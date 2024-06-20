AI下凡！全球科技高成長題材搭配全天候債券策略，投資如虎添翼債得先機
鉅亨研報 2024-06-20 10:19
美國通膨率續降，激勵美股，美國標普 500 指數再改寫歷史新高，台股也同步跟進，6 月 FOMC 利率決議，FED 維持政策利率不變，點陣圖暗示今年降息幅度從三碼降至一碼，鮑爾稱通膨已實質放緩，但仍太高，需要更多數據支持降息，FED 將今年核心通膨預估由 2.6% 上調至 2.8%，GDP 與失業率預估維持，重申美國經濟正在穩步增長，就業市場仍強勁，目前投資市場氣氛佳，全球科技股表現將持續偏多，全世界邁入生成式 AI 時代，從半導體先進製程、CoWoS 先進封裝，到雲端算力必要的 AI 伺服器、終端 AI 落地的 AI PC，AI 投資題材迷人，但美中不足之處在於波動度相對較大，導致投資人不易掌握進場點。野村投信認為，克服上述問題的最佳解方在於，透過集中持股於科技股、同時搭配低波動債券布局，以掌握科技投資主舞台，投資 AI 科技有攻有守，達到抗波動效果。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，現在的 AI 態勢正是「花若盛開、蝴蝶自來」，AI、雲端運算與與半導體在可預見的未來都將呈現高速成長，在追逐這些成長機會的同時如能適度搭配高品質債券，可使投資性價比更上一層樓；高品質債券除了本身波動度遠低於股票資產外，在市場氣氛保守時的表現往往與股票反向，所以一般環境下能有效降低投資組合波動度，但只配置固定利率債券在升息環境 (如 2022 年) 就可能達不到平衡投組波動的效果。野村投信推出「野村全球科技多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」主攻科技的多重資產型基金，債券部位採用的是全天候債券策略，依據貨幣政策循環與經濟趨勢對固定利率與浮動利率債券彈性配置，才能達到無論升息或者降息環境都能降低投資組合波動度的效果。聯準會最新 6 月會議仍未降息，未來殖利率仍因不確定性而可能持續波動，所以債市投資更需要全天候策略來因應。
張繼文進一步指出，過去四十年美國公債殖利率的大趨勢走低，而 2009 年至今聯準會的基準利率更是長期都維持在接近零利率的超低水準，這種環境對大家一般熟悉的固定利率債券有利，卻也使得浮動利率債券較少受到一般投資人關注。固定利率債券的配息率固定 (依據票面利率)，所以當聯準會升息後其利率會變得相對不具吸引力，進而影響價格；反觀浮動利率債券，配息率是依據一個浮動標準(例如擔保隔夜融資利率 SOFR) 變動，當聯準會升息時該標準利率也會同步升高，投資人能拿到更高的利率，因此債券價格基本上不受升息而影響。
根據過去十年的升降息循環期間的驗證 (圖一)，固定利率債券在降息期間多表現較佳，特別是存續期間較長的高品質債券；但在升息期間則是浮動利率債券表現最佳，特別是在 2022 年激進升息的環境下幾乎所有債種都出現負報酬，唯獨浮動利率債仍有正報酬表現。野村投信推出主攻科技的多重資產型基金，債券部位採用的是全天候債券策略，也就是動態調整固定利率與浮動利率債券比重，以追求最佳的債券較低波動效果。
全天候債券策略，才能升息、降息都受益
美國聯準會基準利率走勢 (%) 與過去 10 年升降息循環期間，主要債券資產累積報酬率
野村全球科技多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券部位採用全天候債券策略，根據聯準會升息循環機動配置浮動利率債，以大幅降低利率風險。舉例來說在降息期間至降息到底後的初期，配置會以固定利率債券為主，當觀察到經濟持續升溫或者通膨出現偏熱跡象，就會開始加碼浮動利率債券部位，在升息循環期間則會以浮動利率債券為主，直到升息到頂為止。透過這樣的操作，能在不同景氣與貨幣政策循環下，都追求較好的債券穩定度與報酬機會，這樣才能夠「全天候」的為高成長的股票部位，提供追求成長的定心丸。
依市況配置浮動利率債，趨吉避凶好夥伴
根據聯準會貨幣政策循環配置浮動利率債券 (示意)
野村全球科技多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人黃奕捷表示，AI is everywhere.(AI 無所不在)，隨著生成式 AI 加 速普及，AI 可以在資料中心，在邊緣裝置，在任何地方使用，顯示未來的 AI 投資力道只增不減，在未來，每個裝置都會成為 AI 裝置，每家公司都會成為 AI 公司，AI 風潮方興未艾、以及輝達 (Nvidia) 執行長黃仁勳、超微 (AMD) 董事長蘇姿丰來台加持下，AI 概念股漲勢兇猛、21 世紀為科技世代，而這 10 年 AI 及雲端運算的運用場景最為廣泛將是兩大主流， AI 及雲端運算能幫助人類生活更智能的領域可說是無處不在，只要抓住 AI 及雲端運算這兩大主流，就能事半功倍，所有人都在競逐 AI 投資機會，股市頻創新高，面對多頭氣勢續旺且不斷走揚的科技股，投資人須提防過熱的修正，透過集中持股於科技股、掌握長期在 AI 相關產業上中下游的投資機會，同時搭配低波動債券布局，利用跨資產配置方式，達到分散風險及獲取多元收益特色。既能掌握科技動能成長亦能強化股息收益機會並兼顧波動防禦特性，一方面降低潛在震盪，投資 AI 科技有攻有守，也有助掌握輪動行情。預計 7 月 1 日重磅開募的「野村全球科技多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」主攻科技的多重資產型基金，運用獨特供應鏈分析進行選股，可幫投資人掌握最具成長性的科技主題及相關供應鏈，並搭上第五波科技革命浪潮的特快車，將是掌握全球科技趨勢多頭的新利器。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或投資人須知)。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書 (或其中譯本) 或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。上述基金可能因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資應急可轉換債券 (CoCo Bond) 或具總損失吸收能力債券(TLAC)，該類債券當發行機構出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致基金持有部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。亦可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險，若干外幣（例如南非幣）匯率波動較大，其匯率風險即相對較高。若取得收益分配或買回價金時轉換回原持有貨幣之匯率相較於原始投資日之匯率升值，投資人將承受匯兌損失。上述基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
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