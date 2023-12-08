2024需求溫和復甦，產業端仍充滿亮點

野村腳勤觀點：

太早降息不一定是好事

市場對於聯準會降息越來越樂觀，甚至預期最快明年 3 月降息，明年年底前降息 5 次，10 年美債殖利率近一個月也下滑了 80 個基點，速度之快令人瞠目結舌，雖然市場氣氛樂觀，但我們認為並非全是好事，一來是美國經濟仍具韌性，聯準會其實不急著降息，若最終不如市場預期那般樂觀，可能出現失望賣壓；二來降息普遍代表經濟出現狀況，若是 3 月降息，代表美國經濟並非如想像強勁，對於股市也不會是好消息。以我們的立場，我們認為最好的降息時點應該在第二季底~ 第三季，上半年經濟緩步復甦，下半年若是因為基期導致增速放緩，還能透過降息來刺激經濟，如此一來聯準會既可保持政策靈活性，也能確保通膨維持降溫趨勢，對金融市場也會更健康。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）通膨續降溫：美國 10 月名目 CPI 及核心 CPI 皆低於預期，打擊通膨已取得不錯的成效

（二）升息近尾聲：Fed Watch 預測最快明年 5 月有望降息，升息循環來到尾聲已成為市場共識

（三）電子業展望轉佳：全球手機銷售月增速轉正、半導體上游庫存續降，電子業狀況漸入佳境

（四）AI 開啟新盛世：AI 產值未來 10 年 CAGR 超過 20%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局

大盤利空因素：

（一）地緣政治風險：地緣政治緊張局勢加劇，將可能對全球金融體系構成威脅

（二）晶片產能不足：台積電 CoWoS 產能受限，高階 AI 晶片缺貨，相關供應鏈營收受影響

2024 需求溫和復甦，產業端仍充滿亮點

國發會 10 月份景氣燈號由 9 月份黃藍燈再度轉為藍燈，主要因素來自於出口貿易不佳，雖然經過全球去庫存化後，明年可望有部分庫存補單效應，但需求要全面復甦估計沒那麼快，得視通膨下滑速度以及 FED 高利率維持多久而定。雖然整體需求復甦較為溫和，但各別產業的需求仍舊非常強勁，比如汽車銷量雖然回升速度有限，但 LED 頭燈穿透率持續提升、汽車輕量化材料的穩定出貨，明年相關公司的營收獲利上看雙位數成長；AI 伺服器的建置需求則依然強勁，搭配上 NB/PC 結合邊緣 AI 概念的換機潮，預期 AI 題材仍會是盤面的主流，其他像是政策支持的重電、綠電，以及半導體上游的庫存回補，只能說 2024 年雖不到百花齊放，但精挑細選下各產業仍是處處有驚喜。

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