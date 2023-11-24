印度製造引領新格局聚焦AI，熱錢匯聚股市欣欣向榮！

印度作為經濟發展最快的新興市場，莫迪政府的「改革、執行和轉型」方針成功改變印度，在國際資金流入以及專業投資者迅速推動下，印度股市一派繁榮景象。MSCI 近期公布最新半年度調整，新興市場中印度權重由 13.7% 調升至 0.39 百分點至 14.09%，在全球新興市場中是調升最多的國家。國際貨幣基金 (IMF) 預估，印度 2023 年對全球經濟增長的貢獻率將高於 15%，僅次於中國的 35%，對全球的影響力不容小覷。同時 IMF 也預測印度經濟規模將在 2027 年超越德國，2029 年超越日本，成為全球第三大經濟體，未來市場的成長性與潛力已成為全球焦點。根據印度官方預測，2023 年印度經濟將增長 6% 至 6.5%，持續受惠龐大人口紅利，加上此次權重調升，有利印度股市中長期表現，外資從中國轉向，印度燃起全球投資者的興趣，包括中國企業都認為印度市場非常具有獨特吸引力，印度製造一旦搭上 AI 成長列車，爆發潛力將不容小覷，有利印度股市中長期成長動能，建議投資人把握每次股市拉回修正時機，加碼布局印度基金。

印度對全球經濟增長的貢獻率

資料來源: Morgan Stanley，野村投信整理，資料日期： 2023/11/05

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，印度總理莫迪自 2014 年執政以來，加速國內結構性改革，並側重經濟私有化和自由化，放寬外國直接投資政策，允許更多的外國投資進入多個產業，包括國防和鐵路，在莫迪任內期間，印度全國高速公路總里程擴大 45%，機場數量增至原來的兩倍，農村公路總里程增加 85%。電廠裝機容量增長 66%，停電頻率大幅降低。印度 2 月公布 2023 財年 (4 月起) 的預算案，持續聚焦於基礎建設的資本支出，以及對中產階級減稅。2019 年印度政府開始推動印度製造 (Make in India, MII) 的國家電子政策並祭出高額獎勵，陸續吸引外資前往印度設立生產線及據點，印度的電子製造業過去八年以高達 17% 的年複合成長率快速增長，正試圖取代中國成為世界的製造中心，現在印度目標更轉向半導體、AI 產業及邊緣 AI 商機，已成為印度製造的主要驅動力。上週 (11/18) 印度資訊科技部長 Ashwini Vaishnaw 表示，提供 20 億美元激勵計劃批准戴爾、惠普和富士康等 27 家公司，在印度境內生產 IT 硬體。此外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在今年 9 月初造訪印度，並表示「印度有資料、有人才，這將是世界上最大的 AI 市場之一。」，輝達企圖打造印度成為 AI 重鎮，印度政府更投入數以億計美元的補貼鼓勵設置晶片製造基礎設施，吸引輝達（NVidia）、超微（AMD）和英特爾（Intel）等巨擘公司在印度製造。印度能為國際晶片廠提供人才來源、晶片生產地和產品銷售市場。此外，AMD 近期宣布，將與印度科學理工學院（IISc）攜手，進行高效運算（HPC）和 AI 合作。印度最大集團信實集團（Reliance）宣布旗下數位服務公司 Jio Platforms 在國內建立 AI 運算基礎設施，AI 雲端將採用輝達的超級電腦技術，為輝達的繪圖處理器（GPU）創造巨大需求，

根據總理莫迪的計畫，資本支出將提高 33％，達到 10 兆盧比 (1,222 億美元)，替未來經濟高速成長打下良好的基礎，同時政府也持續支持私人企業投資，維持對製造業僅收取 15% 的低稅收。莫迪政府一直在推動擴大國內電動車製造，並鼓勵儘快採用綠能交通工具，印度官方考慮調降電動車進口關稅為期五年，前提是跨國汽車製造商會承諾在印度設廠。市場消息指出，印度和特斯拉（Tesla）近日達成協議，將從 2024 年起開放特斯拉進口電動車，並於兩年內在印度設廠，未來特斯拉在印度生產電動車，過去印度關稅太高，特斯拉尚未直接出口電動車到印度，電動車若能打進這個全球人口最多的印度市場，對特斯拉有大助益，亦加速達成印度製造新版圖。

印度政策紅利，成為經濟成長重要推手

資料來源： (左) Avendus Spark ，2023/02/02。 (右)Bloomberg，2023/11/20

張繼文指出，印度是新興市場最新崛起代工廠，擁有人口紅利題材、政策改革，外資出走中國流入印度持續發酵等三大優勢，IMF 預測，印度經濟將在 2027 年超越德國，2029 年超越日本，成為全球第三大經濟體；印度擁有大量正在進入勞動市場的年輕族群的優勢，加上經濟韌性強，受到全球投資人青睞，進一步取代中國成為新興市場的投資新寵！股市評價方面，目前印度股市本益比為 20.32 倍，高於五年均值 (18.99 倍)，在高成長與通膨趨緩的經濟基本面支撐下，印度股市後市可期。

「野村基金 (愛爾蘭系列)- 印度領先股票基金」長期觀察產業趨勢，經理人集中持股主動挖掘產業領導品牌，以大型股為主的印度基金 *，追求長期資本成長機會，管理團隊來自印度，能真正深入了解印度當地文化與企業動向，深入了解印度股市，另管理團隊派駐在新加坡，遠離當地雜音，又能充分融合亞太區研究團隊的觀點，擅長掌握印度優質個股，追求長期資本成長機會，成為投資人投資印度的堅強後盾，目前團隊看好持續看好金融、不動產、消費等產業，建議投資人視己身風險承受度，利用印度與全球較低關聯性達到分散風險效果，建議投資人現在可伺機入手主動型印度股票基金，交由專業團隊操盤，迎接印度黃金十年大行情，掌握黃金十年的好時機。 (* 大型股定義為市值大於 20 億美元，中型股為市值介於 5 億 - 20 億美元，小型股為市值低於 5 億美元，資料來源： NAM，野村投信整理，資料日期：持股檔數截至 2023/10/31)

野村基金 (愛爾蘭系列)- 印度領先股票基金績效

累積報酬 (%) 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年 5 年 自成立日 I 股美元 0.28 15.74 13.25 13.04 2.05 62.59 81.69 92.73 同類型平均 -2.34 7.74 8.34 7.13 -5.88 39.07 53.58 - 總排名 1/42 1/42 1/42 2/42 4/42 1/42 2/42 - 四分位排名 1 1 1 1 1 1 1 -

資料來源：Lipper, 以 I 股美元級別、美元計算，資料日期：2023/10/31。同類型係採 Lipper Global 分類之印度股票基金。

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