨床試驗周期往往遠短於美國。

企業如恒瑞醫藥 (01276-HK) 選擇引進海外人才並對標美國 FDA 標準，積極嵌入全球醫藥創新網絡。2024 年中國推出約 1250 種新藥，其中多數屬於改良型藥物，而非全新機制藥物，但在商業上仍具有競爭力。

顛覆性失敗（Disruptive Failure）：半導體產業

相較之下，半導體產業則面臨更大挑戰。

適應性失敗（Conforming Failure）：大型客機計畫

在適應性失敗象限中，報告以中國商用客機計畫為例。

中國商飛研發的 C919 客機雖已投入營運，但 2024 年僅交付 16 架。同期波音 (BA-US) 交付 348 架飛機，而空中巴士交付 735 架。

科技實力如何轉化為地緣政治影響力

報告認為，中國科技崛起的戰略價值主要體現在兩個層面：軍民融合與國際標準制定。

在軍民融合方面，中國 2010 年至 2024 年間投入約 1058 億美元，推動商業技術向軍事應用轉化。例如語音識別、導航系統與無人機技術均在軍事領域得到應用。

另一方面，中國也積極爭取全球技術標準制定權。截至 2025 年，中國已參與 780 個國際標準化組織（ISO）技術委員會，並在通信標準組織 3GPP 中領導 19 個工作組。

不過報告指出，中國目前仍未具備單方面制定全球技術規則的能力，但已逐漸提升在國際科技治理中的議程設定能力。

「全面脫鉤」論逐漸失去現實基礎

報告最後指出，近年美國政策圈對中美科技關係的看法出現分歧。

部分強硬派主張全面科技封鎖，但越來越多智庫認為，過度廣泛的出口管制反而可能刺激中國加速建立本土供應鏈。

值得注意的是，這些事實使越來越多政策研究機構開始主張另一種策略：在關鍵軍事技術領域維持限制，但在消費電子、成熟晶片與基礎科研等領域維持合作。