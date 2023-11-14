【一分鐘看圖論市】 Q3財報季近尾聲，82%標普500企業獲利韌性超預期

美國大型企業獲利韌性超乎預期

目前已有 9 成標普 500 指數成分股公佈上季財報，其中高達 82% 的企業盈餘優於分析師預期。隨著 2023 年 Q3 盈餘上修至年比正成長率，且未來數季亦預估將延續增長態勢，企業盈餘微笑曲線已然成形。

資料來源：Bloomberg，野村投信整理，資料日期：截至 2023/11/09。 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

中國再現通縮，或促使進一步寬鬆政策出台

中國 10 月消費者物價指數 (CPI) 年減 0.2%，再度陷入負成長，生產者物價指數 (PPI) 降幅也持續擴大，年減 2.6%，凸顯中國以內需提振經濟成長的政策正面臨挑戰。不過日前 IMF 才將中國 2023 年經濟成長率由原本的 5％提高至 5.4％，顯示市場看好官方推出的經濟刺激政策終將產生效果。就目前利率水準來看，未來人行仍有降準降息空間，中國未來可望加碼貨幣寬鬆政策。

資料來源：(左)Bloomberg，資料日期：2023/11/09，(右) IMF，資料日期：2023/11/07。

全球金融市場重點回顧 (11/4~11/10)

【成熟市場】

Fed 主席鮑爾：不確定政策是否足夠緊縮，若有必要會毫不猶豫升息

鮑爾上周四 (9 日) 在 IMF 舉辦的活動發表談話：Fed 致力實現一種貨幣政策立場，這種立場具有足夠的限制性，可以隨時間推移將通膨降至 2%；不過我們不相信目前已經到達這樣的立場，如果進一步收緊貨幣政策是合適的，將會毫不猶豫這麼做。

ECB 總裁拉加德：通膨有復熾可能，維持高利率有助降溫

拉加德上周五 (10 日) 表示以目前的利率水準來看，倘若維持足夠長的時間，將能對把通膨拉回 2% 目標做出相當大的貢獻，未來幾季不會有任何降息舉措，市場解讀為即便通膨上升，歐洲央行也不會再次升息。

日銀 (BoJ) 10 月政策會議紀要：官員開始討論超寬鬆政策的退場

隨著薪資成長與通膨升溫，日銀內部已經有愈來愈多官員認為央行有必要逐步將貨幣寬鬆程度去除，為未來退出超寬鬆貨幣奠定基礎。

澳洲央行 (RBA) 恢復升息，因抑制通膨的進展比原先預期緩慢

澳洲央行將官方現金利率自 4.10% 上調至 4.35%，符合市場預期，新任總裁 Michele Bullock 表示通膨雖已過了高峰，但依然過高，而且比過去幾個月所預期還要更持久，重申將採取必要措施致力於讓通膨回到目標水平。

【新興市場】

中國 10 月消費者物價指數 (CPI) 再度陷入負成長

中國 10 月消費者物價指數 (CPI) 年減 0.2%，再度陷入通貨緊縮，生產者物價指數 (PPI) 則是年減 2.6%，降幅持續擴大，中國政府需要採取適當政策組合與更多支持措施，防止經濟下行。

資料來源：Bloomberg，資料時間：2023/11/10。

【債匯市】

鮑爾演說重燃升息預期，美元周線收紅、美債殖利率恢復升勢

美元指數周線上升 0.8%，10 年期公債殖利率再度上揚至 4.65%。

資料來源：Bloomberg，資料時間：2023/11/10。

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