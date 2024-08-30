8/30揚帆開募！航海王盛世再起，台股波動遽增，投組搭配全球航運投資更有效率
鉅亨研報 2024-08-30 10:37
中東衝突緊張再度升級，將衝擊紅海運輸，地緣政治導致運價高漲，全球海運股再次受到連動，即便散裝尚處暑假淡季，全球夏季溫度頻創新高、燃煤發電需求量大增、航運供應鏈吃緊等因素仍推升散裝船舶運價，致使第三季淡季不淡，甚至讓第四季旺季更旺。近期的各大航商財報陸續出爐，7 月營收成長最大的產業是航運，航運股表現出色主因在於貨量、運價齊揚，航運市場暢旺，致使整體獲利表現優於其他產業，甚至去年同期水準，成為台股最強族群。此外，全球「航運碳稅」2027 年將開徵，航運業持續打造節能船隻搶攻全球貿易，面對海運新戰場，全球航運龍頭可謂穩操勝算，成為投資人的避險標的。
全球股市搭雲霄飛車般，美、歐、亞股皆無法倖免，經一場劇烈修正後，台股波動增高，但長期趨勢向上，目前經濟與企業基本面仍舊良好。野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，若投資人希望降低波動或提升投資組合效率，不妨配置其他具高潛力但低相關性的類股，例如與全球經貿密切相關的航運類股，則有助分散多元投資組合、抱得更安心。就拿目前人氣匯聚的高股息或半導體題材投資，分別以臺灣高股息指數與半導體類指數為例，近五年年化報酬率分別為 17.39% 與 30.82%，其投資效率 (即年化報酬 / 波動) 分別達 1.17 與 1.28 倍、表現亮眼，然若搭配 50% 的全球航運，以 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數為例，其與高股息與半導體的投組年化報酬可望分別提升至 26.29% 與 31.98%，而對於半導體投組更讓波動度從 24.08% 下降至 19.81%，帶動整體投資效率分別提升至 1.44 倍與 1.61 倍。也就是說，高股息或半導體存股族若加入全球航運，對於長期投資更添助力。
張繼文進一步指出，全球航運股跟主要股市如美股、台股、科技甚至日股關聯度不高，若相較高股息與半導體題材，例如臺灣高股息指數及半導體類指數的相關係數更只有 0.43 與 0.3，加上全球航運長期報酬潛力佳，因此搭配航運作為投資組合，不但有助提高投資潛力，對於半導體等科技領頭羊來說更有助降波動，讓整體投資效率再提升。(資料來源：ICE Data、Bloomberg，原幣計價，係採 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數回測最早數據日 2019/2/8-2024/5/31)
存股投組搭配全球航運股，有助提升獲利成長潛力及投資效率
航運主要指數包含，BDI 指數（全名波羅的海乾散貨指數）是衡量鐵礦砂、煤炭、穀物等散裝原物料的運輸成本指數，為全球經濟領先指標，指數組成為 40% 海岬型（BCI）、30% 巴拿馬（BPI）、30% 輕便型（BSI）三種指數加權計算得出。 FBX 指數（全名波羅的海貨運指數）是用以反映亞洲、歐洲、北美、南美之間 12 條全球主要航線的 40 呎貨櫃現貨運價，包括海運費及相關附加費（燃油附加費、旺季附加費、港口擁擠附加費、運河附加費等），但不含進口關稅、出發港 / 目的港之港口費用。FBX 指數最大的特點為，其為國際少數日更新資料的運價指數，反映市場上的報價更即時。
00960 野村全球航運龍頭息收 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 經理人張怡琳表示，比起 AI，航運更貼近日常的食衣住行，全球貿易 90% 都是靠航運來互通有無，每年航班超過 5 萬班次，運送相當於快 1.6 棟 101 大樓重量的商品，流通商品價值超過 14 兆美元，相當 18.5 個台灣 GDP，兆元產業就在航運，疫情後全球航運一直存在著供不應求的結構性問題，加上紅海危機等地緣政治衝突不斷，再度擾亂全球各類型航運的供給量能，高運價對於航運公司營收與獲利將帶來大幅的挹注，下半年適逢拉貨潮，營運旺季助攻股價，9 月上船正逢時，根據統計，9 月份進場持有 3 個月的平均報酬達 19.64%、正報酬機率 100%*。目前全球前 10 大航運公司，占比產業規模的 4 成，市值超過 1600 億美元，投資全球航運龍頭即能掌握航運產業脈動，整體來看，雖然國際市場不確定因素干擾仍在，短期市場波動難免，但鑒於全球航運企業獲利仍在上升趨勢，運價運量增長態勢並未轉變，全球仍相對具利基。在基本面、評價面助漲利多優勢下，最簡單的做法就是投資全球航運龍頭 ETF，參與全球航運大行情，預計於 8/30 揚帆啟航正式開募的全台首檔航運 ETF「00960 野村全球航運龍頭息收 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)」其追蹤指數「NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數」，即是放眼全球三大航運的龍頭企業，在近期震盪盤勢表現抗跌領漲的情況下，提供 ETF 投資人投資組合的百搭神隊友。提醒投資人，投資應注意單一產業股票波動大，應採取穩定收益和具資本保護的策略，降低風險。
* 資料來源：ICE Data、Bloomberg，原幣計價，* 係採 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數回測最早數據日 2019/2/8-2024/5/31。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果，不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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