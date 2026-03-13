鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-13 17:00

美以兩國與伊朗衝突持續升級，荷姆茲海峽通行風險居高不下，沙烏地阿拉伯、阿聯和阿曼正聯手建構替代物流網絡，全力保障關鍵資源流通。

繞過荷姆茲海峽！沙烏地阿拉伯、阿聯與阿曼聯手緊急建造波斯灣物流新動脈(圖:shutterstock)

沙烏地阿拉伯港務局周二 (10 日) 宣布啟動一體化物流走廊計劃，將紅海沿岸吉達、阿卜杜拉國王港等西海岸碼頭打造為樞紐，承接原計劃經東部省港口轉運的貨櫃與普通貨物。這些貨物透過跨境卡車運輸網絡，直接輸往科威特、巴林、卡達、阿聯、阿曼、伊拉克、約旦及葉門，全程避開荷姆茲海峽。

沙烏地阿拉伯稅務局同步簡化海關過境流程，推行保稅過境制度，讓貨物在暫緩徵稅的物流園區內整合、再分配或再出口，大幅提升跨境運輸彈性。

阿聯則採取「海陸聯運 + 鐵路攻堅」雙軌策略。杜拜環球港務集團把富查伊拉港、豪爾費坎港等阿曼灣沿岸港口設為替代門戶，貨櫃在此卸貨後，透過保稅公路直達傑貝阿里完成清關。

陸路運輸方面，阿提哈德鐵路公司緊急擴容運輸網絡，過去 9 天運行超 100 趟列車，運送約 45.9 萬噸貨物及近 8000 個貨櫃，並新增多條鐵路走廊，將運力向東部港口及阿爾蓋勒幹港傾斜，同步增開五趟列車保障時效。

阿布達比港務集團也承諾旗下所有港口及碼頭保持滿載運轉，維持波斯灣內部航運服務穩定。

此外，阿聯聯合波灣阿拉伯國家合作委員會 (GCC) 成員國與國際民航組織(ICAO)，緊急開通每小時 48 架次的緊急航空走廊。

阿曼則聚焦在蘇哈爾、杜庫姆和塞拉萊三大港口，聯合交通部、工商會及警方推出通關提速措施，允許 GCC 國家空載卡車直接入境裝貨，並依托電子海關系統快速辦理許可，顯著提升跨境運輸效率。