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台股

【台股操盤人筆記】2024台股下半場，把握資金行情

鉅亨研報 2024-08-15 13:09

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【台股操盤人筆記】2024台股下半場，把握資金行情。(圖:shutterstock)

加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至2024/08/14）
（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/08/14）

野村腳勤觀點：

CoWoS 產能擴大，供應鏈一條龍受惠

CoWoS 產能是決定 AI 產業能否快速發展的關鍵，而隨著產能持續放量，有券商預估年底有望從每月 5 萬片往每月 10 萬片的方向上調，這除了有利後續 AI 晶片交貨順暢外，半導體設備廠商及晶片測試等廠商也獲得大量訂單，商機慢慢從先進製程外溢到相關供應鏈的趨勢。反觀近期 GB200 晶片出貨遞延一事，雖然對 ODM 廠商影響應不至於太大，畢竟訂單只是晚到而非不到，但對於伺服器的零組件廠商卻可能有長遠影響，關鍵在於任何零組件開發本就需要一定的前置時間 (lead time)，一旦伺服器出貨時間拉長，後進者就有時間可以追趕，讓本來技術領先的廠商獨家優勢消失，長期而言無論是訂單、市場份額或是市場給予的評價，可能都會受到影響。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）聯準終將降息：美國通膨放緩趨勢明確，聯準會 9 月有機會起動降息，投資人應以利多視之
（二）資金動能充沛：內資今年明顯站在買方，外資在降息背景下也將回補台股，下一波資金行情值得期待
（三）投資價值浮現：企業獲利成長趨勢未變，股價急跌已讓評價面回到合理水準，有助於未來股價持續上攻
（四）AI 引領新趨勢：AI 需求強勁且明確，將帶動相關供應鏈 2H24/2025 的營運動能

大盤利空因素：

（一）地緣政治風險：2024 美國總統大選、中東地緣風險攀升，皆為全球金融體系帶來不確定性
（二）美國關稅風險：美國總統大選若川普順利回歸，全面加徵關稅將是潛在風險

2024 台股下半場，把握資金行情

從歷史經驗來看，7-8 月的台股表現本就會比較震盪，尤其在 2024 上半年股價普遍已經大漲的情況下，我們認為 8 月初大跌是預期中的修正，合理的修正反而替未來多頭反彈打下良好基礎，而我們認為震盪底部估計將落於 8-9 月，到時接近 9 月聯準會可能啟動降息的時間點，大盤有機會止跌反彈，但也由於 11 月美國總統大選緊接在後，估計大幅反彈有難度，美國的政策方向會大大影響到主流類股發展，預估之後類股表現也會比較輪動。不過往中期來看，聯準會降息將有利於美國企業資本投入及個人消費增長，同時資本市場一部份的熱錢也有機會從美國再次往新興市場移動，台灣做為 AI 伺服器供應鏈的重鎮，估計將成為外資投資的首選，因此從美國年底大選變數結束後，流入的資金將是帶動台灣股市年底到明年的上漲契機，投資人應保持信心，把握震盪布局的良好時機點。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2024/07/31 上表之同業平均依序分別為SITCA國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別
資料來源：Lipper，2024/07/31
上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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