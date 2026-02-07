鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-07 11:10

根據韓媒 ETNews 週五 (6 日) 引述消息人士報導，三星、SK 海力士與美光等記憶體巨頭，正在推行一種新型合約模式，兩大核心變化是：將合約期限縮短，再來是「結算後定價」(Post-Settlement Price) 模式。

全球記憶體市場的遊戲規則正迎來變革

‌



過去，DRAM、NAND 這類記憶體產品的合約大多在供貨開始時就把價格談定，之後就算市場行情劇烈波動，通常也只會在季度談判時做小幅調整，變動幅度大多落在正負 10% 左右。對買方來說，這是一種「價格可預期」的機制；對供應商而言，則意味著價格上漲時的紅利，往往無法完全吃到。

但現在，供應商不想再延續舊有模式了。

消息人士指出，隨著記憶價格飆升，三星、SK 海力士與美光等巨頭都已經簽署過這種方式的合約，包括將合約期限縮短，還透過罕見的「結算後定價」的方式簽署契約。

所謂合約期限縮短，意思是原本偏長期、甚至一年以上的供應合約，正被改成單季、甚至單月重新議價。買方原本希望簽兩年、三年來確保 AI 基礎設施擴建所需的穩定供貨，但在庫存緊、價格漲的環境下，供應商更傾向把合約切短，保留更大的定價彈性。

而真正讓市場震撼的，是「結算後定價」條款。

這種條款的概念很直接：即使供貨已經完成，價格也不算完全結束。供應商可以在供貨結束後，依照當時市場行情重新計算差額，要求客戶追加付款。

韓媒以簡化案例說明，如果 DRAM 合約價是 100 韓元，一年後市場價翻倍到 200 韓元，客戶就必須再補 100 韓元差價。

換句話說，傳統固定價格合約的「確定性」正在被打破，市場價格波動的風險，也更明顯轉嫁到買方身上。

業界消息人士透露，這類新型合約主要針對北美大型科技公司。

市場人士認為，供應緊張與價格波動正在快速改寫記憶體產業的議價結構，過去由買方主導的局面已出現明顯翻轉，市場正逐步轉向供應商掌握主導權的賣方市場。

業界消息人士預期，這種對供應商更有利的合約條款，至少可能延續到 2026 年下半年，原因在於記憶體價格的漲勢仍被看好。

另據外電引述產業消息指出，蘋果雖然慣例簽署長期供應協議，但在當前短缺環境下，其部分記憶體採購價格可能僅能鎖定到 2026 年上半年，這為今年稍後推出新旗艦 iPhone 18 時的進一步漲價留下空間。

此外，供應商也正同步收緊供應控管。《日經亞洲》報導，美光、SK 海力士與三星正更嚴格審查客戶訂單，要求揭露最終客戶與訂單量，以避免囤貨或超額預訂進一步推升市場失衡。