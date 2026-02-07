鉅亨網編譯莊閔棻 2026-02-07 16:40

美國再升級對中國的晶片封鎖？英特爾、AMD處理器出貨縮水拉警報。（圖：Shutterstock）

根據《Techi.com》引述多名通路商與 OEM 廠商消息，英特爾 (INTC-US) Xeon Scalable 與超微半導體 (AMD-US) EPYC 系列處理器近期對中國市場的供應「明顯收緊」，部分型號交貨期已由原本約 4 週延長至 16 週，價格漲幅更高達 20% 至 35%。

‌



業界普遍認為，這代表美國對中半導體限制正從 GPU 延伸至資料中心核心運算晶片。

通路端也證實，英特爾自 2025 年 12 月起，已對中國區伺服器 CPU 採取「配額制」，單季出貨量較 2024 年同期下滑約 30%。

超微半導體雖未公開宣布限制措施，但包括 Milan、Genoa 等高階 EPYC 型號已優先供應北美雲端服務商，使中國市場實際可分配數量縮減約 25%。

一名大型伺服器 ODM 採購主管透露，以往單季可取得約 5 萬顆 Xeon，如今僅配給 3 萬顆，其餘數量不是延至下一季，就是必須加價至現貨市場搶貨。

在缺貨與漲價雙重壓力下，中國大型雲端服務商與電信營運商開始調整採購結構。阿里雲已在 2026 年第一季伺服器招標中，將 x86 架構占比由 70% 下修至 45%，釋出的空間轉向華為鯤鵬 920 與飛騰 S5000C。

中國移動 (600941-CN) 則進一步要求集中採購伺服器中，「國產 CPU 占比不得低於 50%」，使海光信息 (688041-CN) C86-3G 與兆芯 KH-40000 系列的中標份額年增達三倍。

供應受限反而為中國國產 CPU 廠商帶來訂單高峰。華為鯤鵬產品線內部人士透露，2026 年 1 月伺服器 CPU 出貨量已突破 8 萬顆，為 2024 年同期的四倍，深圳與東莞封裝基地已全面實施三班制擴產。

海光信息亦宣布，旗下 DCU 與 CPU 產線目前全數滿產，並將 2026 年資本支出上調 40%，加碼投入 7 奈米以下的先進封裝技術。

通路端指出，鯤鵬 920 現貨價格已從年初的約 1,800 元人民幣上漲至 2,400 元，仍供不應求。

儘管美國商務部尚未就伺服器 CPU 供應收緊發表正式聲明，但市場普遍認為，這與 2025 年 10 月更新的「先進運算與半導體製造設備」出口管制規則密切相關。

該規則雖未直接點名 CPU，卻已將「高效能資料中心處理器」納入出口審查範圍，促使英特爾與超微半導體為降低合規風險，主動縮減對中出貨。

分析指出，這對中國本土 CPU 生態而言，機會與挑戰並存。華為鯤鵬與飛騰以 ARM 架構為主，軟體與應用適配仍需時間；海光與兆芯雖具 x86 相容性，但在 7 奈米以下製程仍高度依賴海外代工。

一名中國雲端服務商技術主管坦言，目前已不是「要不要用國產」，而是「沒有其他選項」，即便 ARM 生態的遷移成本比 x86 高出約 30%，也仍優於面臨斷供風險。

分析人士指出，若英特爾與超微半導體對中供應持續趨緊，2026 年中國伺服器 CPU 市場的國產占比，可能由 2024 年的 18% 快速提升至 35%，ARM 與 x86 雙路線並行的市場格局將正式成形。