金價衝破5500美元！專家：「去美元化」浪潮下 黃金長期多頭格局已定

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-29 12:56

全球避險情緒、去美元化持續升溫，黃金價格漲勢勢如破竹，國際金價今 (29) 日正式衝破每盎司 5500 美元大關，再次改寫歷史新高。專家指出，地緣政治風險的連環爆發，加上對聯準會 (Fed) 政策路徑的焦慮，已將黃金推升至前所未有的高度，各國央行透過增持黃金降低對美元的依賴，預期將使黃金維持長期多頭格局，尤其中國央行成關鍵推手。

金價衝破5500美元！專家：「去美元化」浪潮下 黃金多頭格局已定。(圖：shutterstock)

威廉博萊 (William Blair) 新興市場債券團隊資深分析師亞歷山德拉 · 西蒙尼迪 (Alexandra Symeonidi) 表示，近期金價的強勁走勢「相當合理」，今年開局地緣政治風險便重回市場焦點，特別是委內瑞拉局勢與格陵蘭相關頭條新聞的推波助瀾，極大程度激發了黃金的漲升行情。

‌

