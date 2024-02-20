【一分鐘看圖論市】資金強勢歸隊，投資級債笑迎龍年
鉅亨研報 2024-02-20 09:53
截至 2024 年 2 月 14 日，投資級公司債基金已經連續 16 週資金淨流入，年初至今已淨流入 283 億美元。2022 年至今，投資級公司債基金資金淨流向出現微笑曲線，短期殖利率震盪不影響該趨勢，資金陸續歸隊態勢可期。
MSCI 季度調整，中國殞落，印度成最大贏家
MSCI 於 2 月 12 日公布最新的指數季度調整結果，66 間中國公司從具有權威代表性的 MSCI 全球基準指數中遭到剔除，此舉可能加速資金從中國股市外移。回顧近 3 年，MSCI 新興市場指數國家權重變化，陸股權重幾近腰斬 (43.2%→24.9%)，市場資金外溢至經濟前景展望更佳的印度、台灣等亞洲國家，又以印度股市權重增加最為明顯，從 8.2% 倍增來到 18.0%，成為新興市場指數第二大權重國。
【成熟市場】
- 美國服務業 ISM 意外強勁，降息預期延後
- 1 月 ISM 服務業指數由前月的 50.4 回升至 53.4，明顯優於市場預期的 52；其中各分項都優於預期，特別是服務價格支付部分最為強勁。
- 1 月先期零售銷售月減 0.8%，遠低於市場預期的月減 0.2%，數據公布後抑制美國公債殖利率進一步走揚，但並未改變市場對降息時程延後的看法。
- 美國通膨略高於預期
- 美國 1 月核心與名目消費者物價指數 (CPI) 的年增率分別為 3.9%(預估 3.7%)與 3.1%(預估 2.9%)，月增率分別為 0.4%(預估為 0.3%)與 0.3%(預估為 0.2%)，都略高於市場預期，雖然趨勢上仍呈現放緩，但也影響市場認為降息時程恐將延後。
- 美國 1 月核心與名目生產者物價指數 (PPI) 的年增率分別為 2%(預估 1.6%)與 0.9%(預估 0.6%)，月增率分別為 0.5%(預估為 0.1%)與 0.3%(預估為 0.1%)，同樣令市場對通膨的黏性不敢掉以輕心。
【新興市場】
- MSCI 調高印度權重，追趕中國並創新高
- 中國股市低迷之際，明晟（MSCI）將數十家中企從中國指數中剔除，數量創 2 年來最多；印度則增加 5 家企業，其權重經最新調整後達歷史新高，成為新興市場第二大權重國。根據大和證券依公布當日股票市值計算，調整後中國與印度在 MSCI 新興市場指數比重分別為 25.4% 與 18.2%，2 月 29 日收盤後生效。
【債匯金市】
- 首次降息預期延至 6 月，美元指數突破 104 關卡
野村證券投資信託股份有限公司｜110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓)｜客服專線：(02) 8758-1568｜野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。本基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。本基金或所投資之債券子基金，可能投資應急可轉換債券 (CoCo Bond) 或具總損失吸收能力債券 (TLAC)，當發行機構出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致基金持有部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站(www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】
- 台股可望更好！定期定額這樣做 贏戰大趨勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇