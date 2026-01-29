黃金白銀超現實狂飆 分析師警告熱錢一退恐急轉直下
鉅亨網編譯余曉惠
黃金周四 (29 日) 延續凌厲漲勢，突破每盎司 5500 美元，再創歷史新高，白銀也不遑多讓，今年來漲幅擴大到 65%，漲勢甚至擴散到整個貴金屬族群。有分析師認為，貴金屬市場已經失靈，基本面無法提供完整解釋，並警告一旦投資資金撤退，金價和銀價走勢可能急轉直下。
現貨金價周四盤中大漲逾 3%，報每盎司 5501.18 美元，2 月交割的黃金期貨上漲超過 3%，至每盎司 5568.66 美元。現貨白銀價格上漲逾 2%，報每盎司 119.3 美元，而 3 月交割的美國白銀期貨大漲約 5%，報每盎司 118.73 美元。
LSEG 數據顯示，白銀繼 2025 年全年上漲超過 145% 之後，今年以來又累計上漲近 65%。
Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 說：「我們從去年年初以來就一直預測，金價將出現一波融漲 (melt-up)。」
不過他也補充說：「現在已經演變成所有貴金屬、許多基本金屬，甚至稀土礦物的融漲行情。」
MKS PAMP 的 Nicky Shiels 說：「在出現前所未見的劇烈波動下，我會形容貴金屬市場已經失靈。」
市場失靈
分析師指出，投資人需求主要來自於對地緣政治緊張、政府債務膨脹，以及考量到利率與匯率前景不確定性所產生的避險需求。各國央行持續買進，持續為金價提供支撐，同時，市場預期最終將出現貨幣寬鬆，也提升了黃金這種不孳息資產相較於避險公債的吸引力。
白銀的漲勢更加猛烈，不只因為避險需求，也受惠於工業金屬角色。太陽能、電子產品與電氣化趨勢帶動需求，讓本來就供給受限的白銀價格進一步上揚。
MKS PAMP 的 Shiels 說：「過去兩個月，貴金屬價格快速融漲，從策略面來看，已經處於超買狀態。」她並提到白銀本月急漲後隨即出現更快的回檔。
Galena Asset Management 執行長兼共同投資組合經理 Maximilian Tomei 也認同，近期的價格走勢與基本面關聯不大。
他說：「你現在看到的金屬價格波動，未必是因為金屬本身的實質需求，而是由計價分母走弱所驅動。這一點很重要，因為黃金有點像一種貨幣，當用來計價的分母走弱時，金價自然就會上升。」
不過 Tomei 警告，儘管部分基本面需求確實推動了近期漲勢，仍不足以解釋如此巨大的升幅，「光憑基本面，無法解釋一種商品上漲 200%」。
他直言：「白銀的走勢被嚴重放大，這是一連串的脫節，市場已經失靈。」
過剩流動性去向
Tomei 補充，另一個潛在推手是全球市場中過剩的流動性。隨著資產價格上漲，投資人可以透過融資、保證金貸款等不易被察覺的槓桿方式，為自己的投資組合進行更高程度的借貸，這就等同於在體系中創造新的貨幣。當股市估值拉得過高，部分流動性便開始尋找其他去處。
在他看來，黃金與白銀愈來愈像是這些過剩流動性的「停車場」，上漲不是因為基本面出現巨大轉變，而是因為流動性需要一個容身之處。
部分分析師也指出，在政府債務負擔不斷擴大的情況下，公債作為傳統避險資產的吸引力正在下降，近期全球債市的拋售潮就是一例。
脫離現實？
如此一來，價格波動很容易被放大，特別是在規模較小的貴金屬市場中。就算資金流入相對有限，還是能大幅推高價格，使這波漲勢看起來與傳統供需動態脫節。
全球金融服務平台 Marex 全球市場分析主管 Guy Wolf 也指出，部分貴金屬的價格行為正變得愈來愈扭曲。
舉例來說，白銀與白金這類市場，規模只有黃金或標普 500 等主要資產的一小部分。這意味著近期湧入的投機資金，對價格產生了不成比例的影響。
Wolf 表示，產能受限，代表實體供給無法迅速回應激增的需求，導致價格「完全脫離實體需求真正強勁的水準」。
他警告，一旦投機資金開始獲利了結、流動性退潮，這樣的走勢也可能同樣迅速反轉。
不過，並非所有人都認為價格發現機制已經全面崩壞。
V2 Ventures 策略顧問執行董事 Gautam Varma 不願直接認定貴金屬市場「失靈」，但也指出，這波飆升反映出投機資金的影響力正在擴大。
他說：「你可以看到，進場的投機資本明顯增加，而這些資金進場的理由，未必與基本的供需有直接關係。」
- AI點火！2026金銀銅三強鼎立大公開
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 金價衝破5500美元！專家：「去美元化」浪潮下 黃金長期多頭格局已定
- 瘋狂金價逼近5600美元！施羅德：並非一次性行情 而是定價邏輯結構性改變
- 金價漲勢無極限！分析師唱多：目前唯一確定的是「不確定性」
- BMO多頭預測 金價可望飆破6000美元 白銀上看150美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇