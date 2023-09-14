9月份台股震盪卻是逢低進場的良機

加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/09/13）

野村腳勤觀點：

華為推新手機，非危機而是轉機

華為搭載 7 奈米晶片的新手機 Mate60 Pro 橫空出世，引發市場對於美國祭出更嚴格制裁措施的擔憂。雖然大國間的政治角力難以預測，但至少從產業的角度來看，華為新手機反而有望為疲軟的手機產業注入強心針，主要在於中國做為最大的手機消費市場，受到高利率影響以及一連串錯誤政策，上半年手機出貨量衰退將近 10%，第二季手機銷量也是 2014 年以來最差，拖累全球手機供應鏈的表現。這次因為制裁而備受打擊的華為起死回生，不只為中國注入愛國強心針，更有望提振疲軟的手機需求，從這幾日中國各地實體門市大排長龍，手機銷售一空便可窺見一二。對於已經在谷底將近一年的手機產業而言，起碼現在已經是很難再更差，任何的改變都有可能帶來轉機。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）通膨持續降溫：美國 7 月 CPI +3.2%，核心 CPI +4.7%，通膨下降趨勢沒有改變

（二）升息接近尾聲：通膨放緩趨勢不變，最新市場預期 Fed 於 9 月不升息機率高達 93%

（三）中國政策支持：貨幣及樓市刺激政策相繼推出，短線房企跌幅止穩，有助疲軟的經濟逐步復甦

（四）AI 開啟新盛世：未來十年 AI 市場規模 CAGR 達 40%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局

大盤利空因素：

（一）國際油價飆漲：主要產油國延長減產協議，國際油價重回 90 美元關卡，對短期通膨造成壓力

（二）漲多籌碼面凌亂：AI 漲多導致市場熱錢亂竄、籌碼面凌亂，推升股價大幅波動的風險

9 月份台股震盪，卻是逢低進場的良機

面對 AI 漲多的獲利了結賣壓，看到資金開始轉往部份具有題材支撐或是低基期的類股，如：軍工、航太、內需消費等，預期短線大盤再上攻的動能相對不足，產業也將呈現輪動的狀況，不過當籌碼面整理乾淨後，預期長線利多將開始反應，包括聯準會有望暫停升息腳步、景氣燈號由藍轉黃、AI 伺服器開始放量等，無論總經或是產業端都有利多在等著，對於大盤表現仍看好。從過去台股單月表現來看，9 月通常是表現最差的月份，從第四季開始一直持續到年底的聖誕節連假，美國消費旺季來臨有助於連動台股行情的產生。目前來看，美國的消費力道可能有些壓力，但不至於出現大幅減緩，對於第四季的行情依舊可以期待，對於短線大盤的震盪反而提供逢低進場的良機。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/08/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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