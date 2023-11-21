【一分鐘看圖論市】理性看待市場回檔

通膨數據全面報喜，聯準會升息應已見頂

美國最新公布的 10 月消費者物價指數 (CPI)，不僅全面下滑並且均低於市場預期，顯示聯準會採取的緊縮措施持續發揮效果；此外，10 月底公佈的核心個人消費支出(PCE) 年增率已達到聯準會今年目標，綜合來看未來聯準會再升息的可能性極低。

資料來源：Bloomberg，野村投信整理。 資料日期： (左) 截至 2023/10/31，(右) 截至 2023/9/30。

最後半哩路露曙光，殖利率迅速回落

投資人認為聯準會今年 7 月份之會議極有可能是本輪升息循環的最後一次升息，市場預期升息壓力即將解除而使債市展開反彈。美國各天期公債殖利率迅速回落，其中以 5~7 年期殖利率反應最為敏感，存續期間介於此區間的投資級債、新興主權債更加受惠。

資料來源：(左)CME Fed Watch tool，2023/11/15。(右)Source：Bloomberg，2023/11/14。

全球金融市場重點回顧 (11/11~11/17)

【成熟市場】

美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 超預期降溫

10 月 CPI 年增率大幅降至 3.2%，而扣除食品和能源價格的核心 CPI 年增率也降至 4.0%，為 2021 年 9 月以來新低。由於能源價格下滑，通膨降溫速度超過預期，不過從細項來看，佔通膨貢獻最高的住房價格 10 月仍繼續上升，致使核心服務通膨仍僵固。

美國 10 月生產者物價指數 (PPI) 年增率、月增率超預期放緩

10 月 PPI 年增率大幅降至 1.3%；按月來看下跌 0.5%，創 2020 年 4 月以來最大跌幅。而扣除食品和能源價格的核心 PPI 年增也降至 2.4%，也低於預期及前值，進一步表明美國在生產者端的整體通膨壓力正在減弱。

資料來源：Bloomberg，資料時間：2023/11/17。

美國 10 月零售銷售額出現 7 個月來首次下降

美國零售銷售額月減 0.1%，在經歷數月的強勁成長後出現下滑，顯示消費者需求出現放緩，大多數家庭已逐漸耗盡疫情期間積累的超額儲蓄。

日本第三季 GDP 陷入萎縮，給日銀繼續寬鬆的空間

第 3 季 GDP 年化後萎縮 2.1%，低於預期，是日本經濟四季以來首次萎縮，萎縮原因包含企業投資下滑、消費者支出復甦疲弱，且進口增加，凸顯日本的經濟復甦比料想中脆弱，需要政府和央行的持續挹注。

【新興市場】

阿根廷通膨年增率超過 140%，創下 32 年新高

10 月 CPI 年增 142.7%，是阿根廷在 30 多年前擺脫惡性通膨以來的最大漲幅，月增率雖自先前的峰值 12% 回落至 8.3%，但高通膨問題依舊相當棘手。

【債匯市】

通膨報喜，市場對升息周期已完成的情緒高漲，美元、殖利率雙雙回落

美元指數周線下跌 1.8%，創 2023 年來第二大跌幅，10 年期公債殖利率大幅回落至 4.44%。

資料來源：Bloomberg，資料時間：2023/11/17。

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