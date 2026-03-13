鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-03-13 14:00

美以兩國對伊朗軍事打擊周五 (13 日) 進入第 14 天，伊朗發起第 44 輪軍事行動並聲稱摧毀中東七成美軍基地，新任最高領袖穆吉塔巴周四 (12 日) 稱不會放棄復仇，將繼續使用封鎖荷姆茲海峽這一手段，並呼籲鄰國儘快關閉美軍基地，俄羅斯敦促美以停止侵略伊朗。

伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部周五表示，當天凌晨發起了「真實承諾 - 4」第 44 輪軍事行動，期間發射了「霍拉姆沙赫爾」、「海伯爾 · 謝坎」、「法塔赫」、「伊馬德」和「卡德爾」等大量精準制導武器，以及超重型飛彈和精確制導無人機，對以色列北部基里亞特什莫納、赫德拉和海法的軍事基地，以及美國海軍第五軍基地和其他美軍在中東的基地進行打擊。

‌



伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台周五報導指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍對美國「林肯」號航艦發動攻擊，目前該船已失去作戰能力，離開事發海域返回美國。

數小時前，美軍中央司令部稱「林肯」號航艦打擊群正「從海上投射力量」，持續支援對伊朗的軍事行動。此前伊朗曾多次稱已向「林肯」號航艦發射飛彈，美軍則多次否認「林肯」號被伊朗飛彈擊中，稱伊朗飛彈甚至未能接近該航母。

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴周四稱不會放棄復仇，將繼續使用封鎖荷姆茲海峽這一手段，並呼籲鄰國儘快關閉美軍基地，伊朗伊斯蘭革命衛隊同日也跟黎巴嫩真主黨對以色列展開聯合行動，以軍對伊朗首都持續發動大規模攻擊。美國海軍中央司令部則發表聲明稱「福特」號航艦發生火災，但原因與戰事無關。

伊朗伊斯蘭革命衛隊周四宣佈，伊斯蘭革命衛隊海軍對位於巴林的美國海軍第五艦隊基地發動猛烈攻擊。

根據伊朗伊斯蘭革命衛隊發出的聲明，周四早晨分兩輪行動，對駐紮在巴林塞勒曼港的美國海軍第五艦隊基地使用飛彈與無人機實施猛烈打擊。該基地的反無人機系統、無人水面艇中心、後勤裝備中心、燃料儲存設施以及美軍士兵聚集區域，均遭「精確打擊」。

伊朗第一副總統阿雷夫周四也宣佈，決定把即將到來的一周定為「全國團結周」。

《紐約時報》周三 (11 日) 報導指出，自美以兩國對伊朗發動軍事行動以來，已有至少 17 處美軍基地和其他設施在伊朗攻擊中受損，其中一些地點遭到多次攻擊。

同日，以色列總理尼坦雅胡也舉行對伊朗展開大規模空襲以來的首場記者會，並利用這一場合為以國跟美國聯合對伊朗發起的軍事打擊辯護，且隱晦地威脅要刺殺伊朗新任最高領袖穆吉塔巴，並承認以美聯合空襲行動未必會導致伊朗政權垮台。

但尼坦雅胡表示，正在「粉碎」伊朗政權，同時正在「打擊並粉碎」其「在黎巴嫩的代理人」真主黨，「有實力處理伊朗這個以色列生存的最大威脅」。

在被問及是否可能對穆吉塔巴和黎巴嫩真主黨領導人卡西姆採取何種行動時，尼坦雅胡聲稱不會給他們「簽發人壽保險單」，並稱自己「不打算在這裡詳細說明計畫或將要採取的行動」。

俄羅斯外交部發言人札哈羅娃周四則強烈譴責美國和以色列對伊朗的軍事行動，並指戰火蔓延至多個波斯灣國家，引發嚴重人道後果。俄國堅決支持伊朗行使自衛權，並呼籲美以立即停止侵略，並重返談判桌。

札哈羅娃說：「當前局勢的失控升級令人深感擔憂，美以對伊朗的軍事行動，已使整個中東地區陷入動盪，戰火已蔓延至多個海灣國家，給這些國家及其平民造成嚴重的人道主義後果，而衝突引發的生態和放射性威脅，正波及整個中東地區。」

札哈羅娃指出，美以對伊朗發動無差別攻擊令人震驚，相關情況應由專業國際機構進行評估，俄國堅決反對任何針對伊朗、週邊阿拉伯國家及其他地區平民設施的攻擊。此外，俄方已經制定有關調解伊朗問題的建議，但暫不會公佈其內容。俄方目前正就此進行積極溝通。

另據《彭博資訊》報導，孰悉美國與西方情報的知情人士表示，俄國正向伊朗提供衛星圖像和無人機目標情報，以襲擊中東地區的美國軍隊。