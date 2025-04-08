崩盤別崩潰！法人：正逢牛市第三年中期 關稅海嘯震盪中以靜制動

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-08 14:41

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富蘭克林坦伯頓基金集團預測，未來 12 個月發生經濟衰退的機率約為 35%，然因關稅影響，主觀將此機率調升至 50%，從建議增持美國平衡型、非投資等級債券型及高評級複合債券型基金，已進場者「以靜制動」等待反彈，空手者可大額定期定額擇優布局，看好 AI 科技創新、印度 / 日本股市。依歷史經驗，史坦普 500 指數在牛市第三年中期的隨後 6 個月內平均報酬率為 9.3%，在隨後 12 個月內平均報酬率更達 18.1%。

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤 3 大類共 12 項美國經濟指標，三月數據顯示，營建許可、失業金申請、零售銷售、薪資成長、商品、利潤率、信用利差、貨幣供給維持在「擴張」的綠燈，卡車運輸維持在「謹慎」的黃燈，就業信心、殖利率曲線維持在「衰退」的紅燈，而 ISM 新訂單從黃燈惡化為紅燈，但整體燈號仍連續 10 個月亮出「擴張」的綠燈。

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富蘭克林證券投顧表示，川普關稅戰引發全球金融市場劇烈震盪，CNN 恐懼及貪婪指數已來到極度恐慌，隨時有跌深反彈機會。儘管對等關稅讓美國和全球經濟面臨下行風險、通膨有上修壓力，預期川普政府仍希望透過高關稅作為跟各國爭取美國利益的談判手段、並非最終目的，且對等關稅公布後，多國已陸續調降關稅或積極爭取談判因應、聯準會仍有政策寬鬆空間，避免最糟情境發生。

值此市場因恐慌而出現非理性的拋售賣壓，未來需密切關注各國關稅談判進展，建議做好資產配置並以多元分散策略度過波動期，建議增持美國平衡型、非投資等級債券型及高評級複合債券型基金，已進場者「以靜制動」等待反彈，空手者可大額定期定額擇優布局，看好 AI 科技創新、印度 / 日本股市。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞 ‧ 修茲指出，川普政府在 4 月 2 日宣佈的關稅稅率超過了市場最悲觀的預期，觸發了新一輪拋售潮，但許多未知數仍是未知數，包含達成貿易協議的可能性，若根據儀表板，未來 12 個月發生經濟衰退的機率約為 35%，然因關稅影響，主觀將此機率調升至 50%，從正面來看，影響因素包含達成貿易協議的政策發展以及關稅收入被用於資助比預期更大的減稅計畫，相反地，川普政府尋求的長期利益無法抵消相關成本的風險。

傑佛瑞 ‧ 修茲認為，撇開貿易動盪不談，近期的股市疲軟和市場領頭羊輪動也受到其他因素影響，包含擁擠配置、AI 資本支出的質疑，另一個被低估的可能是牛市的成熟，新的牛市 (係指下跌 20% 之後的牛市) 通常會在第三年經歷一段消化期，然後在第四年恢復反彈，而當前的牛市大約在 6 個月前迎來了它的第三年，這意味著我們正處於歷史消化期的中間。

但現階段市場疲軟主因來自政策不確定性上升，由於川普政府優先考慮不利於市場的關稅、移民及 DOGE，然後在年底轉向更有利於市場的減稅、放鬆管制等，使得上半年帶來波動風險。歷史上看，當美國政策不確定性指數處於高位 (即超過 155 點) 時，正如當前情況一樣，史坦普 500 指數在隨後 6 個月內平均報酬率為 9.3%，在隨後 12 個月內平均報酬率更達 18.1%。