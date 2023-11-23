展望2024年，台股依然底氣十足

加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/11/22）

野村腳勤觀點：

AI 晶片訂單只是轉移，沒有消失

NVIDIA 第三季業績爆棚，盤後股價卻一度重挫 6%，原因就在於美國出口禁令，NVIDA 預估 Q4 中國市場銷售額將顯著下滑，儘管如此，首席財務官仍表示中國市場的下滑將被其他地區的強勁增長所抵消，這也與我們的想法一致，要知道現階段 A100、H100 等高階晶片仍是一片難求，在雲端大廠客戶不斷追加訂單情況下，訂單動能已經放眼到 2025 年，而低階 L40S 晶片雖然也被限制出口，但像是 Intel 明年看好的 AI PC 等邊緣 AI 概念，同樣會用到大量中低階 AI 晶片，不用擔心產能過剩。總歸一句話，AI 市場規模成長非常驚人，全球對 AI 晶片的需求只會越來越大，短期內 AI 也不會是泡沫，我們看到訂單都沒有消失，這些都將會反映在營收獲利的數字增長上面。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）通膨續降溫：美國 10 月名目 CPI 及核心 CPI 皆低於預期，打擊通膨已取得不錯的成效

（二）升息近尾聲：Fed Watch 預測最快明年 5 月有望降息，升息循環來到尾聲已成為市場共識

（三）AI 開啟新盛世：AI 產值未來 10 年 CAGR 超過 20%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局

大盤利空因素：

（一）經濟成長放緩：OECD 下修 2024 年全球經濟成長，高利率對經濟壓力顯現

（二）地緣政治風險：地緣政治緊張局勢加劇，將可能對全球金融體系構成威脅

（三）AI 晶片缺貨：台積電 CoWoS 產能受限，高階 AI 晶片缺貨，台灣供應鏈 10 月營收見放緩

展望 2024 年，台股依然底氣十足

11 月聯準會維持利率不變，市場預期升息循環進入尾聲，美公債殖利率下滑，帶動利率敏感資產反彈，尤其是以科技股為主的台股，11 月以來更是大漲 8.85%(截至 11/21)，傳統上 Q4 本就是民生消費及電子拉貨旺季，搭配 11 月外資回流破千億，以及明年總統選舉行情等利多，未來台股後續漲勢依舊可期。而隨著即將邁入 12 月份，投資人的眼光基本上都已展望 2024 年，基本上因為低基期因素，2024 上半年無論是 GDP 或企業獲利，預期都將大幅轉佳，是支撐台股漲勢延續的關鍵，到了下半年甚至還有降息利多可以期待；產業布局上，獲利成長高的 AI 伺服器仍是主流，其他像是庫存調整完成的 NB/PC 產業，有望受惠 AI PC 等邊緣 AI 概念股更是有表現機會。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/10/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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