【一分鐘看圖論市】10兆利多不是夢?中國財政大禮包尚待落實
鉅亨研報 2024-10-15 12:08
美國通膨黏著，預期降息幅度縮減
美國 9 月 CPI 年增 2.4%，核心 CPI 年增 3.3%，均高於市場預期，不過另一方面，重要的房租月增率從 0.5% 下降至 0.2%，顯示具黏著性的房租開始鬆動，儘管食品部分價格仍然頑固上漲，但總體 CPI 放緩顯示出高通膨壓力仍逐步減退。數據發布後，10 年期美債殖利率上漲回到 4% 之上，期貨市場隱含今年底前再降息的幅度縮小，降息 3 碼機率變為 0、僅降息 1 碼的機率升至 16.9%。
10 兆利多不是夢?
中國財政大禮包尚待落實
- 儘管中國 9 月底推出「貨幣、樓市、股市」的政策大禮包，但在 10/8 發改委新聞發布會上，當局並沒有宣佈新的重大財政刺激措施，令投資人感到失望；根據多家證券商估計，若中國想達到今年 GDP 成長率 5% 的目標，至少還需落實 1.5~2 兆元人民幣的財政刺激措施。
- 根據 IMF 資料，2023 年底中國政府總負債佔 GDP 約 83.6%，離全球主要國家仍有一段距離，其中中央政府負債約 30 兆，佔 GDP 約 23.8%，顯然中央政府舉債仍有相當大的空間；而從 2008 年經驗來看，中國「四萬億」刺激計劃佔 GDP 約 1/10，最樂觀估計，中國目前仍有 12 兆人民幣以上的政策空間，無論是理想上還是實務上，後續仍有機會看到中國釋出相當程度的財政刺激政策。
全球金融市場重點回顧 (10/5~10/11)
【成熟市場】
- 美國初領及續領失業金人數攀升，短期就業數據波動
- 勞工部公布上週初領、續領失業金人數分別為 25.8 萬、186.1 萬，均較前值攀升；由於近期罷工及颶風影響，短期內美國就業數據應會較為波動。
- 美國 9 月 CPI 增速較上月回落，通膨放緩趨勢不變
- 9 月 CPI 年增 2.4%(前值 2.5%)、核心 CPI 年增 3.3%(前值 3.2%) ，CPI 細項中能源及房租增速均回落，惟超級核心通膨上升至 4.6%(前值 4.5%) ，總體通膨延續放緩趨勢不變；惟核心 CPI 出現反彈使得 Fed 接著大幅降息預期機率落空。
- 9 月 FOMC 會議紀要：部份官員對降息速度想法有所分歧
- 會議紀要中提到「絕大多數與會者」支持大幅降息，這其中「與會者」代表的是整體 FOMC，而非僅指 12 名有投票權的官員；而從投下反對降息兩碼的理事鮑曼近期發言來看，通膨仍高於 2%、擔憂通膨再起是其主要考量的重點。
- 韓國四年來首度降息，紐西蘭大幅降息兩碼
- 韓國央行下調基準利率 0.25% 至 3.25%，紐西蘭央行下調基準利率 0.5% 至 4.75%。
【新興市場】
- 中國數據仍顯通縮，財政部擬提高債務限額以刺激經濟
- 9 月 CPI 年增 0.4%(前 0.6%)低於預期，PPI 年增 - 2.8%(前 - 1.8%)連續 24 個月下降，凸顯經濟需要政策支持；而週六 (10/12) 財政部宣布擬提高債務限額以支持地方，並表示中央財政還有較大舉債空間和赤字提升空間，但沒有具體金額和時間表。
- 台灣 9 月出口成長放緩，面臨高基期壓力
- 9 月出口年增率 4.5%，其中電子零組件年增率回升至 4.87%，反映手機拉貨需求，而資通訊產品年增回落至 24.8%，主要受到高基期影響而降溫。
【債匯金市】
- 美債殖利率重返 4%、美元指數站穩 100 以上
- 美國十年公債殖利率週升 13bps 至 4.1%，美元指數週漲 0.4% 至 103，值得注意的是 10/10 CPI 公布後兩者漲幅收斂，市場重新評估數據與聯準會利率路徑。
* 本文不做個別公司個股銷售及推薦之用，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的，基金投資組合因時而異，請投資人留意。
野村證券投資信託股份有限公司｜110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓)｜客服專線：(02) 8758-1568｜野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。本基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。本基金或所投資之債券子基金，可能投資應急可轉換債券 (CoCo Bond) 或具總損失吸收能力債券 (TLAC)，當發行機構出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致基金持有部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站(www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 想跟上台積電法說行情 選市值型ETF就對了
- 高股息新同學00961於10/15正式掛牌上市
- 跟進微軟 谷歌打造AI帝國也得靠核能發電
- 【總經焦點】美核心CPI反彈不足懼？Fed官員經濟信心喊話、財報季序幕，未來看什麼？
下一篇