搶攻AI多元投資題材，台股主動式基金中長多續航！
鉅亨研報 2024-07-08 12:51
美國 5 月核心 PCE 年增率已降低至 2021 年 3 月以來低點，ADP 就業數據低於預期，加上 ISM 服務業指數等數據降溫，FED 會議紀要顯示多數官員認為經濟逐漸降溫，美股科技股領漲、標普 500、那斯達克續創歷史新高，本週台積電期貨夜盤也突破千元大關，台股大漲站回所有均線之上，漲勢欲小不易，對於指數高點不必預設立場。近期美國公布的通膨相關數據表現出降溫趨勢，支撐市場對降息的預期，而展望台股 2024 下半年，在經過上半年的強勁走勢後，大盤評價雖還沒有到歷史上泡沫時期的水準，卻也並不特別便宜，除 AI 相關外的電子補庫存力道有望復甦，加上 AI 出貨也還是維持熱絡，有助於支撐大盤。野村投信表示，AI 與半導體先進製程的成長性仍較明確，台積電相關先進製程封裝供應鏈，機器人、重電、緣能 / 儲能相關族群可留意，建議逢拉回時靈活佈局於長期 AI 科技趨勢且受益於產品升級帶來獲利跳升的相關族群。
全球雲端服務（CSP）龍頭亞馬遜（Amazon）近期宣布計劃未來十年斥資逾千億美元打造資料中心，隨著 AWS 展開積極的擴建行動，預計其他的 CSP 業者也將跟進，進而推升資料中心的建置及 AI 伺服器的拉貨。除了雲端之外，蘋果於 WWDC 大會發表其發展全新 (AI) Apple Intelligence 平台，宣示跨入 AI 競爭里程碑，宣告將生成式 AI 與產品結合，創造出消費者有感的新功能，加深蘋果相關產品汰換需求浮現，也讓 AI 應用更加全面落地化，此外，伴隨 AI 功能更加普及，在 ChatGPT 與 Copilot 收費後，市場預估，2023 年至 2033 年的市值將從 31 億美元成長至 430 億美元，年複合成長率高達 30.3%，顯示目前 AI 成長仍未填滿大餅。2024 下半年 AI 導入商業模式趨勢明確， AI 應用面的增加，產業動能豐沛，加上邊緣 AI、AI PC 及 AI 功能的新款 iPhone 手機，將帶動相關供應鏈持續放量及成長動能，而這部分也是過去台灣廠商擅長的，預計後續 AI 相關概念股也將能持續受惠。在綠電方面，由於近期輝達、亞馬遜先後宣布來台設置資料中心，將引爆龐大用電需求，且傳出將投資台灣綠電相關公司，帶旺綠能環保類股，市場預期未來綠電採購商將大幅增加。
2024 世界人工智慧大會 (WAIC) 將於 7/4~7/6 在上海舉行，預計將展出 45 款機器人產品，其中包含 25 款人型機器人，此前輝達股東大會表示，AI 的下一波浪潮就是把價值 50 兆美元的重工業自動化、未來機器人加入取代大量單純、重覆性的人力工作，機器人成為基礎操作員已成為趨勢，預計到 2025 年，機器設備的工作量將達 47%，人力占比會減少 53%，全球工業機器人的市場規模在 2025 年將成長至 455 億美元，2030 年 1200 億美元，年平均複合成長將高達 21.4%。
過去台灣主要以積體電路、PCB 等電子零組件作為主力出口品項，但進入 AI 世代，全球對於 AI 晶片和伺服器的拉貨旺盛，帶動資通訊出口金額大幅成長，成為未來台灣的出口主力動能之一。野村高科技基金經理人謝文雄表示，目前仍以 AI 相關產品的能見度較高，AI 風潮席捲全球，國內外大廠力推 AI 產品與應用，在風口上的 AI 已成為驅動下一世代產業的主力，上至 GPU 相關（晶圓代工、記憶體），再到 AI 伺服器（組裝、散熱、高速傳輸）及自研晶片（ASIC 業者、矽智財），下至 AI 電力需求（變壓器、配電盤），整個「AI 一條龍」蘊含著龐大的投資機會，這部分也是我們一直強調，並且持續看好的產業方向。而外銷訂單中電子產品已經率先好轉，反映到實際出口額也有望在下半年復甦，加上電子業傳統旺季加持，AI 需求強勁，將帶動相關供應鏈 2024 下半年及 2025 的營運動能，近期又有台積電擴產消息及股東會等利多，台股有望續創新高。
整體而言，謝文雄指出，兩大理由支持台股 2024 下半年基本面榮景，理由一，AI 維持強勁出口動能，是台灣景氣復甦的主要關鍵；理由二，電子業進入庫存回補週期，除 AI 的其他電子產品將迎來補庫存需求。另一方面有三大因素加持為台股創高增添動能，包含資金面：今年以來外資由賣轉買，後續回補空間巨大，內資也明顯站在多方，內外資助攻下台股資金動能充沛；其次是獲利面：預估上市櫃企業 EPS，2024 年成長 3 成、2025 年成長 15%，獲利成長就是台股上漲的最強支撐。最後，在評價方面，考量獲利高度成長，台股仍相對便宜。「如果從過去 10 年的數據來看，台股大盤目前的 PE 值跟 PB 值是很高沒錯。」但因為有三大因素加持，股市投資人目前最大的風險是『沒有持股』，且過去大家都說『天空才是極限，但 AI 題材沒有極限』」。隨著 AI 新產品推出以及聯準會下半年高機率降息，電子業可望迎來新一波補庫存需求，電子產業面展望仍以 AI 與半導體先進製程成長較為明確，因此建議逢拉回時佈局大趨勢明確，且可受益於產品升級帶來獲利率跳升的相關族群如: AI Server、HPC、ASIC/IP、散熱、CCL/PCB 與半導體先進製程受惠等類股，傳產則以重電、綠能等相關類股為布局標的。
面對下半年可能較為震盪的台股，靈活操作的主動型基金不啻為一個好的選擇，以野村台股系列基金來看，無論是大型股為主的野村優質基金、小型股為主的野村中小基金、電子科技比重更高的野村 e 科技基金 / 野村高科技基金、今年表現搶眼的野村台灣高股息基金，亦或是今年甫奪三冠王的野村鴻運基金，可滿足各種類型台股投資人的需求，更能精準掌握 AI 投資趨勢向陽列車，值得投資者追蹤，趁股市回檔時把握。
(圖一) 野村台股基金績效表現 (%)
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2022/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2023/01))
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。上述基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。債券投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。
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