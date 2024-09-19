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【台股操盤人筆記】有秩序的降息，對股價正面解讀

鉅亨研報 2024-09-19 10:47

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【台股操盤人筆記】有秩序的降息，對股價正面解讀。(圖:shutterstock)

加權股價指數近 6 個月表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至2024/09/18）
（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/09/18）

野村腳勤觀點：

CSP 財報是 AI 甦醒關鍵

AI 股價疲軟了一陣子，市場還在尋找下一個激勵股價反彈的利多出現，短期內像是聯準會降息、AI 村長輝達財報，兩者都被市場寄予厚望，但考量這兩者公布的時間都在美國大選前，市場態度估計還是偏觀望，想要激勵股價大幅反彈的力道相對有限。我們認為 AI 要復活的關鍵，將會在於「AI 能否營利」這件事情，畢竟現階段全球大舉投資 AI，就是為了要營收獲利成長，這也會直接影響到未來 AI 資本支出力度。以美國四大 CSP 業者 Q2 財報來看，AI 的確開始對營收成長有所貢獻，雖然幅度有限，但仍朝著正軌前進。我們預估 2025 年 AI 資本支出還是會維持成長，接下來每一季 CSP 業者的財報都是關鍵，也是除了村長財報之外很重要的觀察重點。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）聯準會降息倒數：通膨下降趨勢確立，聯準會主席鮑爾釋放明確訊息，9 月將迎來新一輪降息週期
（二）AI 新品推出：Q4 至 2025 年眾多 LLMs 問世，疊加輝達 Blackwell 伺服器放量，AI 迎來全新突破
（三）成長趨勢不變：Blackwell 伺服器挹注，加之傳產迎來曙光，預估台股 2025 EPS 維持雙位數以上成長

大盤利空因素：

（一）美國總統大選：越接近 11 月大選，紅藍兩陣營攻防加劇，不確定性升高
（二）高基期：經濟數據及企業獲利的基期墊高，隨著成長動能放緩，股價波動會更加大
（三）AI 雜音：除 AI 獲利模式的質疑外，指標股股價震盪可能動搖市場信心，延長評價面調整期

有秩序的降息，對股價正面解讀

近期除了美國經濟數據、美國股市持續干擾台股外，美國聯準會利率動向也牽動著台股走勢。從歷史經驗來看，只要聯準會不是緊急降息 (失業率快速升高、經濟快速衰退)，股價下行的風險就相對有限，這次 9 月份聯準會若啟動降息可解讀是「有秩序的降息」，是因為基準利率遠高於通膨的緣故，長期而言資金活水對股價還是偏正向影響。至於幅度方面，若是聯準會降一碼，那也就符合美國財長葉倫所說，美國通膨控制得宜，而美國經濟又是完美軟著陸，市場利多解讀的機會更大；而若是聯準會降兩碼，則需要看美股反應，若市場以利多看待、美股持續反彈，台股也有機會逐步震盪打底。不過要注意的是，美國大選依然是短期市場最大變數，在此之前估計台股還是震盪整理格局，建議投資人仍需要審慎觀察，逢大幅拉回還是以布局趨勢成長性題材為主。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2024/08/31。*備註：本基金之月配類型受益權單位將於民國113年12月2日起開始銷售 上表之同業平均依序分別為SITCA國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別
資料來源：Lipper，2024/08/31。* 備註：本基金之月配類型受益權單位將於民國 113 年 12 月 2 日起開始銷售
上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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