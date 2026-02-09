日本執政聯盟狂勝 日經225指數應聲大漲5% 首次站上57,000點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-09 08:24

日本執政聯盟狂勝，日經 225 指數周一（9 日）早盤應聲大漲 5.15%，首次站上 57,000 點。東證指數勁揚 3%，至 3,810.35 點。

日本執政聯盟狂勝，日經225指數應聲大漲5.15%。

日本周日舉行眾議院選舉，根據最新計票結果，由自民黨和日本維新會組成的執政聯盟獲得過半席次。開票數據顯示，自民黨獲得 316 個席次，日本維新會攻下 36 個席次。

在野黨方面，由立憲民主黨和公明黨共同組建的新黨「中道改革聯合」拿下 49 個席次，國民民主黨 28 席，參政黨 15 席，新興政黨「未來團隊」11 席，日本共產黨 4 席，令和新選組 1 席，「減稅日本 · 憂國聯合」1 席，無黨派及其他 4 席。

日本眾議院選舉採取小選區制與比例代表制並立的選舉制度。465 個席次中小選區席次有 289 個，比例代表席次有 176 個。小選區由選民直接對候選人投票，得票最多者當選；比例代表選區則由選民對各政黨投票，根據得票多少，席次按一定比例分配給各政黨。

此次眾議院選舉於當地時間 8 日 7 時（台灣時間 6 時）開始投票，當地時間 8 日 20 時（台灣時間 19 時）結束投票，共有 1284 名候選人參選。