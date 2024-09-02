台股科技族群還有戲？！ 拉回趁隙布局科技主動型基金，打包AI國家隊投資前景有看頭
鉅亨研報 2024-09-02 10:07
本週美股攻勢轉弱，陷入高檔整理，台股持續於季線 (22513 點) 下方震盪，量能持續萎縮。美超微將延後公布財報，股價大跌 19%， Nvidia 公布財報雖亮眼，但股價仍然收跌，不過經濟數據提振股市表現，美諮商會 8 月消費者信心指數 103.3 (前值 101.9)，高於預期 100.9，創 6 個月新高，消費者對經濟和通膨更加樂觀的看法，抵銷就業疲軟的負面影響。野村投信表示，Fed 9 月份可望啟動降息循環，根據歷史經驗，降息初期股市較易受到成長放緩的影響而劇烈震盪，屆時投資人不妨把握投資機會，台股基本面良好，企業獲利高速成長，台股仍相對便宜，整體多頭格局不變，第 4 季有機會重啟攻勢。隨著 AI 新產品推出以及聯準會降息，加上消費性產品復甦，AI PC 等題材，電子業可望迎來新一波補庫存需求，建議佈局 AI Server、HPC、ASIC/IP、散熱、CCL/PCB 與半導體先進製程受惠等類股及蘋果手機供應鏈，傳產則以重電、綠能以及內需商品消費等相關類股為布局標的，此外，成衣、製鞋、自行車及特定的居家用品等，它們的籌碼相當乾淨，只要一點資金，星火足以燎原。
台北國際半導體展將於 9/4 登場，本次工具機族群強攻晶圓製造、先進封裝等領域，結合半導體設備技術，結盟歐美半導體設備廠，搭上 AI 與機器人商機備受市場矚目。台積電董事長在今年第二季法說會首度說明扇出型面板級封裝 (FOPLP) 布局進度，台積電將具備量產能力。扇出型面板級封裝能讓封裝製程的破片與耗損更低，整合具有 5G 通訊濾波功能的電路設計，使得封裝完的 IC，更適合應用在 5G 通訊、物聯網設備等各種產品，不論是最基本的手機電腦、電動車、機器人，有助於各種微小化消費性電子產品體積，使得 IC 效能得以發揮，不受限於封裝技術。隨著 AI 發展及相關應用擴展，對於晶片效能、體積、散熱、成本及封裝要求將更為嚴苛，加上進入埃米世代異質整合、封裝已被視為後摩爾時代下延續半導體產業發展的新動能，也因為 AI 發展，輝達、超微等 AI GPU 業者開始尋求更大單位成本更低的封裝技術，異質整合封裝技術將晶片相互整合，除了能降低成本，更能解決散熱、訊號串連等問題，是 AI 發展所需要的，也因異質封裝將採更多的 FOPLP 技術應用，可望成為近期市場另一大關注焦點。
野村高科技基金經理人謝文雄表示，2024 下半年正處於 AI 產品世代交替期，明年輝達新世代 GB200 產品才會交到客戶手中，目前市場對輝達 GB200 伺服器機架系統大量出貨時間點的預測大致分為兩派（2025 年 1 月及 3 月），出貨時間不是重點，主要原因在於下游供應商在 Blackwell 延宕期間不斷接到 Harper 急單，加上前者預訂量相當強勁，意味著 AI 需求問題不大，所以股價因新規產品延宕的震盪整理都是投資的機會；同樣的情形也反映在美股，道瓊與標普 500 已重返前波高點，但台股與那指、費半一樣仍有一段距離，值得把握。謝文雄進一步表示，自 ChatGPT 問世以來，大型雲端服務供應商（CSP）近期營收成長的速度及部分 AI 相關軟體企業陸續發布的財測不如預期，持續引發外界對 AI 變現能力與後期應用的質疑，部分標的遭到拋售；這類現象的背後主因仍不外乎是股價漲多的評價修正。謝文雄進一步分析指出，生成式 AI 需求的續航力比預期長，涉及行業也比預期更廣泛，即便像台塑四寶這類傳統產業也正積極導入 AI 且成效卓著（尤其在成本撙節領域），加上 AI 投資需要更多資金需要多點耐心。接下來三個月是市場的重頭戲，包括聯準會降息、Q3 電子旺季財報、11 月美國總統大選，這些都是投資人躊躇不前、股市震盪的原因，但基本上只要確定兩個方向不變：1) 經濟僅是放緩而非衰退、2) 啟動降息，資金回流非美市場，台股表現依然值得期待。
展望後市，謝文雄表示，台股經過 7~8 月修正，目前評價大多不如上半年那般昂貴，最重要的是，11 月美國大選後就要迎接年底「作夢行情」，每年這時都是好公司漲評價的時候，而這種經過大幅修正，加上營收展望仍佳的公司，將成為市場投資焦點。目前科技、AI 題材仍是全球矚目的焦點，「台灣幾十年來建立了一個供應鏈，全球晶圓代工龍頭也是台灣企業，資金本來就是往最有效率的地方跑，台股自然成為特別吸引投資人的市場。」吸引許多外資錢進台灣。整體而言，AI 是長線大趨勢，輝達新一代的 AI 伺服器 GB200 預計 2025 年第 1 季開始出貨，2025 度盤面的重頭戲，因此，外資買盤長線仍將回歸台股，目前找不到成長性比 AI 更好的產業，所以無論財報公布後市場反應是漲多修正 / 落後補漲 / 快速輪動，無須改變原先看法，只要確定這個產業 / 這家公司是身在全球 AI 發展的藍圖，那就是值得長期持有的標的。歷史經驗告訴我們漲多必會修正、跌深必會反彈，就投資角度來說，台灣供應鏈擁有相關 AI 技術利基，擁有 AI 高純度的台股科技基金更有表現空間，未來 10 年 AI 相關商機與成長機會大，台股發展潛力無限，投資人不妨趁股市回檔時把握可定期定額布局台股科技主動型基金，搭上 AI 多頭列車。
企業獲利高速成長，台股仍相對便宜
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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