資金大轉向 投資級美元公司債ETF成避風港 鎖定富蘭克林FT投資級債20+ 掌握收益與防禦

鉅亨研報 2025-04-30 11:29

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在不確定的時代，穩定收益成為稀缺資產。隨美國大開關稅地圖砲，全球股票市場暴跌，兼具收益與穩定的投資等級債券成為資金避風港，由 ETF 新兵「富蘭克林 FT 投資級債 20+（00982B）」４月 28 日掛牌上市便爆量上漲可以得到最佳印證，當天台股大漲站回２萬點，但仍有大量買盤選擇布局這檔 ETF。

富蘭克林 FT 投資級債 20+（00982B）是由富蘭克林華美投信推出的「富蘭克林華美 20 年期以上 BBB 投資級美元公司債 ETF」簡稱，基於從華爾街到台灣，愈來愈多資金悄悄布局投資等級公司債 ETF，特別是兼顧高收益與穩健防禦特性的 BBB 級長天期公司債 ETF，這檔 ETF 近來在投資市場討論度升溫。

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在投資級債券分類中，BBB 級公司債位於評級邊緣，但仍屬「投資等級」，相較於 A 級公司債，BBB 級債券提供更具吸引力的殖利率，平均可達 5.9%；相較美國公債，能額外拉開利差，提升整體投資組合的收益表現。

*BBB 級長年期債券 (20 年以上 BBB 級債券相同)：ICE 20 年期以上 BBB 級成熟市場美元公司債券指數、 A 級長年期債券：ICE 15 年期以上 A 級美國公司債券指數、 AA 級長年期債券：ICE 15 年期以上 AA 級美國公司債券指數、AAA 級長年期債券：ICE 15 年期以上 AAA 級美國公司債券指數、美國公債：ICE 20 年期以上美國公債指數、 10~15 年期 BBB 級債券：ICE 10~15 年期 BBB 級美國公司債券指數、5~10 年期 BBB 級債券：ICE 5~10 年期 BBB 級美國公司債券指數、 3~5 年期 BBB 級債券：ICE 3~5 年期 BBB 級美國公司債券指數、1~3 年期 BBB 級債券：ICE 1~3 年期 BBB 級美國公司債券指數 * 本指數殖利率公式為「各指數成分債券到期殖利率 * 該指數成分債券權重，再加總得出」 資料來源：ICE、富蘭克林華美投信整理，2025/02。

再跟非投資等級債券比較，BBB 級公司債違約率遠低於非投資等級債。不少財務體質良好的大型企業，例如 AT& T、博通等，儘管信用評級為 BBB，但實際違約風險極低，提供投資人一個兼顧收益與防禦的穩健選擇。

在債券市場中，投資級債券最大宗是 BBB 級公司債，佔全體投資級債券市場比重達 50% 以上。根據永豐金證券豐雲學堂資料顯示，根據標準普爾信評的研究指出，各類型債券實際違約率，以 5 年區間為準，AAA~A 級投資級債券違約率 0.34~0.44% 之間，而 BBB 級債券違約率為 1.48%，BB~B 級債券違約率則達到 6.19%、16.67%，可見投資級債與非投資級違約風險高低相差極大。

富蘭克林華美 FT 投資級債 20+ ETF (00982B) 已於 4 月 17 日成立，正值債券價格相對低點開始建倉，並累積債券票息，現已掛牌交易，預計 6 月進行首次配息評價。00982B ETF 精選長天期 BBB + 到 BBB - 評級的債券，確保投資品質，採月配息機制，並設有收益平準金機制，其優質息收的特性與潛在資本利得優勢，對於尋求防禦性資產的投資人而言，00982B ETF 提供一個進可攻、退可守的選擇。

海湖莊園協議 凸顯投等債優勢

近期市場傳出川普的經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）提出「海湖莊園協議」（Mar-a-Lago Accord）構想，建議利用關稅威脅和美國安全支持作為籌碼，說服外國政府用較便宜的百年期債券交換美國公債，以減少美國的利息支出，引發市場擔憂。

富蘭克林華美 FT 投資級債 20+ ETF（00982B）基金經理人洪慧珊分析，若「海湖莊園協議」付諸實施，可能會影響美國公債的市場定位和國際投資者的持有意願；這種情況下，投資級公司債的優勢就更加明顯。

首先，投資級公司債的信用風險主要取決於發行企業的營運狀況，較少受到政府政策直接影響。即使在政策不確定性增加的環境下，只要企業基本面維持穩健，債券價值就能得到支撐。

再者，觀察歷史數據，在政策不確定性升高的時期，投資級公司債往往展現出較好的防禦性。特別是 BBB 級以上的債券，不僅提供具有吸引力的收益率，還保持相對穩定的信用品質，這對於尋求穩定收益的投資人來說相對有安全感。

降息預期加深 布局甜蜜點浮現

在川普關稅地圖砲影響下，不僅股市受到影響，美國經濟數據也開始出現全面疲軟跡象，美國勞工部（DOL）４月 29 日公布的 3 月職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）職位空缺數從 748 萬人下滑到 719.2 萬人，低於市場預期的 750 萬人；4 月經濟諮商會消費者信心從 93.9 下滑到 86.0，低於市場預期的 88.0，引動市場擔憂貿易戰衝擊加大美國經濟下行風險，投資人對美國聯準會（Fed）6 月降息預期再度升高。

投資專家分析，從債券利率敏感度（Duration）來看，若擔心短期利率高檔震盪，則可選擇中短天期產品降低波動風險，但若後續降息預期升溫，長天期公司債 ETF 受惠幅度較大。與此同時，若擔心景氣變差，應留意信用風險控管，優先布局投資等級較高、且分散度高的 ETF，降低景氣變動導致的違約風險。

在投資策略上，市場預期聯準會降息將製造出長天期投資等級債的投資甜蜜點，不過，鑑於市場仍有波動，建議採取定期定額、或分批加碼的方式進場，平滑成本並降低時點風險。

*FED 降息循環平均統計期：1989.06~1992.09、1995.07~1998.11、2001.01~2003.06、2007.09~2008.12、2019.07~2020.03 * 台灣股市：台灣加權指數、美國股市：S&P 500 指數、歐洲股市：MSCI 歐洲指數、日本股市：東証指數、 新興股市：MSCI 新興市場指數、 美國投等債：彭博美國綜合債券指數、美國非投等債：彭博美國非投資級公司債指數 資料來源：Bloomberg、富蘭克林華美投信整理，1989/01~2020/03。