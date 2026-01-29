金價衝破5500美元！專家：「去美元化」浪潮下 黃金長期多頭格局已定
鉅亨網記者陳于晴 台北
全球避險情緒、去美元化持續升溫，黃金價格漲勢勢如破竹，國際金價今 (29) 日正式衝破每盎司 5500 美元大關，再次改寫歷史新高。專家指出，地緣政治風險的連環爆發，加上對聯準會 (Fed) 政策路徑的焦慮，已將黃金推升至前所未有的高度，各國央行透過增持黃金降低對美元的依賴，預期將使黃金維持長期多頭格局，尤其中國央行成關鍵推手。
威廉博萊 (William Blair) 新興市場債券團隊資深分析師亞歷山德拉 · 西蒙尼迪 (Alexandra Symeonidi) 表示，近期金價的強勁走勢「相當合理」，今年開局地緣政治風險便重回市場焦點，特別是委內瑞拉局勢與格陵蘭相關頭條新聞的推波助瀾，極大程度激發了黃金的漲升行情。
隨著投資組合避險需求激增，黃金作為避風港的地位在震盪局勢中顯得愈發穩固。
除了國際局勢，美國內部的政策迷霧也是金價走強的主因。西蒙尼迪分析，目前美國經濟走勢仍具變數，且關鍵的聯準會正副主席人選尚未明朗，政策路徑的高度不確定性令投資人感到焦慮。
更令市場不安的是，聯準會近期捲入相關司法調查的消息，進一步加劇了金融市場的動盪。在美元預期維持弱勢的背景下，資金流向黃金的趨勢短期內難以逆轉。
長期來看，全球央行對黃金儲備的多元化配置，為金價提供了堅實的支撐底部。西蒙尼迪強調，各國央行在今年仍將扮演黃金的「實質淨買家」。其中，威廉博萊特別看好中國人民銀行持續增持黃金的能力與意願。
他指出，「中國央行極可能透過減持美債來達成儲備多元化，這種長期的動態平衡，將支撐金價持續處於高檔震盪。」在各國央行減少對單一貨幣依賴的戰略下，黃金的長期多頭格局似乎已成定局。
