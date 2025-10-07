【台股操盤人筆記】低基期轉機題材值得關注

‌



野村腳勤觀點： 一台 Rubin 伺服器撐台灣 輝達新一代 Rubin 系列 AI 晶片預計於今年 10 月進行試產，並於 2026 年第二季正式量產。相較現行的 Blackwell 系列，Rubin 在效能與功耗方面皆有顯著提升，其中功耗由 1800W 提升至 2300-2500W 最為明顯，意味著整體功率損失也額外增加近 40%，對資料中心的電力供應與散熱設計提出更高挑戰。在此背景下，供電電壓提升與散熱效率優化成為不可避免的發展趨勢，直接受惠的產業包括：電源供應系統（如高壓電源模組）、散熱模組供應商，此外傳輸線材、PCB/CCL 等零組件也因規格升級而間接受惠。儘管相關個股近期已有不小漲幅，但考量 Rubin 系列帶來的規格大幅提升，預期供應鏈廠商在營收與獲利上仍有顯著成長空間，未來仍具備非常好的投資機會。

大盤利多因素： （一）降息循環開啟：9 月 FOMC 會議如預期降息 1 碼，點陣圖顯示 2026 年底前還有 3 碼降息空間 （二）經濟穩健成長：聯準會上修 2025~2027 年經濟成長率預測並同步下修失業率，顯示經濟仍具韌性 （三）AI 需求強勁：2026 年 Rubin 伺服器推動相關供應鏈升級，電源與散熱需求暢旺，後續成長動能無虞 大盤利空因素： （一）連漲後回調壓力：大盤連續 5 個月上漲，市場動能恐面臨鈍化，獲利了結賣壓可能升溫，需審慎因應 （二）庫存壓力浮現：美國關稅政策壓抑非 AI 出口，留意非 AI 企業庫存去化壓力 低基期轉機題材值得關注 根據亞洲開發銀行最新報告，台灣 2025 年 GDP 成長率由原先預估的 3.3% 上修至 5.1%，此一上修除了反映美國關稅政策下企業提前出貨的短期效應，更重要的是 AI 需求遠超過市場預期，強勁動能已明確反映在資本支出與股價表現上，預期明年 AI 仍是資金最青睞的核心題材這點不變。不過，隨著聯準會啟動降息循環，全球消費有望逐步回溫，2026 年市場機會或許也不再侷限於 AI，部份轉機題材逐漸浮現，包括近期景氣循環族群如 ABF 載板、DRAM、矽晶圓，已經受惠漲價題材股價表現亮眼，顯示市場已開始反映消費性電子產品復甦的可能性。此外從獲利成長變化來看，我們預估 2025 年非電子業獲利成長 - 26.9%、2026 年則回升至 + 10.2%，這也顯示非電子獲利明年具備明顯反彈空間。有鑑於近期資金尋找低基期族群布局的跡象，非電子領域的轉機題材同樣也值得關注。

註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

