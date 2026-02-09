鉅亨網編譯陳韋廷
國際金價今 (9) 日在亞洲早盤交易時段強勢衝破每盎司 5000 美元大關，延續上周劇烈波動後的逢低買盤回補力道，白銀也跟漲突破每盎司 80 美元，鉑金與鈀金亦同步走揚，帶動整個貴金屬族群共振上漲。
這波反彈背後有雙重支撐，一是日相高市早苗以壓倒性優勢贏得選舉，其主張的寬鬆財政政策及持續日元貶值預期，促使投資者轉向黃金作為抗通膨與貨幣貶值的「避風港」；二是市場對聯準會 (Fed) 政策獨立性的擔憂加劇，因美國總統川普提名的下任主席人選華許表態支持 Fed 與財政部達成新協議，引發長期穩定性疑慮，進一步推升黃金吸引力。
日相高市早苗在昨日的眾議院選舉中取得勝利，日股今日飆漲至歷史新高，國債下跌，日元一度走低。
日經 225 指數今日早盤一度大漲 5.7%，東證指數一度上漲 3.4%。日本 30 年期國債殖利率一度上升 6.5 個基點至 3.615%， 10 年期上升 4.5 個基點至 2.275%。
美元兌日元一度上漲 0.35%，但在日本外匯事務官員三村淳講話後轉跌。三村淳表示，一如既往地懷著高度緊迫感關注市場動態。
花旗策略師寫道，如果美元兌日元突破 160 日元，日本政府恐將買入日元進行干預，這可能會將該貨幣對拉低至 155 日元左右。
瑞穗證券策略師表示，高市早苗的歷史性選舉勝利令美元兌日元匯率從之前 155-160 區間，上移至 160-165 區間的風險上升。
紐西蘭銀行認為，日相高市早苗的勝選鞏固了日元和政府債券走軟的前景。
瑞穗證券指出，日本昨日的選舉恐將加大市場對政府增加支出的預期，日元因此傾向於走弱。
展望後市，交易員將聚焦本周美國經濟數據，周三 (11 日) 將公布 1 月非農就業報告，料將顯示勞動力市場企穩，周五 (13 日) 則迎來通膨數據。這些指標將進一步影響 Fed 政策路徑預期，成為黃金短期走勢的關鍵變量。
