日股高漲不是暫時性，政策助攻再添新柴後市長多力道足！
鉅亨研報 2024-03-27 10:02
過去一年，在日本政府諸多改革匯聚下逆勢而起，順勢擺脫長期表現位居已開發國家末段班的日股，走出失落的 30 年迎向「新經濟階段」，國際專業構機紛紛上修日股展望，目前正以驚人速度翻篇，現在的日股更以嶄新狂猛的變革方式續創驚奇，日股重奪亞洲之冠未顯疲態，國際高度關注「日本再起」浪潮下開展新局面，日本股市傲視全球，成為全球投資者關注焦點，更使得日股高漲不會只是暫時性，長線多頭格局才是剛開始，建議在投資日股時，不妨優先考慮在地日本專業操作團隊，因為日本「經濟復甦是全面性的」，加上日本市場較為封閉，投資更需要在地化分析，精確的產業篩選，才能精準把握具爆發性、有轉機、新創題材的企業，迎接日股榮景，為投資人帶來更多加乘效果，建議投資人視己身風險承受度分批或定期定額布局日股並中長期持有。
野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金經理團隊表示，日本最大聯合工會 Rengo 於 3/15 公布 2024 年春鬥初步結果，大型企業的調薪幅度達到 5.28%，調整幅度遠高於去年的 3.8%，也是自 1991 年以來最大的一次，春鬥告捷，也讓日銀有充分理由調整貨幣政策，3/19 日銀利率會議正式宣布結束負利率，並取消殖利率曲線控制(YCC)，讓貨幣政策走向正常化、回到零利率，展現溫和鴿派基調，這是日銀自 2016 年實施負利率後，首次重回正利率區間，象徵著長期的通貨緊縮已告一段落，日本也成為最後一個結束負利率的國家。貨幣政策回歸正常化，日經 225 指數更是在 3/22 盤中一度突破 41,000 點大關，對日股而言除了政策不確定性的利空排除，也意味著日本正式擺脫長期通縮魔咒，走向良性成長，日股回到上升走勢，回歸反映企業的盈餘表現，以及持續進行的結構性改革(加速實施庫藏股、提高股利發放) 所帶來的價值重估 (Re-Rating) 動能，帶來項長期利多優勢。
日銀未來的政策走向，也持續受到投資人的關注，野村基金 (愛爾蘭系列) 日本策略價值基金投資團隊分析，日銀目前僅止於讓貨幣政策走向正常化、回到零利率，並非開啟升息週期，主因為目前日本家庭房貸高達 80% 都是使用浮動利率 (floating rate) 進行借貸，目前的房貸浮動利率約為 0.5%、幾近零利率的狀態，仍需謹慎評估進一步升息對於家庭房貸變動的影響。投資團隊認為日銀未來收緊貨幣政策，可能優先考慮採取縮減資產負債表，更勝於進一步升息，以降低政策調整對於日本家庭、企業與經濟的影響。因此未來日銀不會像美國聯準會開啟連續升息舉措，美日利差不至於快速收斂，投資團隊預期本波貨幣政策調整頂多推升日圓兌美元升值到 140，持續升值的可能性極低，在可預測的未來，日銀仍會將利率維持在非常低的水位。加上日本家庭消費動能仍然偏弱，因此日銀將繼續購買公債，壓低長期公債利率，以支撐經濟。再者，國際投資人認為 Fed 可能比先前市場預期延後降息循環及減少降息幅度，預計國際美元仍將維持相對強勢格局，也代表日圓未來波動情況可望降低，對日股維持多頭動能屬於正面訊息。
結束負利率 ≠ 連續升息的開始，日經重返 4 萬點大關
去年 AI 浪潮成為日本半導體股上漲推手，相關個股獲利倍增，進而帶動本益比價值重估、股價表現持續強勁。野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，2023 年至今，日本多檔半導體相關個股：晶片設備巨擘東京威力科創 (TEL) 、測試設備商愛德萬測試 (Advantest)、半導體製造設備商 Screen Holdings、晶圓切割機廠 DISCO、矽晶圓龍頭廠信越化學，紛紛改寫掛牌上市以來歷史收盤新高紀錄，最新 2023 會計年度的修正預算案，日本政府提撥 2 兆日圓補助半導體與生成式 AI 產業發展，是有史以來最大的半導體預算金額，日本對半導體的發展是「玩真的」，全球熱炒 AI、半導體話題，日股並未缺席。在全球半導體材料市場中，日本企業市佔率超過 50%，而半導體設備市場市佔率則超過 30%，相較於台、美等地半導體指數，日本的半導體指數在 2023 年與 2024 年以來均為領先地位。
張繼文進一步表示，自 2021 年疫情解封後，日本零售銷售年增率已達 23 個月正增長，未來隨著薪資大幅調整，有望提振內需消費並帶動消費支出成長，極大幫助日本內需市場及經濟發展，安倍經濟學實施後，日圓長期貶值，更進一度推升上述出口型企業的競爭力及獲利能力。另外一股推動日本「重生」的力量來自公司治理的改革，催化日本重生氛圍，過去日本企業極為重視損益表的獲利表現，卻忽略了資產負債表中的股東權益，儘管自 2004 年以來企業獲利增速與美國相當，帳上現金充足卻未見有效地運用，因此東京證券交易所近年致力於推動公司治理改革的行動方案名為「關於意識到資本成本和股價管理」，要求當時被列入東證「主要市場」(Prime) 「標準市場」(Standard)板塊的上市公司，深度檢視自身的「資本運用效率」，如未達一定標準，需提出如何提升公司股東權益報酬率 (ROE) 或股價淨值比 (PBR) 計劃，並預告將公布未揭露改善計劃的企業名單，目標在於強化日本企業管理階層重視資產負債表上的資本效率和股東權益報酬率，而非僅僅是損益表上的銷售額和利潤率，推升「股價淨值比」成上市公司運動，例如，日本第二大石油公司出光興產預計將 ROE 從 8% 提高到 10%，日本大藥廠 Suzuken 表示將降低集團「交叉持股」比率，這二家公司過去一年股價有近五成的驚人漲幅，反應日股轉骨底蘊，顯示東證改革的正面效應，預料將吸引更多資金進入日股，包含全球投資者、私募股權。根據國際專業機構預估，到 2025 年在東證主要市場掛牌的日本企業，平均 PBR 將達 1.8 倍，明顯高於目前 1.5 倍。去年波克夏 11 月再次發行日圓債，總額 1220 億日元，顯示巴菲特對日股的加碼仍將持續。隨著日本今年春鬥薪資調高至 5.28%，日本央行罕見終止負利率，激勵日股漲勢，加上外資強力助攻，PBR 改革助燃日企轉骨、企業獲利提升、岸田活化新創生態體系、NISA 政策召喚散戶大軍回流日股等利多題材不停歇，日股行情有望延續攀向新高峰，從政策面、經濟面、資金面及評價面來看，日股都具備極佳的亮點，想進場卻又擔心短線回檔的投資人，建議可運用定時定額的投資策略分散投資風險，參與日股行情。
野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金績效
|
累積報酬 (%)
|
3 個月
|
6 個月
|
1 年
|
2 年
|
3 年
|
I 股日圓
|
14.37
|
19.52
|
44.33
|
61.06
|
75.99
|
同類型平均
|
10.96
|
12.42
|
30.96
|
38.46
|
42.04
|
四分位排名
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
I 股美元避險
|
15.83
|
22.77
|
51.94
|
73.55
|
89.97
|
同類型平均
|
11.17
|
12.87
|
29.05
|
30.34
|
29.41
|
四分位排名
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
資料來源：Lipper，資料日期：2024/2/29 (成立至今績效 I 股日圓是以成立日期 2009/8/26 計算，I 股美元避險是以成立日期 2013/4/9 計算)。股份累積報酬以買入價並按總收益以原幣別作再投資計算。同類型係採理柏環球日本股票分類。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險，若干外幣（例如南非幣）匯率波動較大，其匯率風險即相對較高。若取得收益分配或買回價金時轉換回原持有貨幣之匯率相較於原始投資日之匯率升值，投資人將承受匯兌損失。債券投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。
部份基金或所投資之債券子基金，可能投資應急可轉換債券 (CoCo Bond) 或具總損失吸收能力債券(TLAC)，當發行機構出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致基金持有部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
上述基金可能因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
上述基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
文中所提個股僅為事件說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。
野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】
野村證券投資信託股份有限公司 ，110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓，理財諮詢專線 02-8758-1568
本公司提供之新聞稿，均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若須重製或編製新聞稿，應以公司公開資料為主，不得誇大不實。 AMK01-240300131
- 最低50美元即可參與!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇