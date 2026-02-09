國際金價今 (9) 日在亞洲早盤交易時段強勢衝破每盎司 5000 美元大關，延續上周劇烈波動後的逢低買盤回補力道， 白銀 也跟漲突破每盎司 80 美元，鉑金與 鈀金 亦同步走揚，帶動整個貴金屬族群共振上漲。

這波反彈背後有雙重支撐，一是日相高市早苗以壓倒性優勢贏得選舉，其主張的寬鬆財政政策及持續日元貶值預期，促使投資者轉向黃金作為抗通膨與貨幣貶值的「避風港」；二是市場對聯準會 (Fed) 政策獨立性的擔憂加劇，因美國總統川普提名的下任主席人選華許表態支持 Fed 與財政部達成新協議，引發長期穩定性疑慮，進一步推升黃金吸引力。