〈走進中國〉俄羅斯跨境電商 被中國商家包了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-02 07:34

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2024 年下半年，中國的跨境電商越來越難做了。

歐美地區被亞馬遜牢牢把持，審核越來越苛刻，中國賣家稍有不慎，就會被直接封店，只能等待 TikTok 直播撕開新口子。

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東南亞地區價格戰打得一塌糊涂，不論是老牌王者蝦皮、lazada，還是新挑戰者 TikTok、Temu，都在賠本賺吆喝。

南美市場廣闊，巴西和阿根廷都是人口大國，但奈何路途遙遠，是距離中國最遙遠的地區，單是物流門檻，都能拖垮一眾新玩家。

中東、非洲還不成熟，不管是市場環境，還是用戶教育，都需要花大把時間一一培育。

據《鋅財經》報導，中國商家五湖四海環顧一圈，似乎唯一能賺錢的跨境電商，居然是中國的鄰居：俄羅斯。

在俄羅斯做跨境，中國有著悠久歷史，只不過在三、四十年前，有著另外一個名字：「倒爺」。

在上世紀 90 年代，蘇維埃轟然解體，大量「倒爺」依靠肩扛手提傳統行商模式，用螞蟻搬家的方式，將中國國內大量積壓商品人肉運輸到莫斯科。

北京經滿洲里至莫斯科 9,000 多公里的鐵路線上，不斷響著「倒爺」們熱烈的口號：「一周賺一輛奔馳，一車西瓜就能換飛機」。

這種「原始而壯觀」的古老交易模式，很快磨滅在網路時代之前。但歷史長河總是驚人相似，現在「倒爺」開始藉助網路，玩起跨境電商。

俄羅斯最大電商平台之一 Ozon 的財報顯示：2024 年第二季營業額達到 6,332 億盧布（約 74.3 億美元），較去年同期激增 70%。

在獲利高速增長支撐下，俄羅斯已經超越整個東南亞，成為 2023 年網上零售銷售額增長最快的國家。

為什麼俄羅斯在兩年時間內能夠快速崛起？答案就是，整個俄羅斯電商市場，快被中國商家承包了。

Data Insight 和 GBS 的報告指出：2023 年，俄羅斯網上進口商品銷售額 3,130 億盧布，中國佔 90%；訂單數量 1.74 億件，中國佔 98%。

自 2022 年烏克蘭戰爭爆發以來，全球目光聚焦在這片紛爭的土地上。美國及其歐洲盟友為了削弱俄羅斯的經濟實力，採取多達 12 輪的經濟制裁措施，試圖切斷資金鏈、技術鏈、供應鏈，達到俄羅斯經濟崩潰的目的。

受制裁影響，原本俄羅斯第一大電商平台亞馬遜和速賣通被迫關閉，甚至盧布也被叫停，不許作為貨幣交付。

電商平台垮台之後，大量歐美日韓品牌從俄羅斯撤離。供應被徹底切斷，造成大量商品缺口，甚至連可口可樂都需要轉口貿易入境，價格翻了數倍。

所以，俄羅斯迫切需要中國賣家、中國商品填補商品缺口。

畢竟，沒了美國的可口可樂，用中國的北冰洋汽水，一樣可以滿足味蕾。

除了日用百貨之外，中國汽車出海也取得飛躍式進步。在 2021 年，中國汽車品牌在俄羅斯的總銷量達到 11.57 萬輛，市佔率約 7%；到 2023 年，中國汽車品牌在俄羅斯的銷量已經突破 50 萬輛，市佔率接近 50%。