鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-29 15:30

黃金周四 (29 日) 延續凌厲漲勢，突破每盎司 5500 美元，再創歷史新高，白銀也不遑多讓，今年來漲幅擴大到 65%，漲勢甚至擴散到整個貴金屬族群。有分析師認為，貴金屬市場已經失靈，基本面無法提供完整解釋，並警告一旦投資資金撤退，金價和銀價走勢可能急轉直下。

黃金白銀超現實狂飆 分析師警告熱錢一退恐急轉直下 (圖:Shutterstock)

現貨金價周四盤中大漲逾 3%，報每盎司 5501.18 美元，2 月交割的黃金期貨上漲超過 3%，至每盎司 5568.66 美元。現貨白銀價格上漲逾 2%，報每盎司 119.3 美元，而 3 月交割的美國白銀期貨大漲約 5%，報每盎司 118.73 美元。

LSEG 數據顯示，白銀繼 2025 年全年上漲超過 145% 之後，今年以來又累計上漲近 65%。

Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 說：「我們從去年年初以來就一直預測，金價將出現一波融漲 (melt-up)。」

不過他也補充說：「現在已經演變成所有貴金屬、許多基本金屬，甚至稀土礦物的融漲行情。」

MKS PAMP 的 Nicky Shiels 說：「在出現前所未見的劇烈波動下，我會形容貴金屬市場已經失靈。」

市場失靈

MKS PAMP 的 Shiels 說：「過去兩個月，貴金屬價格快速融漲，從策略面來看，已經處於超買狀態。」她並提到白銀本月急漲後隨即出現更快的回檔。

Galena Asset Management 執行長兼共同投資組合經理 Maximilian Tomei 也認同，近期的價格走勢與基本面關聯不大。

黃金以美元計價，而衡量美元兌一籃子貨幣強弱的美元指數 (DXY)，過去 12 個月來下跌近 11%。

不過 Tomei 警告，儘管部分基本面需求確實推動了近期漲勢，仍不足以解釋如此巨大的升幅，「光憑基本面，無法解釋一種商品上漲 200%」。

過剩流動性去向

Tomei 補充，另一個潛在推手是全球市場中過剩的流動性。隨著資產價格上漲，投資人可以透過融資、保證金貸款等不易被察覺的槓桿方式，為自己的投資組合進行更高程度的借貸，這就等同於在體系中創造新的貨幣。當股市估值拉得過高，部分流動性便開始尋找其他去處。

在他看來，黃金與白銀愈來愈像是這些過剩流動性的「停車場」，上漲不是因為基本面出現巨大轉變，而是因為流動性需要一個容身之處。

部分分析師也指出，在政府債務負擔不斷擴大的情況下，公債作為傳統避險資產的吸引力正在下降，近期全球債市的拋售潮就是一例。

脫離現實？

如此一來，價格波動很容易被放大，特別是在規模較小的貴金屬市場中。就算資金流入相對有限，還是能大幅推高價格，使這波漲勢看起來與傳統供需動態脫節。

全球金融服務平台 Marex 全球市場分析主管 Guy Wolf 也指出，部分貴金屬的價格行為正變得愈來愈扭曲。

舉例來說，白銀與白金這類市場，規模只有黃金或標普 500 等主要資產的一小部分。這意味著近期湧入的投機資金，對價格產生了不成比例的影響。

Wolf 表示，產能受限，代表實體供給無法迅速回應激增的需求，導致價格「完全脫離實體需求真正強勁的水準」。

他警告，一旦投機資金開始獲利了結、流動性退潮，這樣的走勢也可能同樣迅速反轉。

不過，並非所有人都認為價格發現機制已經全面崩壞。

V2 Ventures 策略顧問執行董事 Gautam Varma 不願直接認定貴金屬市場「失靈」，但也指出，這波飆升反映出投機資金的影響力正在擴大。