野村全台首發00960全球航運霸主！比AI更具爆發力新趨勢，大船入港航向兆元大商機
鉅亨研報 2024-08-22 13:10
近期市場焦點都在 AI，然而要追成長，航運股爆發力亦不可忽視，跨國貿易是經濟發展的基礎，食衣住行，電子零件、9 成以上是透過全球航運來互通有無，每年航班超過 5 萬艘，運送商品相當於 1.6 萬棟 101 大樓重量，流通商品價值超過 14 兆美元，相當 18.5 個台灣 GDP，航運擁有兆億元商機，隨著經濟持續發展，全球對航運需求的成長將超過 GDP 增速，尤其是美中貿易戰之後擾亂全球供應鏈，但也造就更多航運需求，從能源運輸的角度，用油需求復甦 + 俄油禁運，油輪運輸將持續供不應求，紅海危機未解，塞港的夢魘未解除，加上極端氣候干擾，預料將影響船隻行進和作業，國際航運價格大漲應聲而起，第三季是航運旺季，全球大型航運商開始上修財測，預期高運費至少延續至 2025 年，投資全球航運龍頭正是王道。
野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，根據 WTO 預估，全球商品貿易量在疫後穩健成長，除了疫情，貿易戰、甚至最近美國大選重啟的貿易戰 2.0 料再添需求，因為更多商品必須迂迴運送、避開產地問題，加上以巴衝突之後的紅海危機推升航運股股價、氣候變遷外還有新變數！歐美碼頭工人正醞釀罷工，運價長期走勢難預測，乃至缺工、塞港、減班、運費漲價、運河乾旱、ESG 減碳降速等等，運價回升一切只是剛開始。
野村投信即將於 8 月 30 日展開募集全台首檔 00960 野村全球航運龍頭息收 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)，不僅瞄準全球航運霸主，包含貨櫃、散裝、油輪脈動金三角，比 AI 科技股具爆發力，更重要的是股息股票的息收潛力大，著眼於讓投資人能夠兼顧股息收益與股價成長動能，所追蹤的指數經過長期回測，不僅成長動能優於科技指數，加上全球航運指數與主要股市關聯度低，增益避險兩相宜。有助高成長潛力與投資效率，非常適合科技股投資人納入投資組合，以兼顧風險與成長為目標。
00960 野村全球航運龍頭息收 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 經理人張怡琳表示，「NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數」篩選流程，從全球 30 個國家、42 個交易所的股票中，依據國際數據龍頭 FactSet 篩選出大約 150-300 檔營運跟航運有密切相關的公司，接著透過兩大流動性檢驗篩選，包含成股份總市值至少超過 1 億美元且 3 個月之日均成交值超過 60 萬美元以上，以及成分股過去 4 年中至少支付過 1 次現金股息的配息檢驗，依市值排序精選約 40 名的全球航運龍頭股並按照市值加權比重 (單一個股權重上限不超過 8%)，每年 2 月跟 8 月定期檢視成分股，目標透過全球航運龍頭企業，參與航運股的上漲契機。
黃宏治表示進一步表示，投資全球航運指數等於一次掌握貨櫃、散裝、油輪的機會，每個次產業各有表現亮點的時機，例如：貨櫃運輸旺季尤其落在下半年，因為要趕上歐美 9 月開學、年底感恩節、聖誕節跟跨年購物旺季，廠商提前鋪貨、貨櫃艙位一票難求。在能源運輸包括油輪 / 天然氣方面，它就像海上包租公，全世界隨時都需要用油用瓦斯，營運相對穩定，冬季取暖、夏季旅遊的用油需求，會讓油輪公司營運更暢旺；在散裝航運方面，包含穀物、礦砂等不成形的散貨，以農產品為例，旺季會落在 11 月到 4 月，主要搭配南半球夏秋採收運到正處冬天的北半球來補糧倉，以 2022 年貨櫃修正為例、該年度散裝跟油輪卻逆勢上漲，有助穩定整體走勢。投資全球指數會比單押個股更分散風險且擴大贏面，航運賺的是全球貿易財，加上三大類型航運彼此之間的營運互補興利性，機構統計 & 預估海運的市場規模持續穩健成長，從基本面來說，比單押台灣 / 貨櫃甚至個股來的更穩健。
NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數
00960 野村全球航運龍頭息收 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 追蹤指數「NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數」過去五年平均來自息收報酬有將近 9%，不過過往指數回測不保證未來 ETF 配息率，但可作為額外現金流機會的參考，這檔 ETF 採季配息機制並有收益平準金機制，想參與航運息收機會的投資人可以多加留意。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格適用升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。【野村投信獨立經營管理】
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