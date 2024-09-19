【台股操盤人筆記】有秩序的降息，對股價正面解讀

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AI 股價疲軟了一陣子，市場還在尋找下一個激勵股價反彈的利多出現，短期內像是聯準會降息、AI 村長輝達財報，兩者都被市場寄予厚望，但考量這兩者公布的時間都在美國大選前，市場態度估計還是偏觀望，想要激勵股價大幅反彈的力道相對有限。我們認為 AI 要復活的關鍵，將會在於「AI 能否營利」這件事情，畢竟現階段全球大舉投資 AI，就是為了要營收獲利成長，這也會直接影響到未來 AI 資本支出力度。以美國四大 CSP 業者 Q2 財報來看，AI 的確開始對營收成長有所貢獻，雖然幅度有限，但仍朝著正軌前進。我們預估 2025 年 AI 資本支出還是會維持成長，接下來每一季 CSP 業者的財報都是關鍵，也是除了村長財報之外很重要的觀察重點。

近期除了美國經濟數據、美國股市持續干擾台股外，美國聯準會利率動向也牽動著台股走勢。從歷史經驗來看，只要聯準會不是緊急降息 (失業率快速升高、經濟快速衰退)，股價下行的風險就相對有限，這次 9 月份聯準會若啟動降息可解讀是「有秩序的降息」，是因為基準利率遠高於通膨的緣故，長期而言資金活水對股價還是偏正向影響。至於幅度方面，若是聯準會降一碼，那也就符合美國財長葉倫所說，美國通膨控制得宜，而美國經濟又是完美軟著陸，市場利多解讀的機會更大；而若是聯準會降兩碼，則需要看美股反應，若市場以利多看待、美股持續反彈，台股也有機會逐步震盪打底。不過要注意的是，美國大選依然是短期市場最大變數，在此之前估計台股還是震盪整理格局，建議投資人仍需要審慎觀察，逢大幅拉回還是以布局趨勢成長性題材為主。

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