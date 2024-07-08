成功家族傳承的關鍵：「多算勝」的規劃

傳承學院副院長及家族管治中心總裁李家輝 2024-07-08 08:50

對於家族來說，「富不過三代」是一個魔咒！

這魔咒不是單單只應驗於華人企業，在世界不同地方的家族企業也面臨這挑戰。根據「波士頓家族企業研究協會」的研究報告指出，有 30% 的家族企業能夠成功傳承至第二代，10% 能夠傳承至第三代，僅有 3% 的家族企業能夠傳承到第四代。

在台灣，大約有七成的企業是家族企業，正正處於世代交替的年代，相信不少亦受著這魔咒的困擾，甚至綑縛！莫非這就是家族企業的命運？

家族企業的命運能否改變？

古人有云：「道德傳家，十代以上，耕讀傳家次之，詩書傳家又次之，富貴傳家，不過三代。」這可能便是「富不過三代」這魔咒的由來。即是說，如果只是財富的傳承，便不過三代。

但事實上，能夠富過三代的家族為數也不少。根據韓國銀行曾公開發表的一份名為《日本企業長壽的秘密及啓示》中顯示，全球持續存在 200 年以上的企業有 5,586 家，其中日本有 3,146 家，德國 837 家，荷蘭 222 家，法國 196 家。日本可說是一個長壽企業的國家，在歐洲的家族企業也不弱，那華人家族企業的命運又如何？莫非千年魔咒「富不過三代」在華人家族特別奏效？

成功家族傳承 必先做好規劃

根據香港羅兵咸永道會計師事務所研究指出：「華人家族企業傳承的情況並不樂觀，有健全傳承計劃的香港家族企業只有 4%。而沒有確實寫下來的計劃，並不是計劃，只是想法而已。」這顯示沒有整全的傳承規劃，家族企業會面對很大的危機，並且很難持續發展、永續經營。在台灣的資誠聯合會計師事務所亦指出：「富不過三代」是部分家族企業沒有對家族管理及傳承做好規劃。

相信大家亦非常同意做好規劃的重要性。美國著名政治家及科學家班傑明 ‧ 富蘭克林名言：「做不好規劃，等於規劃失敗。」這和《禮記 ‧ 中庸》的名言：「凡事預則立，不預則廢。」有異曲同工之妙。不論做任何事，事先要有準備，便能得到成功，不然就會失敗。

春秋末期吳國將軍孫武著有《孫子兵法》，其始計篇這樣說：「夫未戰而廟算勝者，得算多也； 未戰而廟算不勝者，得算少也。多算勝，少算不勝，而況於無算乎？吾以始觀之，勝負見矣。」籌劃得多，考慮周密，勝利的條件比較多，乃詳盡之規劃，獲勝的機會高；籌劃得少，考慮不周密，勝利的條件比較少，乃簡陋之規劃，獲勝的機會少。故多做詳盡之規劃，少做簡陋之規劃。如没有規劃，必敗無疑。

創立於公元 1888 年的李錦記，是一個家傳戶曉的華人百年家族「醬料王國」，持續發展已經有 136 年歷史，傳承至第五代，可謂難能可貴！這亦和這家族在第三代李文達先生和第四代五個子女共同規劃及執行周詳的傳承規劃不無關係，當中家族精神「施利及人」尤為重要！這正正便是「道德傳家」。

全面「體檢」找出核心問題

要「富過三代」，關鍵在於如何有效地以頂層及整全的思考層次去策劃及實施傳承計劃。傳承學院榮譽主席陳裕光博士及院長李志誠博士在 2012 年共同建構了「整全富裕五維理論模型」，當中包括「家族理念的凝聚」、「家族關係的延續」、「家族知識的轉移」、「家族財富的管理」及「家族企業的交接」。這正正是家族中的五大資本，分別為「家族資本」、「人事資本」、「知識資本」、「財富資本」及「企業資本」。要對這各個方面進行全面性的家族傳承進度評估，就如全面「體檢」一樣，才能找出核心問題所在，作整全的傳承規劃，以達百年企業、家族成功傳承之效。

永續經營並不是易事，規劃對於企業的持續發展來說極其重要！特別家族企業較非家族企業為複雜，成功的家族企業認識到，除非把所有問題都考慮及審視，否則規劃是不可能展開的，故整全的家族傳承進度評估便顯得尤為重要！