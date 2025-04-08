川普關稅釀股災 BBB級長年期債逆勢崛起

鉅亨研報 2025-04-08 11:10

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美國總統川普 2 日宣布最新對等關稅措施後，全球投資市場連日鬧股災，台股也難逃池魚之殃，債市成為資金避風港。專家表示，關稅對全球景氣衝擊尚未明朗，建議投資人重新檢視股債配置，納入進可攻、退可守的投資等級債，尤其 BBB 長年期債抗跌效果佳，有助紓解面臨股市重挫的壓力。

台股在清明連假後，7 日恢復交易，難以閃過補跌效應，開盤即摜破 2 萬點整數信心關卡，終場跌幅 9.7%，收 19,232 點，暴跌 2,065 點，寫下台股史上最大單日跌點紀錄；觀察盤面上的 ETF 表現，隨著恐慌情緒噴發，市值型台股 ETF、高股息 ETF 亮燈跌停比比皆是，具有防禦型特質的債券型 ETF 表現反而優於股票型 ETF。

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股災發生時 BBB 級債逆勢上漲

不僅於這次的股災，觀察去（2024）年 7 月 10 日至 8 月 5 日股災期間，台股短線重挫 17%，美國那斯達克指數也拉回 14%，但同期間投資等級債表現相對突出，如以 ICE 20 年期以上 BBB 級成熟市場美元公司債券指數來看，期間逆勢上漲 3%，顯示 BBB 級債券與股市間具有反向關聯，有助平衡投資人的整體資產風險。

舉例來說，同一期間內，如果投資人的資產組合有 50% 股票部位、50% 債券部位，其中股票部位為台股 (集中市場加權指數)，債券部位為長天期 BBB 級債券 (ICE 20 年期以上 BBB 級成熟市場美元公司債券指數)，則在股災期間的整體跌幅為 7%，相較全部資產「歐印」台股的跌幅 17%，顯然受傷程度較輕；如果股票部位為美股（那斯達克指數），債券部位為長天期 BBB 級債券，則整體投組該期間跌幅更僅 6%。

再從國際資金流向來看，也可以看出「聰明錢」的抉擇。根據彭博資訊統計至７日上午，近一周整體固定收益型 ETF 共獲 84.91 億美元資金淨流入，投資等級債 ETF 資金流入 56.75 億美元，非投資等級債 ETF 則出現 6.81 美元資金流出，顯示在川普關稅衝擊股市震盪下，資金有加速轉往債市跡象，而且是往投資評級較高、違約率較低的投資等級債 ETF 移動。

迎接降息 1 萬元買國際優等生企業債

即日起募集的富蘭克林華美投信「20 年期以上 BBB 投資級美元公司債 ETF（00982B）」，簡稱「 FT 投資級債 20+」，一方面有助投資人捕捉美國聯準會降息帶來的長天期債券價格上漲潛力，另一方面，在台股大幅修正之際，資產池中的 BBB 級投資級公司債又可以發揮抗震特性，對投資人來說無疑是進可攻、退可守的好選擇。

從 FT 投資級債 20+（00982B）追蹤的 ICE 20 年期以上 BBB 級成熟市場美元公司債指數來看，擬投資於超過 200 檔債券，且為降低區域風險 ，只選擇成熟國家的美元債，而為分散發行機構信用風險，合理分散布局，避險過度集中特定產業 ，發行機構包括英特爾、甲骨文和華納媒體等知名企業。

進一步來看，FT 投資級債 20+（00982B）篩選票面利率超過 4.5% 的優質債券，整體票面利率高達 5.51%，殖利率為 6.15%。專家表示，這意味債券 ETF 具備優質配息能力，能提供穩定的收益來源，還能有效降低市場利率波動對投資的影響。

尤其在市場普遍預期美國聯準會最近一次降息可能就在 5、6 月間，長天期債券的價格上漲潛力將開始浮現，正是進場布局的好時機。